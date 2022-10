Le nouvel outil personnalisable, qui permet de consulter les dernières données sur l'industrie du détail, contient maintenant de précieuses informations sur les comportements de consommation grâce à l'intégration des bases de données FootFall, ClickScapes et DemoStats d'Environics Analytics.

TORONTO, le 13 oct. 2022 /CNW/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) est heureux d'annoncer l'établissement d'un nouveau partenariat avec Environics Analytics. Cette entente nous permet d'offrir aux détaillants des informations exclusives sur les comportements de consommation et de les aider ainsi à mieux comprendre les consommateurs et l'évolution de leurs habitudes. Ces nouvelles données seront ajoutées au TABLEAU DE BORD DU SECTEUR DU DÉTAIL, la ressource unique lancée récemment par le CCCD afin de permettre la consultation des renseignements les plus pertinents sur l'industrie du détail au Canada.

Venant s'ajouter aux données en temps réels sur les ventes au détail, l'économie, l'emploi dans le secteur du détail, les dépenses de consommation et la pandémie, les nouvelles informations d'Environics Analytics fournissent des données canadiennes sur les visites des consommateurs dans les commerces physiques, les sites Web et les applications, ainsi que des données démographiques complètes par région et sous-secteur du détail.

« Un récent sondage réalisé par le CCCD auprès de ses membres révèle que les détaillants estiment qu'un accès rapide à des données pertinentes et l'amélioration de la qualité de ces données sont des priorités pour leur entreprise, tout particulièrement aujourd'hui, où tout peut changer si rapidement, a expliqué Diane J. Brisebois, présidente-directrice générale du CCCD. Voilà pourquoi le CCCD a absolument tenu à créer un outil qui exploite les bases de données les plus puissantes de la façon la plus intelligente possible pour les détaillants. » Grâce à l'ajout des bases de données FootFall, ClickScapes et DemoStats d'Environics Analytics au TABLEAU DE BORD DU SECTEUR DU DÉTAIL, cet outil unique profitera de manière exceptionnelle aux membres du CCCD, qui auront en outre accès au contenu affiné et aux fonctionnalités de recherche avancée de cette ressource.

« Avec toutes les sources de données qui s'offrent à eux, les détaillants ont besoin d'outils efficaces pour mieux comprendre leurs clients - et communiquer avec eux. Pouvoir disposer de ces indicateurs supplémentaires permet aux détaillants de poser de meilleures questions, de profiter de meilleures perspectives et, en fin de compte, de prendre de meilleures décisions, des décisions qui portent des fruits, a ajouté Jan Kestle, présidente d'Environics Analytics. Notre entreprise se réjouit d'enrichir le TABLEAU DE BORD DU SECTEUR DU DÉTAIL en lui adjoignant certains de ses plus récents outils de marketing et d'analytique et de faire ainsi profiter un plus grand nombre de détaillants canadiens de son expertise. »

À propos des bases de données d'Environics Analytics ajoutées au Tableau de bord du secteur du détail :

FootFall fournit des informations sur les consommateurs qui se rendent physiquement dans les commerces de détail. Cette base de données permet aux détaillants de savoir quels établissements, y compris ceux de leurs concurrents, accueillent le plus ou le moins de clients et comment ces tendances évoluent au fil du temps, selon la catégorie ou la période de l'année, et réagissent aux efforts de marketing et à l'arrivée de nouveaux commerces à proximité.

ClickScapes offre une perspective sur les comportements en ligne des Canadiens en synthétisant l'information sur les visites effectuées sur des milliers de sites Web et d'applications. Grâce à ces renseignements, les détaillants peuvent prendre connaissance du profil des consommateurs qui visitent leur site Web - et ceux de leurs concurrents -, ainsi que des tendances numériques pour leur type d'environnement, par région et sous-secteur du détail. ClickScapes utilise les mégadonnées et les rend faciles à comprendre.

DemoStats est la base de données démographiques la plus à jour et la plus complète au Canada pour l'année en cours et les projections sur 3, 5 et 10 ans. Bien que fondé sur les informations de Statistique Canada, cet outil fournit des renseignements sur un plus grand nombre de variables qu'il est habituellement possible de consulter. Il s'agit d'une ressource essentielle permettant aux responsables du marketing des commerces de détail de connaître la demande et les tendances de consommation, d'avoir une vue complète de leur marché et de préparer des stratégies de croissance - ce qui est particulièrement important au moment où le bassin de consommateurs des détaillants change à une vitesse sans précédent.

Le TABLEAU DE BORD DU SECTEUR DU DÉTAIL, conçu par le CCCD en collaboration avec Lighthouse, l'équipe de visualisation de donnée de KPMG au Canada, assure la collecte et la consolidation de données provenant de diverses sources, dont Statistique Canada, les Services de données de Moneris et Environics Analytics, afin de permettre à ses utilisateurs de trouver des informations cruciales sur différents sous-secteurs du détail, régions et périodes. Les aperçus des données sur l'industrie du détail sont régulièrement mis à jour et offerts à tout le monde. Les membres du CCCD ont en outre accès à des données affinées, des filtres de recherche avancée, des paramètres de comparaison et des fonctionnalités de personnalisation. Le TABLEAU DE BORD DU SECTEUR DU DÉTAIL est hébergé sur le site Web du CCCD.

À propos d'Environics Analytics

Environics Analytics (EA) est l'une des plus importantes entreprises de services de marketing et d'analytique au Canada, aidant des milliers de clients de tous les secteurs à transformer leurs données et analyses en stratégies, perspectives et résultats. Fondés en 2003, nous nous spécialisons dans l'utilisation d'une expertise de pointe en matière de données et d'analytique ainsi que du meilleur logiciel spécialisé (y compris les plateformes de logiciel-service ENVISION et SPOTLIGHT) pour traiter de délicates questions dans divers domaines, notamment le profilage et la segmentation des consommateurs, la planification médiatique multicanal et son exécution, l'analyse de secteur commercial, les stratégies de commercialisation et la prise de décision en matière d'emplacement de site. Environics Analytics est une entreprise appartenant à Bell Canada.

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

L'industrie du commerce de détail est celle qui comporte le plus grand nombre d'employeurs du secteur privé au Canada. Près de 2 millions de Canadiens y travaillent. Le commerce de détail génère annuellement plus de 78 G$ en salaires et avantages sociaux. Les ventes au détail de base (excluant les automobiles et l'essence) se sont élevées à plus de 433 G$ en 2021. Les membres du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) sont responsables de plus des deux tiers des ventes au détail de base au pays. Le CCCD est une association à but non lucratif financée par cette industrie et représente les petites moyennes et grandes entreprises de vente au détail dans toutes les collectivités du pays. En tant que la Voix des détaillantsMC au Canada, le CCCD est fier de représenter plus de 45 000 commerces de détail de tous types, des magasins à rayons aux épiceries, en passant par les magasins de spécialités, les magasins de rabais, les commerces de détail indépendants et les boutiques en ligne. www.commercedetail.org/

SOURCE Retail Council of Canada

Renseignements: Personne-ressource : Emanuela Lolli, [email protected]