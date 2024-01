TORONTO, le 25 janv. 2024 /CNW/ - Des représentants de l'Association for Mineral Exploration de la Colombie-Britannique (AME), ainsi que des partenaires et commanditaires de l'AME se sont joints à Andrew Creech, directeur général, Services d'inscription, TSXV, Bourse de Toronto, pour fermer les marchés et souligner la clôture du congrès Roundup de l'AME de 2024.

Le congrès Roundup de l’AME ferme les marchés le jeudi 25 janvier 2024

Le congrès annuel Roundup de l'AME rassemble géoscientifiques, prospecteurs, financiers, investisseurs, fournisseurs, représentants des pouvoirs publics et partenaires autochtones dans le but d'échanger et de partager des connaissances.

