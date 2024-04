TORONTO, le 26 avril 2024 /CNW/ - Gustavo Manriquez, chef de la direction, Banco Macro, une banque de l'Argentine, ainsi que son équipe se sont joints à Guillaume Légaré, chef, Amérique du Sud, Bourse de Toronto (TSX), pour ouvrir les marchés et souligner la tenue du congrès minier Banco Macro Mining Conference 2024.

La troisième édition de ce rendez-vous annuel, qui avait lieu à Catamarca, a rassemblé des dirigeants de sociétés minières argentines, des parties prenantes et des autorités minières des provinces de Catamarca, Salta et Jujuy.

Vendredi 26 avril 2024

L'Amérique latine compte 410 société minières inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de croissance TSX (TSXV), qui totalisent 1 067 propriétés minières. À la cote de la TSX et de la TSXV, 51 de ces sociétés sont argentines et représentent 166 propriétés minières. En 2023, ces sociétés ayant des activités minières en Argentine ont levé, au total, 727 millions de dollars de capitaux propres.

