TORONTO, le 25 juin 2024 /CNW/ - La communauté des investisseurs, y compris les représentants de sociétés et de commanditaires tels que BTV Business Television, Canaccord Genuity, Carbonhound, Cohesion Consulting Group, Newsfile, Peterson Capital, S&P Global Ratings et Water Tower Research, se sont joints, avec la Bourse de Toronto (TSX) et la Bourse de croissance TSX (TSXV), à Berk Sumen, directeur général, Services aux sociétés de la TSX et de la TSXV, pour ouvrir les marchés et souligner l'édition 2024 du congrès Canadian Climate Investor Conference (CICC).

2024 Canadian Climate Investor Conference Opens the Market Tuesday, June 25, 2024

Ce congrès organisé par la TSX et la TSXV rassemble investisseurs sensibilisés aux changements climatiques et sociétés des secteurs de l'énergie renouvelable, de la transition énergétique et de la technologie propre axées sur la croissance, pour échanger des idées et trouver des moyens d'accélérer l'affectation des investissements nécessaires pour bâtir un avenir durable au Canada. Pour en savoir plus, visitez https://events.tsx.com/ccic/.

Annonce commanditée par CNW. Pour en savoir plus, visitez le www.newswire.ca/fr/.

SOURCE Toronto Stock Exchange

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS : Catherine Kee, [email protected]