Le concours Chapeau, les filles! et son volet Excelle Science - Lumière sur 67 femmes d'exception qui s'illustrent dans des domaines à prédominance masculine

QUÉBEC, le 19 juin 2023 /CNW/ - La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, et le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, soulignent avec fierté les accomplissements des 67 lauréates de la 27e édition du concours Chapeau, les filles! et de la 23e édition de son volet Excelle Science. L'apport remarquable de trois membres du personnel enseignant est également souligné par un prix Mentorat pour leur soutien aux lauréates dans leur parcours scolaire.

Lors d'une cérémonie tenue aujourd'hui à l'Assemblée nationale, les lauréates venant de toutes les régions du Québec ont reçu un prix soulignant leur parcours de formation dans un domaine à prédominance masculine. Le concours Chapeau, les filles! et son volet Excelle Science visent à promouvoir la diversification des choix de carrière des filles et à encourager celles-ci à persévérer jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Grâce à la contribution de 21 partenaires, les bourses offertes aux lauréates totalisent un montant de 157 000 $, dont un séjour professionnel à l'international ainsi qu'un stage dans un laboratoire en France. (Voir la liste des gagnantes en annexe.)

« Le concours Chapeau, les filles! et son volet Excelle Science sont un incontournable depuis plus d'un quart de siècle déjà. À travers les années, ils ont contribué à la promotion de domaines d'études et de choix de carrière non conventionnels. Les prix remis ont exercé une influence durable sur plus de 4 000 femmes. C'est déjà impressionnant! Il faut continuer d'applaudir les femmes qui choisissent de développer leur potentiel dans des programmes de formation technique et universitaires à prédominance masculine. Chères lauréates de cette année, je tiens à vous féliciter chaleureusement et à vous souhaiter que cette reconnaissance positive vous nourrisse encore dans les prochaines années. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

« Je tire mon chapeau, c'est le cas de le dire, à toutes ces femmes qui ont choisi d'étudier dans un domaine de formation professionnelle qui mène à des métiers occupés majoritairement par des hommes. Vous êtes une preuve éloquente qu'il y a de la place pour toutes et tous en formation professionnelle. De magnifiques carrières vous attendent et nous sommes fiers de vos accomplissements. Bravo! »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

Faits saillants :

Le concours Chapeau, les filles! s'adresse aux femmes inscrites à un programme de formation professionnelle ou de formation technique menant à l'exercice d'un métier traditionnellement masculin.

s'adresse aux femmes inscrites à un programme de formation professionnelle ou de formation technique menant à l'exercice d'un métier traditionnellement masculin. Le volet Excelle Science concerne, quant à lui, les étudiantes inscrites à l'université en sciences ou en génie dans une discipline admissible au concours.

concerne, quant à lui, les étudiantes inscrites à l'université en sciences ou en génie dans une discipline admissible au concours. En 2022-2023, le concours a bénéficié de l'apport de 21 partenaires.

Totalisant près de 157 000 $, les prix offerts aux lauréates varient entre 2 000 $ et 5 000 $, et incluent notamment un séjour professionnel à l'international ainsi qu'un stage dans un laboratoire en France .

. Depuis sa création, plus de 17 900 femmes ont soumis leur candidature au concours et, de ce nombre, 4 029 lauréates ont été récompensées.

Les prix ont été remis lors d'un gala national qui s'est tenu à l'Assemblée nationale.

Lien connexe :

Informations sur le concours Chapeau, les filles! et son volet Excelle Science et liste des lauréates 2022-2023

LE CONCOURS CHAPEAU, LES FILLES!

ET SON VOLET EXCELLE SCIENCE

LAURÉATES 2022-2023

Prix Agriculture, Pêches et Alimentation

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Elizabeth Mackinnon , Production animale , Centre de formation professionnelle de Coaticook , Centre de services scolaire des Hauts-Cantons, prix de 2 500 $

, , Centre de formation professionnelle de , Centre de services scolaire des Hauts-Cantons, prix de 2 500 $ Kathagyna Corbeil, Gestion et technologies d'entreprise agricole, Collège Lionel-Groulx, prix de 2 500 $

Prix Agriculture et Agroalimentaire

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Béatrice Dupont-Fortin, Baccalauréat en génie agroenvironnemental, Université Laval , prix de 2 500 $

Prix Chapeau, les filles!

Ministère de l'Éducation

Ministère l'Enseignement supérieur

Célia Molinari, Réalisation d'aménagements paysagers , Centre de formation horticole de Laval , Centre de services scolaire de Laval , prix de 5 000 $

, Centre de formation horticole de , Centre de services scolaire de , prix de 5 000 $ Kelly Rancourt , Plongée professionnelle, Institut maritime du Québec, prix de 5 000 $

Prix Communauté culturelle et Autochtone

Confédération des syndicats nationaux

Silvia Avalos-Meza , Opération d'équipements de production , Centre multiservice des Samares, Centre de services scolaire des Samares, prix de 2 000 $

, , Centre multiservice des Samares, Centre de services scolaire des Samares, prix de 2 000 $ Maryse Vincent , Charpenterie-menuiserie , École des métiers et occupations de l'industrie de la construction de Québec, Centre de services scolaire de la Capitale, prix de 2 000 $

, , École des métiers et occupations de l'industrie de la construction de Québec, Centre de services scolaire de la Capitale, prix de 2 000 $ Anna-Corine St-Gelais , Soins préhospitaliers d'urgence, Cégep de Chicoutimi , prix de 2 000 $

Prix Compétence - Réseau

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

Angie Bélanger, Techniques de génie mécanique de marine, Institut maritime du Québec, prix de 2 500 $

Institut maritime du Québec, prix de 2 500 $ Jenny Maillette , Baccalauréat en génie de la production automatisée, École de technologie supérieure, prix de 2 500 $

Prix Continuité

Ministère de l'Éducation

Ministère de l'Enseignement supérieur

Rosalie Chagnon , Plomberie et chauffage , École professionnelle de Saint-Hyacinthe , Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe , prix de 2 000 $

, , École professionnelle de , Centre de services scolaire de , prix de 2 000 $ Ella Grand 'Maison, Techniques de pilotage d'aéronefs, Centre québécois de formation aéronautique, Cégep de Chicoutimi , prix de 2 000 $

Prix Créativité

Ministère de la Culture et des Communications

Marie-Pier Lajoie , Charpenterie-menuiserie , Centre de formation professionnelle l'Horizon, Centre de services scolaire des Laurentides, prix de 2 500 $

, , Centre de formation professionnelle l'Horizon, Centre de services scolaire des Laurentides, prix de 2 500 $ Aneta Chirowski , Techniques de design industriel, Collège Dawson, prix de 2 500 $

Prix à une élève de la formation professionnelle anglophone

Association des commissions scolaires anglophones du Québec

Kamaira LeBlanc, Cabinetmaking, Centre de technologie Rosemont , Commission scolaire English-Montréal, prix de 2 000 $

Prix à une élève de la formation professionnelle francophone

Fédération des centres de services scolaires du Québec

Edith Pineau , Aménagement de la forêt, Centre de formation professionnelle le Granit, Centre de services scolaire des Hauts-Cantons, prix de 2 000 $

Prix à une étudiante de la formation technique

Fédération des cégeps

Clodine Désilets, Gestion et technologies d'entreprise agricole, Cégep de Victoriaville , prix de 2 000 $

Prix Environnement

Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Marie-Josée L'Heureux, Élagage , Centre de formation horticole de Laval , Centre de services scolaire de Laval , prix de 2 000 $

, Centre de formation horticole de , Centre de services scolaire de , prix de 2 000 $ Gabrielle Bilodeau , Techniques du milieu naturel, Cégep de St-Félicien, prix de 2 000 $

, Cégep de St-Félicien, prix de 2 000 $ Véronique Ducharme, Baccalauréat en génie chimique, Université de Sherbrooke , prix de 2 000 $

Prix Équité

Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec

Michelle Paquette , Peinture en bâtiment, École des métiers de la construction de Montréal, Centre de services scolaire de Montréal, prix de 2 000 $

, Centre de services scolaire de Montréal, prix de 2 000 $ Bastienne Duncan Chatelain, Gestion et technologies d'entreprise agricole , Cégep de Victoriaville , prix de 2 000 $

, Cégep de , prix de 2 000 $ Marilou Tremblay , Baccalauréat en génie mécanique, Université du Québec à Rimouski , prix de 2 000 $

Prix Excelle Science

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

Catherine Bédard- Mercier , Baccalauréat en design de produits , Université Laval , prix de 5 000 $

, , Université , prix de 5 000 $ Cloé Dutil, Baccalauréat en génie logiciel, École de technologie supérieure, prix de 5 000 $

École de technologie supérieure, prix de 5 000 $ Gabrielle Germain , Baccalauréat en génie physique , Université Laval , prix de 2 000 $

, , Université , prix de 2 000 $ Catherine Larivière, Baccalauréat en informatique , Université de Montréal, prix de 2 000 $

, Université de Montréal, prix de 2 000 $ Laurence Lemoine , Baccalauréat en génie physique , Université Laval , prix de 2 000 $

, , Université , prix de 2 000 $ Camille Poitras , Baccalauréat en physique , Université Laval , prix de 2 000 $

, , Université , prix de 2 000 $ Simone Têtu, Baccalauréat en mathématiques et physique, Université McGill, prix de 2 000 $

Prix Excelle Science

Ministère de l'Enseignement supérieur

Chloé Champoux, Baccalauréat en génie mécanique , Université du Québec à Trois-Rivières, prix de 5 000 $

, Université du Québec à Trois-Rivières, prix de 5 000 $ Véronique Lacasse, Baccalauréat en génie agroenvironnemental , Université Laval , prix de 5 000 $

, Université , prix de 5 000 $ Mireille Dumais , Baccalauréat en génie des eaux , Université Laval , prix de 2 000 $

, , Université , prix de 2 000 $ Marie-Ève Fecteau, Baccalauréat en génie biomédical , Polytechnique Montréal, prix de 2 000 $

, Polytechnique Montréal, prix de 2 000 $ Rachel Héroux, Baccalauréat en génie mécanique , École de technologie supérieure, prix de 2 000 $

, École de technologie supérieure, prix de 2 000 $ Madeleine Lepage , Baccalauréat en génie industriel , Polytechnique Montréal, prix de 2 000 $

, , Polytechnique Montréal, prix de 2 000 $ Marie Plamondon , Baccalauréat en génie des mines, Polytechnique Montréal prix de 2 000 $

Prix Fais briller ta région!

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Emma Boucher , Charpenterie-menuiserie , École professionnelle de Saint-Hyacinthe , Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe , prix de 2 000 $

, , École professionnelle de , Centre de services scolaire de , prix de 2 000 $ Stéfany Plante, Gestion et technologies d'entreprise agricole , Cégep Lionel-Groulx, prix de 2 000 $

, Cégep Lionel-Groulx, prix de 2 000 $ Yannie Béland, Baccalauréat en génie industriel, Université Laval , prix de 2 000 $

Prix Formation d'avenir!

Ministère de l'Éducation

Ministère de l'Enseignement supérieur

Roxanne Landry-Hébert, Ferblanterie , Centre d'études professionnelles Saint-Jérôme, Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord, prix de 2 000 $

, Centre d'études professionnelles Saint-Jérôme, Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord, prix de 2 000 $ Camille Trottier , Technologie du génie industriel, Cégep Lionel-Groulx, prix de 2 000 $

, Cégep Lionel-Groulx, prix de 2 000 $ Sara Houde , Baccalauréat en génie électrique, Université de Sherbrooke , prix de 2 000 $

Prix Intégration au marché du travail

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Justine Charton , Ébénisterie , École nationale du meuble et de l'ébénisterie, campus Victoriaville , prix de 2 000 $

, , École nationale du meuble et de l'ébénisterie, campus , prix de 2 000 $ Sabrina Melançon, Soins préhospitaliers d'urgence, Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, prix de 2 000 $

Prix Mixité en chantier─Future entrepreneure en construction

Commission de la construction du Québec

Alix Lefebvre , Charpenterie-menuiserie, École de formation professionnelle de Châteauguay, Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries, prix de 2 500 $

Prix Mixité en chantier─Future travailleuse en construction

Commission de la construction du Québec

Marie-Eve Ringuet , Charpenterie-menuiserie, Centre de formation professionnelle Paul-Rousseau, Centre de services scolaire des Chênes, prix de 2 500 $

Prix Persévérance

Centrale des syndicats du Québec

Kathy Côté, Boucherie de détail , Centre de formation professionnelle 24-Juin, Centre de services scolaire de la Région-de- Sherbrooke , prix de 2 000 $

, Centre de formation professionnelle 24-Juin, Centre de services scolaire de la Région-de- , prix de 2 000 $ Lisa-Marie Audet Prince , Technologie de l'architecture navale , Institut maritime du Québec, prix de 2 000 $

, , Institut maritime du Québec, prix de 2 000 $ Sovannie Sir, Baccalauréat en physique et informatique, Université de Montréal, prix de 2 000 $

Prix Relève

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

Sara Hajjar , Baccalauréat en génie mécanique, Polytechnique Montréal, prix de 3 000 $

Prix Ressources naturelles et forêts

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

Sidney Leclair Aubry , Aménagement de la forêt , Centre de formation professionnelle Matanie-Vallée et Foresterie, Centre de services scolaire des Monts-et-Marées, prix de 2 000 $

, , Centre de formation professionnelle Matanie-Vallée et Foresterie, Centre de services scolaire des Monts-et-Marées, prix de 2 000 $ Marie-Eve Brideau , Technologie forestière , Cégep de Baie-Comeau , prix de 2 000 $

, , Cégep de , prix de 2 000 $ Emmanuelle Barrette , Baccalauréat en génie des eaux, Université Laval , prix de 2 000 $

, Université , prix de 2 000 $ Marie-Dominique Fradette , Baccalauréat en aménagement et environnement forestiers, Université Laval , prix de 2 000 $

Prix Santé et sécurité au travail

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

Coralie Bouchard , Élagage, Centre de formation professionnelle des Moissons-et-Pointe-du-Lac, Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands, prix de 2 000 $

, Centre de formation professionnelle des Moissons-et-Pointe-du-Lac, Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands, prix de 2 000 $ Kristina Penova, Techniques de pilotage d'aéronefs, Centre québécois de formation aéronautique, Cégep de Chicoutimi , prix de 2 000 $

Prix Sciences et technologies

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

Véronique Bastien, Conduite de procédés de traitement de l'eau , Centre de formation professionnelle Paul-Gérin-Lajoie, Centre de services scolaire des Trois-Lacs, prix de 2 500 $

, Centre de formation professionnelle Paul-Gérin-Lajoie, Centre de services scolaire des Trois-Lacs, prix de 2 500 $ Coralie Martin , Technologie du génie civil, Cégep de l'Outaouais, prix de 2 500 $

Prix Séjour professionnel à l'international

|Les Offices jeunesse internationaux du Québec

Arianne Grégoire, Aménagement de la forêt, École de foresterie de Duchesnay, Centre de services scolaire de la Capitale

Prix Stage dans un laboratoire en France

Centre national de la recherche scientifique

Les Offices jeunesse internationaux du Québec

Alexandra Lavoie , Baccalauréat en génie civil, Université de Sherbrooke

Prix Transports

Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Éloïse Quirion, Mécanique automobile , Centre de formation professionnelle Le Granit , Centre de services scolaire des Hauts-Cantons, prix de 2 000 $

, Centre de formation professionnelle , Centre de services scolaire des Hauts-Cantons, prix de 2 000 $ Laurence Fortier-Roy , Techniques de pilotage d'aéronefs , Centre québécois de formation aéronautique, Cégep de Chicoutimi , prix de 2 000 $

, , Centre québécois de formation aéronautique, Cégep de , prix de 2 000 $ Léa Bruneau, Baccalauréat en génie mécanique, École de technologie supérieure, prix de 2 000 $

Prix Mentorat

Ministère de l'Éducation

Ministère de l'Enseignement supérieur

Anik Lelièvre, enseignante spécialisée en adaptation scolaire, Centre de formation professionnelle Paul-Gérin-Lajoie, Centre de services scolaire des Trois-Lacs, mentore de Véronique Bastien, prix de 500 $

Steve Dickey Bessette , enseignant en Techniques de pilotages d'aéronefs, Centre québécois de formation aéronautique, Cégep de Chicoutimi , mentor de Laurence Fortier-Roy , prix de 500 $

, enseignant en Techniques de pilotages d'aéronefs, Centre québécois de formation aéronautique, Cégep de , mentor de , prix de 500 $ Laurent Drissen , professeur titulaire, directeur du programme de 2e et 3e cycles, Département de physique, de génie physique et d'optique, Université Laval , mentor de Camille Poitras , prix de 500 $

PARTENAIRES 2022-2023

Association des commissions scolaires anglophones du Québec (ACSAQ)

Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

Commission de la construction du Québec (CCQ)

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)

Confédération des syndicats nationaux (CSN), en collaboration avec la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ) , la Fédération des professionnèles (FP) et la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP)

Fédération des cégeps

Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ)

Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)

Fondation de l'Ordre des ingénieurs du Québec (

Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ)

Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec

Ministère de la Culture et des Communications (MCC)

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ)

Ministère de la Sécurité publique (MSP)

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE)

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF)

Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP)

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH)

Ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD)

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS)

