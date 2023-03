Érigé sur un site historique au cœur d'Aylmer, ce tout nouveau concept résidentiel de 160 condos locatifs a été conçu pour répondre au style de vie des 55 ans+

GATNEAU, QC, le 15 mars 2023 /CNW/ - C'est aujourd'hui qu'avait lieu l'inauguration officielle du Lib Aylmer, un complexe résidentiel novateur composé de 160 condos locatifs destinés aux gens actifs de 55 ans et plus. Cet événement s'est déroulé en présence de la mairesse de la Ville de Gatineau, France Bélisle, de membres du comité de direction d'EMD-Batimo et de plusieurs nouveaux résidents de ce bâtiment moderne de six étages, situé à l'intersection de la rue Principale et du boulevard Wilfrid-Lavigne, en plein cœur du secteur Aylmer, à Gatineau.

« Nous sommes très fiers d'être témoins de l'aboutissement d'un projet d'envergure amorcé au printemps 2019, lors des assemblées citoyennes. Dès le départ, le Lib Aylmer a été imaginé pour répondre aux besoins et aux attentes spécifiques des retraités et semi-retraités qui désirent vendre leur maison mais qui ne sont pas prêts à s'établir dans une résidence pour aînés. Avec le Lib Aylmer, nous proposons à cette clientèle la tranquillité d'esprit, et ce, à deux pas des services essentiels et d'une foule de loisirs », a déclaré Francis Charron, président de Batimo et vice-président d'EMD Construction.

Un quartier historique enchanteur

Construit sur le site de l'ancienne Académie d'Aylmer datant de 1861, le Lib Aylmer met de l'avant un cachet unique alliant histoire et design contemporain. L'immeuble patrimonial de l'Académie a d'ailleurs été habilement intégré au complexe, plusieurs espaces communs et appartements ayant conservé des murs avec la pierre d'origine. Quant à la nouvelle partie du bâtiment, celle-ci est dotée d'une cour intérieure aménagée avec plusieurs arbres et arbustes.

Situé à l'entrée d'un quartier historique enchanteur, le Lib Aylmer offre tous les avantages de l'effervescente vie urbaine et le côté paisible des espaces verts environnants. Ses occupants profitent à la fois de la proximité d'une multitude de services (épiceries, pharmacies, restaurants, boutiques et magasins des Galeries d'Aylmer) et de lieux pour pratiquer différentes activités en plein air (rivière des Outaouais, marina, parcs naturels, clubs de golf Champlain et Royal d'Ottawa).

Un mode de vie actif adapté aux 55 ans+

Se démarquant par la variété et la richesse de ses attributs, le Lib Aylmer favorise un mode de vie actif et social grâce à ses espaces communs polyvalents et rassembleurs : grand salon lumineux et convivial, salles de billard et d'entraînement, cuisine communautaire pour les repas familiaux ou entre amis, piscine chauffée, cour intérieure, simulateur de golf et terrasse incluant des BBQ.

Alliant confort, élégance et matériaux de qualité, le Lib Aylmer comprend 160 unités locatives de 2 ½ à 5 ½ (de 517 à 1 318 pieds carrés), dont quatre unités d'exception aménagées dans l'ancienne Académie d'Aylmer. Plus de 200 places de stationnement intérieures et extérieures sont dédiées aux résidents et à leurs visiteurs, tandis que la sécurité est assurée par un système d'accès par puce et des caméras de surveillance.

Le projet Lib Aylmer s'inscrit par ailleurs dans le Plan de déplacements durables de la Ville de Gatineau. En plus d'être desservi par de nombreuses lignes de transport en commun, un aménagement piéton a été prévu sur la façade de la rue Principale afin d'assurer le prolongement du mouvement commercial de cette artère.

Notons que quelques unités demeurent toujours disponibles pour la location. Pour tous les détails, veuillez communiquer au 819 557-1140.

À propos de EMD-Batimo

En affaires depuis 1998, EMD-Batimo est un des leaders de l'industrie de la construction et de l'immobilier au Québec. Forte de ses 25 ans d'expérience, l'entreprise possède un portfolio constitué de complexes résidentiels, notamment des résidences pour retraités, condominiums et immeubles locatifs. À l'écoute de sa clientèle, elle lui offre un produit unique, distinct et répondant à ses besoins. De plus, EMD-Batimo agit à titre de développeur, constructeur et opérateur dans la plupart de ses projets, ce qui assure des standards de qualité supérieure à chaque étape.

