TORONTO, le 3 mars 2026 /CNW/ - L'Association minière du Canada (AMC) est ravie d'annoncer que le complexe Lamaque d'Eldorado Gold a reçu le prestigieux Prix d'or des Prix du leadership Vers le développement minier durable (TSM) pour sa performance relative à l'initiative TSM en 2025. Le Prix d'or des Prix du leadership TSM reconnaît qu'une vérification externe a confirmé que le complexe Lamaque a atteint ou dépassé le niveau AAA, soit la note la plus élevée possible, pour tous les indicateurs de performance applicables.

« Recevoir le Prix d'or dans la catégorie Prix du leadership TSM pour notre complexe Lamaque est un immense honneur pour Eldorado Gold », a déclaré George Burns, chef de la direction d'Eldorado Gold. « Cette réalisation témoigne de notre engagement inébranlable en matière d'exploitation minière responsable et d'intendance environnementale, tant au Québec qu'à l'échelle mondiale, où nous appliquons concrètement les protocoles TSM. »

« Le Prix d'or des Prix du leadership reconnaît le meilleur parmi les meilleurs pour l'application de pratiques responsables exemplaires et l'engagement en matière de performance environnementale et sociale », a précisé Pierre Gratton, président et chef de la direction de l'AMC. « Notre industrie a un rôle particulièrement important à jouer pour s'assurer que les minéraux et les métaux nécessaires à l'économie, à la sécurité canadienne et aux technologies sur lesquelles nous comptons sont à notre disposition, et il est essentiel de les produire selon les normes les plus élevées au monde, notamment dans le cadre de l'initiative TSM. »

Le complexe Lamaque est situé à Val-d'Or, au Québec. La production commerciale y a été déclarée le 31 mars 2019 et a depuis produit plus d'un million d'onces d'or. Le complexe Lamaque comprend le gisement Triangle, situé à 2,5 km au sud des mines historiques Lamaque et Sigma, qui font aussi partie de la propriété et on déjà produit plus de10 millions d'onces d'or.

L'initiative TSM, à laquelle les membres de l'AMC doivent adhérer, favorise l'amélioration du rendement à l'égard d'un éventail d'enjeux sociaux et environnementaux qui importent le plus, et ce, au niveau de la mine. L'accent mis sur le rendement des sites miniers fait de l'initiative TSM un système de référence pour les investisseurs et les fabricants qui cherchent à investir dans les substances extraites des mines de façon responsable et à acheter ces dernières. Un Groupe des communautés d'intérêts canadien indépendant supervise le programme. Il est composé de représentants de communautés autochtones, d'organismes environnementaux, de syndicats, d'institutions financières, de communautés minières locales, d'organisations sociales et religieuses et d'universités.

La performance dans le cadre de l'initiative TSM est évaluée à l'aide d'un ensemble de normes environnementales et sociales détaillées, y compris la gestion des résidus miniers, les changements climatiques, l'intendance de l'eau, les relations avec les Autochtones et les collectivités, la santé et la sécurité, la conservation de la biodiversité, la gestion de crises et la prévention du travail des enfants et du travail forcé.

« Nous sommes fiers que l'initiative TSM, une norme canadienne, soit maintenant mise en œuvre par 13 associations minières partout dans le monde, ce qui en fait le programme le plus répandu en son genre dans l'industrie minière », a expliqué M. Gratton. « Nous saluons le travail accompli par Eldorado Gold, qui met en lumière les résultats positifs que l'on peut obtenir en priorisant l'intendance environnementale et l'engagement communautaire. »

Secteur important de l'économie canadienne, l'industrie minière compte pour 117 milliards de dollars du produit intérieur brut national et 21 % de la valeur totale des exportations canadiennes. Le secteur minier canadien emploie, directement et indirectement, 694 000 personnes partout au pays. Toutes proportions gardées, il s'agit du plus grand employeur du secteur privé à embaucher des Autochtones au Canada et d'un client important des entreprises autochtones.

À propos de l'AMC

L'Association minière du Canada (AMC) est l'organisme national qui représente l'industrie minière canadienne. Ses membres, qui sont responsables de la majeure partie de la production canadienne de métaux de base et précieux, d'uranium, de diamants, de charbon métallurgique, de pétrole extrait des sables bitumineux et de minéraux industriels, sont présents dans les secteurs de l'exploration minérale, de l'exploitation minière, de la fonte, de l'affinage et de la fabrication de produits semi-finis. Veuillez visiter la page www.mining.ca/fr .

