Le conseil d'administration de l'AMC élit Carol Plummer d'Agnico Eagle au poste de présidente

OTTAWA, ON, le 11 juin 2025 /CNW/ - L'Association minière du Canada (AMC) est heureuse d'annoncer que Carol Plummer, vice-présidente exécutive chargée du développement durable, ressources humaines et culture chez Agnico Eagle, a été élue présidente du conseil d'administration de l'AMC pour un mandat de deux ans. Carol entre dans ses nouvelles fonctions avec une vaste expérience de l'industrie et de l'AMC, ayant été une participante engagée à de nombreux groupes de travail au cours des dernières années. Carol est également une fervente défenseure de l'amélioration du développement durable dans le secteur minier et a été présidente de l'équipe de gouvernance Vers le développement minier durable de l'AMC au cours des deux dernières années.

« Nous sommes ravis que Carol occupe ce poste de direction à l'AMC, a déclaré Pierre Gratton, président et chef de la direction de l'AMC. Son dévouement envers le secteur, tant dans son travail chez Agnico Eagle que sa vaste expérience au sein de notre association grâce à son vaste travail en comité, fait d'elle la personne tout indiquée pour relever les défis et saisir les occasions qui se présenteront. »

À compter d'aujourd'hui, Carol remplace Carolyn Chisolm, directrice générale, Affaires externes, Rio Tinto Canada, qui a été présidente du conseil d'administration de juin 2023 à juin 2025.

« Le leadership constant de Carolyn tout au long de son mandat de présidente a été essentiel alors que notre secteur fait face à une incertitude sans précédent dans le commerce mondial, à des changements gouvernementaux, à des problèmes de chaîne d'approvisionnement et à des défis de permis, a déclaré M. Gratton. Nous apprécions ses conseils et nous sommes heureux de pouvoir compter sur son expertise continue en tant que membre active du conseil d'administration de l'AMC. »

Carol occupe le poste de présidente et tirera parti de ses multiples décennies d'expérience dans l'industrie minière. Elle est actuellement vice-présidente exécutive chargée du développement durable, ressources humaines et culture, exerçant un leadership et favorisant la collaboration dans les domaines de la santé, de la sûreté et de la sécurité, de la gestion de l'environnement et des infrastructures essentielles, du développement durable et des ressources humaines pour assurer l'harmonisation opérationnelle et culturelle dans l'ensemble de l'entreprise. Avant cette nomination, elle a occupé les postes de vice-présidente exécutive de l'excellence opérationnelle, de vice-présidente principale du développement durable, ainsi que de vice-présidente du développement de l'entreprise. Depuis qu'elle s'est jointe à Agnico Eagle en 2004, elle a occupé plusieurs postes clés, dont celui de directrice générale au sein des activités mondiales d'Agnico Eagle. Elle détient un baccalauréat en génie minier (Université Queen's) et une licence d'ingénieure (Québec).

« Je suis honorée d'occuper le poste de présidente à un moment aussi important pour le secteur minier canadien, a déclaré Carol. Comptant parmi les plus importants contributeurs au PIB du Canada et en tant qu'employeur dans les collectivités partout au pays, notre industrie a un rôle essentiel à jouer pour veiller à ce que le Canada s'appuie sur son leadership mondial pour fournir les minéraux, les métaux et l'énergie dont le monde a besoin. Je me réjouis à l'idée de mettre le rôle de chef de file du Canada en matière de pratiques minières durables à l'avant-plan au cours de mon mandat de présidente et je travaillerai à faire en sorte que le secteur minier ait l'occasion de réaliser tout son potentiel au cours des prochaines années. »

L'industrie minière est un important secteur de l'économie canadienne, qui contribue pour 117 milliards de dollars au PIB national et qui est à l'origine de 21 % de la valeur totale des exportations nationales. Le secteur minier canadien emploie directement et indirectement 711 000 personnes à l'échelle du pays. Proportionnellement, l'industrie est le plus important employeur privé de personnes autochtones au Canada et un client de première importance pour les entreprises autochtones.

À propos de l'AMC

L'Association minière du Canada est l'organisme national qui représente l'industrie minière canadienne. Ses membres, qui sont responsables de la majeure partie de la production canadienne de métaux de base et précieux, d'uranium, de diamants, de charbon métallurgique, de pétrole extrait des sables bitumineux et de minéraux industriels, sont très actifs dans les secteurs de l'exploration, de l'exploitation, de la fusion, du raffinage et de la fabrication de produits semi-finis. Pour en savoir plus, consultez le site www.mining.ca.

SOURCE L'Association minière du Canada

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Paul Hébert, Vice-président, Communications, Association minière du Canada, Téléphone : 613 292-2876 (cellulaire), Courriel : [email protected]