OTTAWA, ON, le 4 nov. 2025 /CNW/ - L'Association minière du Canada (AMC) salue le budget fédéral d'aujourd'hui, qui prévoit de nombreuses mesures en vue d'améliorer la compétitivité du secteur minier canadien et d'accélérer les investissements dans les minéraux critiques.

Le budget 2025 répond directement à plusieurs demandes de l'AMC et donne suite à plusieurs engagements liés à l'exploitation minière dans la plateforme électorale 2025 des libéraux fédéraux. Le budget prévoit, entre autres, les mesures suivantes :

la fourniture à Ressources naturelles Canada de 2 milliards de dollars sur cinq ans au comptant à compter de 2026-2027 en vue de la création du Fonds souverain pour les minéraux critiques. Le fonds fera des investissements stratégiques dans des projets et des entreprises liés aux minéraux critiques, y compris des placements en actions, des garanties de prêt et des accords d'enlèvement;

la fourniture à Ressources naturelles Canada de 371,8 millions de dollars sur quatre ans à compter de 2026-2027 en vue de la création du Fonds du premier et du dernier kilomètre. Ce nouveau fonds soutiendrait le développement de projets liés aux minéraux critiques et de chaînes d'approvisionnement dans les segments de l'amont et du milieu des chaînes de valeur, en mettant l'accent sur la mise en production de projets à court terme. Le Fonds du premier et du dernier kilomètre absorberait le Fonds pour l'infrastructure des minéraux critiques et tirerait parti de son enveloppe de financement existante pour fournir un soutien de jusqu'à 1,5 milliard de dollars jusqu'en 2029-2030. Le fonds continuerait également de soutenir les projets d'énergie propre et d'infrastructure de transport liés à l'exploitation des minéraux critiques;

la création de la superdéduction à la productivité, un ensemble d'incitatifs fiscaux améliorés couvrant tous les nouveaux investissements en capital qui permettent aux entreprises de déduire immédiatement une plus grande part du coût de ces investissements;

l'élimination du plafond proposé pour les émissions de pétrole et de gaz, offrant ainsi au secteur de l'exploitation des sables bitumineux une plus grande certitude en matière d'investissement;

la prolongation de cinq ans des taux complets du Crédits d'impôt à l'investissement dans le captage, l'utilisation et le stockage du carbone afin que les taux complets s'appliquent aux dépenses admissibles du début de 2022 à la fin de 2035;

l'élargissement de l'admissibilité au crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques en vue d'inclure 12 minéraux critiques supplémentaires nécessaires à la défense, aux semi-conducteurs, à l'énergie et aux technologies propres : le bismuth, le césium, le chrome, le spath fluor, le germanium, l'indium, le manganèse, le molybdène, le niobium, le tantale, l'étain, et le tungstène;

l'élargissement de l'admissibilité au Crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres afin de soutenir l'extraction et le traitement polymétalliques, une demande de longue date de l'AMC, ainsi que l'expansion de la liste des minéraux critiques admissibles au Crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres en vue d'inclure l'antimoine, l'indium, le gallium, le germanium et le scandium;

l'augmentation du volume total des activités facilitées par Exportation et développement Canada de 25 milliards de dollars d'ici 2030 afin de soutenir l'expansion des activités d'exportation et de développement commercial du Canada dans des secteurs d'importance stratégique, y compris les minéraux critiques, l'énergie, les technologies propres, l'infrastructure et la défense;

le renouvellement du crédit d'impôt pour l'exploration minière jusqu'en 2027, comme l'a annoncé le gouvernement précédent en mars dernier;

l'augmentation de 10 milliards de dollars du financement de la Banque de l'infrastructure du Canada pour des projets d'édification nationale;

l'allocation d'une enveloppe de 1 milliard de dollars à Transports Canada en vue de la création d'un Fonds d'infrastructure pour l'Arctique;

l'allocation à Ressources naturelles Canada et au ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique (ISDE) de 443 millions de dollars sur cinq ans à compter de 2025-2026 pour soutenir le développement de technologies novatrices de traitement des minéraux critiques, appuyer les investissements conjoints avec les alliés dans des projets liés aux minéraux critiques canadiens, et élaborer un mécanisme de stockage des minéraux critiques pour renforcer la sécurité nationale du Canada et de ses alliés;

la prise de plusieurs mesures pour soutenir l'emploi des jeunes, y compris un nouveau financement pour la Stratégie emploi jeunesse;

la prise d'un engagement à présenter des modifications à la Loi sur la concurrence afin d'éliminer certains aspects des dispositions relatives à l'écoblanchiment tout en maintenant les protections contre les fausses allégations.

« Le budget 2025 confirme l'engagement inébranlable du gouvernement fédéral à l'égard de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques lancée il y a trois ans », a déclaré Pierre Gratton, chef de la direction de l'AMC. « Ces mesures, prises ensemble, envoient un signal fort à l'industrie minière, aux investisseurs mondiaux et aux alliés du Canada, leur indiquant que le Canada est très déterminé à améliorer la compétitivité de son industrie minière. Le budget d'aujourd'hui promet d'inaugurer une nouvelle ère d'investissement minier, de créer des emplois bien rémunérés, de stimuler les exportations, de générer des occasions importantes pour les Canadiens autochtones et de protéger la souveraineté canadienne pour les années à venir. Nous exhortons le gouvernement à mettre en œuvre ces propositions rapidement. »

L'industrie minière est un important secteur de l'économie canadienne, qui contribue pour 117 milliards de dollars au PIB national et qui est à l'origine de 21 % de la valeur totale des exportations nationales. Le secteur minier canadien emploie directement et indirectement 711 000 personnes à l'échelle du pays. Proportionnellement, l'industrie est le plus important employeur privé de personnes autochtones au Canada et un client de première importance pour les entreprises autochtones.

