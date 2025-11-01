OTTAWA, ON, le 31 oct. 2025 /CNW/ - L'Association minière du Canada (AMC) accueille favorablement l'annonce faite aujourd'hui par l'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, lors de la réunion des ministres de l'Énergie et de l'Environnement du G7 à Toronto. Les mesures annoncées représentent une étape importante dans l'avancement de la position du Canada en tant que chef de file mondial en matière de développement des minéraux critiques, de sécurité et de résilience de la chaîne d'approvisionnement.

Le ministre Hodgson a dévoilé la première ronde de 25 nouveaux projets, investissements et mesures stratégiques dans le cadre de l'Alliance sur la production de minéraux critiques du G7 et du Plan d'action du G7 sur les minéraux critiques, qui ont permis de débloquer collectivement 6,4 milliards de dollars dans des projets de minéraux critiques canadiens grâce à des investissements publics, des accords d'approvisionnement et des partenariats avec les alliés du G7. Six de ces projets sont situés au Canada.

De plus, le gouvernement du Canada a pris un décret sous le régime de la Loi sur la production de défense, désignant officiellement les minéraux critiques comme étant essentiels à la défense et à la sécurité nationales. Cela permet d'établir un régime national et multilatéral de stockage et de renforcer la capacité du Canada à protéger les ressources stratégiques essentielles aux industries de défense canadiennes et alliées.

« Bien que la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques soit en place depuis 2022, cette annonce marque l'étape la plus importante pour faire progresser cette stratégie, a déclaré Pierre Gratton, président et chef de la direction de l'AMC. Ces mesures aideront à acheminer les vastes ressources minérales essentielles du Canada vers des marchés mondiaux diversifiés, à réduire la dépendance excessive à l'égard de la Chine et à renforcer notre sécurité et notre prospérité communes. Le secteur minier canadien est prêt à faire sa part pour notre pays et nos alliés. »

L'AMC salue le leadership du gouvernement du Canada dans la mobilisation de capitaux et la promotion de la coopération internationale par l'entremise du G7 pour promouvoir les marchés fondés sur des normes et l'exploitation minière responsable. Les initiatives annoncées aujourd'hui aideront à assurer le rôle du Canada en tant que fournisseur fiable et durable de minéraux et de métaux essentiels à l'énergie propre, à la fabrication de pointe et à la sécurité nationale.

L'industrie minière est un important secteur de l'économie canadienne, qui contribue pour 117 milliards de dollars au PIB national et qui est à l'origine de 21 % de la valeur totale des exportations nationales. Le secteur minier canadien emploie directement et indirectement 711 000 personnes à l'échelle du pays. Proportionnellement, l'industrie est le plus important employeur privé de personnes autochtones au Canada et un client de première importance pour les entreprises autochtones.

