CGI apportera des améliorations essentielles au principal système national d'approvisionnement en ligne en vertu du programme eVA

FAIRFAX, Va., le 23 févr. 2021 /CNW/ - CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) a annoncé la signature d'une entente avec le Department of General Services (DGS) de la Virginie pour apporter des améliorations transformationnelles au programme eVA du Commonwealth. Ce système d'approvisionnement primé* offre une plateforme d'achat en ligne centralisée pour les organismes d'État et locaux, ainsi qu'à plus de 112 000 fournisseurs approuvés qui offrent des biens et services essentiels. CGI a été sélectionnée par le DGS en vue de moderniser la plateforme eVA grâce à des technologies, outils et capacités de prochaine génération qui assureront l'évolution du système afin de répondre aux objectifs d'affaires changeants du Commonwealth.

Le nouveau contrat prévoit la transition vers des outils de pointe pour l'approvisionnement et la production de rapports. Ces solutions plus conviviales permettront aux utilisateurs des gouvernements d'État et locaux, aux entreprises qui fournissent des biens et services et aux utilisateurs publics de mieux comprendre les processus d'achats des organismes gouvernementaux. En vertu de ce contrat, CGI offrira les capacités suivantes.

Une expérience d'achat améliorée, y compris une meilleure maintenance des catalogues ainsi que des outils supérieurs pour les acheteurs

Des services fournisseur optimisés, notamment pour la livraison électronique des commandes, les contrats, les catalogues et la planification

Une meilleure collaboration entre les utilisateurs et les fournisseurs

Une normalisation accrue entre les différentes fonctions pour en faciliter l'utilisation

De nouvelles fonctionnalités intelligentes d'acheminement et de flux des travaux pour accroître l'efficacité des processus

Cette année, le programme eVA célèbre 20 ans de leadership et d'innovation en matière d'approvisionnement gouvernemental. Depuis son lancement en 2001, eVA a traité 12,6 millions de bons de commande totalisant une valeur de 127 milliards $ US, et a généré des économies annuelles de 25 millions $ US pour le Commonwealth. Le système est actuellement utilisé par 245 organismes d'État et plus de 1 000 administrations locales. Le programme eVA a également fourni de l'information sur l'approvisionnement d'urgence en réaction à la pandémie de COVID-19 en aiguillant les fournisseurs ayant des contrats d'achat avec l'État.

« CGI est fière de poursuivre son partenariat avec le Department of General Services, a indiqué Lynne Bushey, vice-présidente principale et dirigeante de l'unité d'affaires Mid-Atlantic, États-Unis chez CGI. Ensemble, nous déploierons une nouvelle plateforme unifiée de premier plan qui offrira une expérience utilisateur moderne pour les fonctions d'approvisionnement. Les capacités de l'outil seront fondées sur un modèle configurable et hautement flexible. Le Commonwealth réalisera des économies de coût accrues et améliorera l'efficacité opérationnelle en continuant de stimuler l'innovation qui a positionné eVA comme un leader national en matière d'approvisionnement en ligne pour les gouvernements depuis près de 20 ans. »



À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 76 000 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2020, CGI a généré des revenus de 12,16 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.



Renseignements: Investisseurs, Maher Yaghi, Vice-président, Relations avec les investisseurs, [email protected], +1 514-415-3651; Médias, Alison Hallett, Vice-présidente, Communications, États-Unis, [email protected], +1 703-267-5915

