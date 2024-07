La vaccination contre le VRS recommandée pour les adultes du Québec vivant dans des centres d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD) ou dans des ressources intermédiaires (RI-SAPA)

La vaccination contre le VRS est recommandée chez les résidents du Québec âgés de 75 ans et plus vivant dans des résidences privées pour aînés ( RPA) de même que chez les personnes vivant avec des maladies chroniques vivant dans la communauté

MISSISSAUGA, ON, le 24 juill. 2024 /CNW/ - Le Comité sur l'immunisation du Québec (CIQ) a recommandé l'utilisation de vaccins contre le VRS (virus respiratoire syncytial), y compris d'AREXVY, pour la prévention de l'infection par le VRS chez les personnes âgées présentant un risque accru de conséquences graves liées au virus. Plus précisément, le CIQ recommande la vaccination des résidents des centres d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD) et des ressources intermédiaires (RI-SAPA), de même que des personnes âgées de 75 ans et plus vivant dans des résidences privées pour aînés et des personnes de 75 ans et plus avec maladie chronique vivant dans la communautéi.

Le Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ) recommande l’utilisation de vaccins contre le VRS, y compris d’AREXVY, chez les personnes âgées présentant un risque de conséquences graves (Groupe CNW/GlaxoSmithKline Inc.)

Le VRS est un virus courant et contagieux qui touche les poumons et les voies respiratoires. Pour la plupart des gens, le virus cause des symptômes semblables à ceux du rhume, mais pour les personnes âgées et les adultes qui ont certains problèmes de santé, il peut entraîner une infection plus grave et des complications comme la pneumonie, l'hospitalisation et même la mortii,iii.

Marni Freeman, directrice médicale nationale, GSK Canada, a déclaré : « À mesure que notre système immunitaire vieillit, nous devenons tous plus vulnérables aux conséquences graves de l'infection par le VRS. Les personnes âgées immunodéprimées ou atteintes d'affections sous-jacentes, telles que les maladies cardiaques ou pulmonaires chroniques courent un risque encore plus grandiii. La recommandation du CIQ illustre le rôle important qu'AREXVY peut jouer dans la réduction de l'incidence et du fardeau global du virus respiratoire syncytial au sein de la population adulte âgée du Québec. Nous sommes impatients de collaborer avec les responsables de la santé publique, les professionnels de la santé et les payeurs pour assurer un accès optimal au vaccin dans la province. »

Les recommandations du CIQ concernant la vaccination contre le VRS font suite à celles publiées par le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) plus tôt ce mois-ci.

AREXVY a été approuvé au Canada en août 2023 et est indiqué pour la prévention des maladies des voies respiratoires inférieures (MVRI) causées par le virus respiratoire syncytial (VRS) chez les adultes de 60 ans et plusiv. L'approbation d'AREXVY s'est appuyée sur un programme complet d'études cliniques de phase III au cours duquel l'efficacité élevée du vaccin a été démontrée : 82,6 % dans la prévention des maladies des voies respiratoires inférieures causées par le VRS chez les adultes de 60 ans et plus, et 94,6 % chez les personnes âgées atteintes d'affections sous-jacentes.

À propos du VRS chez les personnes âgées

Le VRS est un virus contagieux commun qui touche les poumons et les voies respiratoires[v]. Chez les adultes de 60 ans et plus, les données montrent un risque accru d'infection grave par le VRS pouvant entraîner l'hospitalisationvi,vii. Les personnes âgées sont exposées à un risque élevé de maladies graves en raison, en partie, du déclin de l'immunité lié à l'âge, et celles qui sont atteintes d'affections sous-jacentes présentent un risque encore plus élevé de maladie graveviii,ix. Le VRS peut exacerber les affections, y compris la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), l'asthme et l'insuffisance cardiaque congestive, et peut entraîner des conséquences graves, comme la pneumonie, l'hospitalisation et le décèsiii.

À propos d'AREXVY

Le vaccin sous-unitaire de GSK contre le VRS pour les personnes âgées contient un antigène de glycoprotéine F (gF) recombinante du VRS stabilisé dans la conformation préfusion (RSVPreF3) jumelé à l'adjuvant exclusif AS01 E de GSK. Au Canada, AREXVY est indiqué pour prévenir la MVRI causée par le VRS chez les personnes âgées de 60 ans et plus et doit être administré par voie intramusculaire en une seule doseiv.

Le système adjuvant AS01, propriété exclusive de GSK, contient l'adjuvant QS-21 STIMULON, dont la licence appartient à Antigenics Inc., une filiale en propriété exclusive d'Agenus Inc.

La monographie du produit, disponible sur le site https://ca.gsk.com/fr-ca/, doit être consultée pour obtenir des renseignements complets sur l'innocuité et l'administration du vaccin.

