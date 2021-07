La ministre de la Santé diffuse le rapport final du comité d'examen.

OTTAWA, ON, le 12 juill. 2021 /CNW/ - En novembre 2020, la ministre de la Santé a annoncé qu'un comité indépendant serait chargé d'examiner le Réseau mondial d'information en santé publique (RMISP) de l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC). Aujourd'hui, la ministre de la Santé a diffusé le rapport final du comité.

Les membres du comité ont tenu compte de l'état actuel des capacités, des services, des opérations et de la gestion du RMISP. Ils ont mené des entrevues avec plus de 55 personnes, dont des analystes du RMISP, des employés anciens et actuels de l'ASPC, des responsables provinciaux, des partenaires internationaux et des experts techniques des secteurs public et privé.

Le rapport final découlant de l'examen fournit des recommandations pour se préparer à d'éventuels événements touchant la santé et améliorer les outils de surveillance de la santé publique à l'ASPC. Le rapport comprend des recommandations pour améliorer les opérations du RMISP et la collaboration avec les partenaires de la santé publique. Le rapport présente des facteurs à prendre en considération pour mieux intégrer les programmes de surveillance et d'évaluation des risques de l'ASPC afin qu'elle soit mieux placée pour détecter les événements sanitaires éventuels qui pourraient toucher la population canadienne et y réagir.

Ces recommandations guideront le travail en cours à l'ASPC pour examiner les processus et déterminer les améliorations à apporter, puis clarifier et épurer le processus décisionnel pour la diffusion des produites du RMISP, dont le déclenchement d'alertes. Le rapport guidera aussi le travail en cours pour répondre aux recommandations visant le RMISP formulées dans le Rapport 8 -- Préparation en cas de pandémie, surveillance et mesures de contrôle aux frontières du Bureau du vérificateur général.

Ce travail crucial s'appuie sur les investissements faits par le gouvernement du Canada pour protéger la santé et la sécurité de tous les Canadiens et de toutes les Canadiennes et appuyer la réponse à la pandémie de COVID-19. L'ASPC a reçu 690,7 millions de dollars sur deux ans dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne 2020 pour renforcer sa capacité d'intervention et de pointe, et elle a accueilli plus de 1 000 nouveaux employés pour renforcer sa capacité dans plusieurs domaines essentiels.

« Cet examen indépendant a été lancé pour déterminer les changements nécessaires afin que le Canada soit en mesure de détecter les événements éventuels de santé publique et d'y réagir. Je tiens à remercier Margaret Bloodworth, la Dre Mylaine Breton et le Dr Paul Gully pour leurs recommandations visant à améliorer le système canadien de surveillance de la santé publique mondiale. Il est essentiel que les leçons tirées de notre réponse à la pandémie contribuent à améliorer les outils en place pour protéger les Canadiens. »

Les membres du comité, Margaret Bloodworth , la D re Mylaine Breton et le D r Paul Gully , ont été sélectionnés en fonction de leur expertise en matière de santé publique, de gouvernance, de sécurité sanitaire et du renseignement.

, la D et le D , ont été sélectionnés en fonction de leur expertise en matière de santé publique, de gouvernance, de sécurité sanitaire et du renseignement. Le rapport final découlant de cet examen indépendant présente 36 recommandations relatives aux points suivants :

le rôle et le but du RMISP, y compris l'intégration de son rôle et de ses fonctions dans les activités de surveillance de la santé publique de l'ASPC, l'élargissement de ses partenariats et leur mobilisation, et l'évaluation régulière de ses processus et produits;



l'organisation et le flux de l'information connexe de l'Agence, dont la mise sur pied d'un nouveau bureau d'évaluation du risque à l'ASPC, l'inclusion du RMISP dans les activités générales de surveillance de l'ASPC ainsi que le recrutement de personnel pour le RMISP et leur formation;



les aspects liés à la technologie, comme l'ajout d'autres médias sociaux et de nouvelles sources de données, l'amélioration de la plateforme, et des conseils visant l'avenir des systèmes de renseignements sur la santé publique.

