OTTAWA, ON, le 15 oct. 2024 /CNW/ - Le Comité paralympique canadien (CPC) a officiellement lancé son appel à candidatures pour le conseil d'administration de 2025. Il s'agit d'une occasion passionnante pour des personnes passionnées et qualifiées de se joindre à l'équipe dirigeante d'un organisme à la fine pointe de l'avancement du sport paralympique au Canada, tout en aidant à promouvoir l'inclusion, l'accessibilité et l'excellence.

Le CPC cherche à pourvoir les postes de bénévoles suivants :

Présidence (1 poste, mandat de 4 ans)

Conseil d'administration (jusqu'à 11 postes, mandats de 2 et 4 ans)

Pour les élections de 2025, la moitié des membres du conseil d'administration seront élus pour un mandat de deux ans et l'autre moitié pour un mandat de quatre ans, ce qui garantira un processus électoral échelonné à l'avenir. Le comité de nomination prendra une décision finale en fonction d'une série de considérations.

« Nous nous sommes engagés à dresser un conseil d'administration fort, diversifié et inclusif qui reflète la richesse de la société canadienne et de la communauté sportive », a déclaré Ellen Waxman, présidente du comité de nomination. « Nous encourageons les personnes qui se passionnent pour le Mouvement paralympique et qui possèdent un large éventail de compétences et d'expériences à poser leur candidature. »

Comme le souligne le plan stratégique 2023-2033 du CPC, le conseil d'administration jouera un rôle clé dans l'orientation de l'organisme afin de présenter les équipes les mieux préparées pour exceller aux Jeux, tout en utilisant la plateforme du sport pour promouvoir l'inclusion des personnes en situation de handicap. Le conseil d'administration du CPC se concentre sur le leadership stratégique, l'édification de l'avenir du sport paralympique au Canada et la création d'occasions qui reflètent les valeurs de collaboration, d'appartenance et d'excellence.

Pour être prises en considération, les personnes doivent soumettre un dossier de candidature dûment rempli, téléchargeable depuis l'adresse https://paralympique.ca/trousse-de-mise-en-candidature-2025/. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 6 décembre 2024 à 23 h 59 (heure de l'Est)

SOURCE Canadian Paralympic Committee (Sponsorships)

