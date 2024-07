Cette occasion mémorable servira également de coup d'envoi à l'initiative de collecte de fonds la plus importante jamais entreprise par la Fondation paralympique canadienne

OTTAWA, ON, le 3 juill. 2024 /CNW/ - Le Comité paralympique canadien (CPC) est heureux d'annoncer le lancement d'« ALLUMER l'étincelle partout au Canada », une célébration nationale pour souligner les 50 jours avant les Jeux paralympiques de Paris. Le 9 juillet 2024, pour la toute première fois, plus de 50 lieux et bâtiments emblématiques du pays seront illuminés de couleurs vives en l'honneur de l'Équipe paralympique canadienne.

Détails de l'événement :

Date : 9 juillet 2024

9 juillet 2024 Heure : Les illuminations ont lieu au coucher du soleil ou après, certaines illuminations ayant lieu à une heure précise

: Les illuminations ont lieu au coucher du soleil ou après, certaines illuminations ayant lieu à une heure précise Lieux emblématiques : La Tour CN, les chutes Niagara, la Tour de Calgary , BC Place, la Grande roue de Montréal, et bien d'autres encore. La liste complète se trouve sur le site Web du CPC à Paralympique.ca/allumer-letincelle-a-travers-le-canada

: La Tour CN, les chutes Niagara, la Tour de , BC Place, la Grande roue de Montréal, et bien d'autres encore. La liste complète se trouve sur le site Web du CPC à Paralympique.ca/allumer-letincelle-a-travers-le-canada Les illuminations se feront dans une ou plusieurs des couleurs suivantes, en fonction de chaque lieu emblématique : rouge (fierté nationale), violet (couleur communément associée au handicap et à l'inclusion) et/ou or (pour dénoter la force et nos ambitions).

Le CPC invite toutes les Canadiennes et tous les Canadiens à célébrer en quoi la grandeur nous guide dans le sport paralympique avec leur famille et leurs amis en prenant des photos de leurs illuminations locales et en les publiant sur les médias sociaux avec les mots-clics #ALLUMERlétincelle et #ÉquipeParalympiqueCanadienne. En participant, les gens peuvent manifester leur enthousiasme pour ce qui devrait être l'une des plus grandes éditions des Jeux paralympiques de tous les temps et montrer leur appui aux athlètes qui représenteront la nation sur la scène mondiale.

« Nous sommes très enthousiastes de lancer le compte à rebours de 50 jours avant les Jeux paralympiques de Paris 2024 en illuminant des sites emblématiques partout au Canada », a déclaré Karen O'Neill, cheffe de la direction du Comité paralympique canadien. « Cette démonstration visuelle de soutien est un rappel puissant de l'unité et de la fierté qui définissent notre nation, et montre comment nous, Canadiennes et Canadiens, valorisons vraiment l'inclusion dans le sport. Au cours des semaines à venir, nous nous réjouissons de révéler de nouvelles façons dont les Canadiennes et les Canadiens peuvent s'impliquer et appuyer les athlètes paralympiques de la nation à ce qui sera des Jeux paralympiques historiques cet été. »

« Comme paralympienne, voir le pays se rallier à nous avec un soutien aussi vibrant est incroyablement motivant et me rend encore plus fière de représenter le Canada », a déclaré Brianna Hennessy, qui participera cet été à ses deuxièmes Jeux paralympiques en canoë-kayak. « J'ai hâte que tout le monde découvre les autres façons uniques de participer au voyage à Paris avec nous cet été. Nous sommes prêtes et prêts à briller plus que jamais! »

« L'illumination de lieux emblématiques d'un océan à l'autre envoie un message puissant sur la façon dont les Canadiennes et les Canadiens appuient nos athlètes paralympiques comme jamais auparavant », ont déclaré Josh Vander Vies et Karolina Wisniewska, co-chefs de mission de l'Équipe paralympique canadienne de Paris 2024. « Chaque lumière représente l'appui de chaque Canadienne ou de chaque Canadien et alimente notre détermination à favoriser l'inclusion et à atteindre la grandeur sur la scène mondiale. C'est un honneur d'être à la tête d'une équipe aussi dévouée et talentueuse pour Paris 2024. »

En plus de célébrer les 50 jours avant les Jeux paralympiques, la Fondation paralympique canadienne (Fondation), partenaire philanthropique du CPC, lancera le même jour sa plus grande collecte de fonds pour appuyer les athlètes paralympiques du Canada. Il faut rester à l'affût pour obtenir de plus amples détails sur cette initiative passionnante et sur la manière on peut INSPIRER le changement transformationnel pour la prochaine génération d'athlètes grâce au sport.

C'est à inscrire à son agenda le 9 juillet pour se joindre au CPC pour illuminer la nation en appui à l'Équipe paralympique canadienne. Ensemble, il est possible d'avoir un impact véritable et de célébrer l'esprit du sport paralympique.

Pour obtenir de plus amples détails, consulter Paralympique.ca/allumer-letincelle-a-travers-le-canada.

