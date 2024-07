ALLUMER l'étincelle vise à recueillir 1 million de dollars en dons en vendant 40 000 sièges virtuels au montant de 25 $ chacun entre le 9 juillet et le 8 septembre 2024

OTTAWA, ON, le 9 juill. 2024 /CNW/ - Tandis que le compte à rebours des Jeux paralympiques de Paris 2024 atteint la barre des 50 jours, le Comité paralympique canadien (CPC), par l'intermédiaire de son partenaire philanthropique, la Fondation paralympique canadienne (Fondation), est ravi de dévoiler l'initiative de collecte de fonds par des sièges virtuels ALLUMER l'étincelle. Cette initiative novatrice invite les Canadiennes et les Canadiens d'un océan à l'autre à afficher leur appui envers les athlètes paralympiques du pays en achetant des sièges virtuels pour ainsi remplir un stade virtuel empreint de fierté nationale et d'encouragements.

ALLUMER l'étincelle vise à recueillir 1 million de dollars en vendant 40 000 sièges virtuels au montant de 25 $ chacun entre le 9 juillet et le 8 septembre 2024. Au cours de cette campagne, les donatrices et donateurs canadiens recevront un siège virtuel unique et personnalisé sous la forme d'un graphique personnalisé qu'ils pourront publier sur leurs plateformes de médias sociaux.

« Nous sommes fiers de lancer la toute première campagne de financement par sièges virtuels ALLUMER l'étincelle, une initiative qui permet à chaque Canadienne et Canadien de faire partie du Mouvement paralympique », dit Karen O'Neill, cheffe de la direction du Comité paralympique canadien. « Depuis des années, la population canadienne nous dit à quel point elle appuie l'Équipe paralympique canadienne. Voici l'occasion d'afficher cet appui afin de faire en sorte que nos athlètes disposent des ressources essentielles dont elles et ils ont besoin pour réaliser leurs rêves dans les années à venir et de montrer le pouvoir de l'inclusion dans le sport. »

L'initiative ALLUMER l'étincelle est plus qu'une simple collecte de fonds pour l'Équipe paralympique canadienne; il s'agit d'offrir aux Canadiennes et Canadiens ayant un handicap, par le biais du sport, des possibilités de changer leur vie, de croire en elles et eux et de les inclure. En achetant un siège virtuel, les fans peuvent contribuer à un avenir où les Canadiennes et les Canadiens ayant un handicap pourront vivre le pouvoir transformateur du sport. Cette initiative aidera les Canadiennes et les Canadiens à faire face aux dépenses liées à l'équipement de sport adapté, à profiter des programmes et de personnel entraîneur de sport paralympique, à bénéficier d'un entraînement spécialisé ainsi qu'à pouvoir participer à des compétitions.

« Les fonds recueillis auront un impact véritable, non seulement parce qu'ils aideront à éliminer les obstacles et à changer la vie de nos athlètes, mais aussi parce qu'ils aideront à favoriser une société plus inclusive », indique Dean Brokop, directeur général de la Fondation paralympique canadienne. « En inspirant les occasions, nous veillons à ce que les Canadiennes et les Canadiens ayant un handicap bénéficient du soutien dont ils ont besoin pour vivre le pouvoir du sport. En inspirant la confiance, nous créons des personnes championnes qui sont des exemples éclatants de la façon dont la grandeur nous guide. Et en inspirant l'inclusion, la population canadienne peut contribuer à édifier des communautés plus saines là où elle vit et envers lesquelles chaque personne a un sentiment d'appartenance. Nous sommes reconnaissants de l'incroyable appui des Canadiennes et des Canadiens et nous avons hâte de voir le stade virtuel afficher complet. »

On invite les Canadiennes et les Canadiens à participer à cette initiative historique en achetant des sièges virtuels ici, en propageant leur participation sur les médias sociaux et en encourageant leurs proches et les membres de leur famille à se joindre à eux. Ensemble, les Canadiennes et les Canadiens peuvent illuminer le stade virtuel avec l'énergie et la fierté collectives de la nation.

« Le soutien de l'ensemble du Canada a un impact incroyable », affirme Tess Routliffe, paranageuse canadienne qui participera à ses deuxièmes Jeux paralympiques à Paris. « Nous avons toujours l'appui de notre famille et de nos proches, mais voir la nation entière se rallier à nous et célébrer l'inclusion d'une manière aussi innovante est vraiment épique. C'est incroyable de constater visuellement l'encouragement et le soutien généralisés de la campagne ALLUMER l'étincelle. »

Pour mieux célébrer cet événement, on invite également la population canadienne à se joindre à la célébration ALLUMER l'étincelle partout au Canada qui aura lieu ce soir. Plus de 50 lieux et bâtiments emblématiques dans tout le pays, dont la Tour CN, les chutes Niagara, la Tour de Calgary, BC Place et la Grande roue de Montréal, seront illuminés de couleurs vives en l'honneur de l'Équipe paralympique canadienne. On encourage les gens à prendre des photos et à les publier sur les médias sociaux avec le mot-clic #ALLUMERlétincelle pour afficher leur appui et leur enthousiasme envers les Jeux.

Pour obtenir de plus amples renseignements et des mises à jour, Paralympique.ca/inspirer/.

