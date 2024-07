La campagne présente le parcours de sept athlètes paralympiques du Canada dont l'énergie implacable, audacieuse et dynamique s'harmonise parfaitement avec la chanson personnalisée innovante de l'artiste canadienne bilingue Aiza

OTTAWA, ON, le 9 juill. 2024 /CNW/ - Il reste 50 jours avant les Jeux paralympiques, et le Comité paralympique canadien (CPC) et CBC/Radio-Canada ont annoncé aujourd'hui le lancement de leur campagne commune pour les Jeux paralympiques de Paris 2024 : « La grandeur nous guide ».

La campagne présente le parcours de sept athlètes paralympiques du Canada (G à D) : Eric Rodrigues, Sheriauna Haase, Priscilla Gagne, Tamara Steeves, Travis Murao, Amy Burk et Noah Vucsics. (Groupe CNW/Canadian Paralympic Committee (Sponsorships))

La campagne « La grandeur nous guide » illustre la façon dont la population canadienne peut contribuer à favoriser un monde inclusif grâce au pouvoir de transformation du sport paralympique. La campagne met en valeur divers aspects de I'ambition de grandeur des athlètes en relatant leurs parcours, depuis leurs jeunes rêves jusqu'à leur accession au sommet de la scène internationale. La présentation de ces récits met en relief la volonté universelle d'atteindre l'excellence et unit les athlètes, les adeptes, le public et toute la population canadienne. « La grandeur nous guide » souligne ainsi le dynamisme qui nous permet toutes et tous de progresser.

La campagne met en lumière un groupe diversifié de para-athlètes du Canada :

La campagne présente également des séquences de moments importants de l'histoire du parasport au Canada et braque les projecteurs sur des athlètes comme Marissa Papaconstantinou , Aurélie Rivard , Nate Riech , Brent Lakatos et bien d'autres encore.

L'un des points forts de la campagne est la chanson enivrante d' Aiza , artiste bilingue née à Montréal maintenant basée à Toronto que l'on surnomme « Afro-bop Queen » et que CBC Music (en anglais) a élue parmi les artistes découvertes de l'année 2023 au Canada. Composée sur mesure en anglais et en français et axée sur l'inclusion, la musique de la campagne vise à sensibiliser l'ensemble de la population partout au Canada. On a minutieusement conçu la chanson, composée par Jeremy Wallace Maclean, de manière à aérer la bande sonore et à faire en sorte que la vidéo descriptive ne fasse pas concurrence aux paroles, afin d'offrir une expérience d'écoute inclusive.

La campagne « La grandeur nous guide » témoigne non seulement de la continuité du partenariat solide entre le CPC et CBC/Radio-Canada, mais aussi de la richesse et de la portée de cette collaboration. Comme diffuseur officiel des Jeux paralympiques de Paris 2024 et de Milan-Cortina 2026, CBC/Radio-Canada assurera une vaste couverture des Jeux sur ses nombreuses plateformes et mettra en valeur les performances des athlètes paralympiques auprès des auditoires de toute la nation. Les téléspectatrices et téléspectateurs peuvent suivre la couverture des Jeux paralympiques de Paris 2024 offerte par CBC/Radio-Canada du 28 août au 8 septembre en français sur ICI TÉLÉ, ICI TOU.TV, Radio-Canada.ca/paris2024 et sur l'application Radio-Canada Paralympiques et en anglais sur CBC, CBC Gem, le site Web de CBC Paris 2024 (cbc.ca/paris2024) et l'application CBC Paris 2024.

L'élaboration de la campagne s'est faite en partenariat avec WILL, une agence de création établie à Vancouver, et GOOD-IDEA®, une société de production de films publicitaires et narratifs. La campagne, réalisée par Ross Allen, produite par Mack Stannard et Ben Chick et filmée par Mitchell Baxter, directeur de la photographie, est destinée à interpeller tout le monde.

Se joindre au Mouvement

La campagne « La grandeur nous guide » sera diffusée en français et en anglais sur les plateformes de CBC/Radio-Canada et du CPC à compter d'aujourd'hui. Pour en savoir plus et visionner les vidéos de la campagne et d'autres éléments créatifs, consulter Paralympique.ca/LaGrandeurNousGuide .

Citations

« La campagne "La grandeur nous guide" résume parfaitement notre engagement à former les équipes les mieux préparées et à favoriser le pouvoir de l'inclusion », déclare Karen O'Neill, cheffe de la direction du Comité paralympique canadien. « Elle dépeint de manière saisissante la poursuite incessante de l'excellence par nos athlètes et leur parcours sur le terrain de jeu et ailleurs. Nous encourageons la population canadienne à suivre la couverture des Jeux sur CBC/Radio-Canada comme jamais auparavant, à se rallier à notre équipe et à adhérer à l'esprit d'inclusion et d'excellence des Jeux paralympiques de Paris 2024. »

« Les Canadiennes et les Canadiens seront impressionnés par les performances des athlètes paralympiques aux Jeux Paralympiques de Paris 2024, et l'engouement commence dès maintenant avec cette campagne qui capture merveilleusement bien le dynamisme et la joie de ces athlètes», a déclaré Catherine Tait, présidente-directrice générale de CBC/Radio-Canada. « CBC/Radio-Canada est très heureuse de pouvoir mettre en valeur les exploits des athlètes paralympiques Canadiens et de célébrer ses 10 ans en tant que diffuseur paralympique du Canada. Ce seront dix jours fantastiques pour célébrer le meilleur du parasports. »

« Participer à la campagne "La grandeur nous guide" est un grand honneur », dit Priscilla Gagné, athlète de parajudo. « Depuis que j'ai commencé le judo en 2010, j'ai consacré d'innombrables heures à perfectionner mes compétences et à concourir au plus haut niveau. Cette campagne illustre le dévouement et la passion des para-athlètes ainsi que leur parcours jusqu'aux Jeux. Je me réjouis de célébrer l'esprit dynamique du parasport. »

« Faire partie de la campagne "La grandeur nous guide" est une expérience extraordinaire », affirme Sheriauna Haase, athlète de para-athlétisme. « Cette campagne met magnifiquement en valeur les récits divers des para-athlètes du Canada. En grandissant, j'ai toujours imaginé ce que serait de concourir sur la scène mondiale, et maintenant que je réalise cet objectif, je suis ravie de raconter mon parcours à la population canadienne. »

« Faire partie de la campagne "La grandeur nous guide" revêt un sens incroyable pour moi », explique Travis Murao, athlète de rugby en fauteuil roulant. « L'approche inclusive de cette campagne, de la description audio à la chanson bilingue, garantit que tout le monde peut s'identifier à nos récits. C'est un rappel puissant que la grandeur ne se limite pas à la compétition; il s'agit de faire en sorte que le parcours soit accessible et attrayant pour toutes les Canadiennes et tous les Canadiens. Je suis fier de participer à une campagne qui prône l'inclusion. »

« La campagne "La grandeur nous guide" est plus qu'une simple campagne, c'est un moment charnière pour le Mouvement paralympique au Canada », affirme Erin Blaskie, directrice du marketing et des communications du Comité paralympique canadien. « Notre objectif est d'accroître la sensibilisation envers le parasport et les Jeux paralympiques, en encourageant davantage de gens au Canada à regarder les Jeux sur CBC/Radio-Canada et à suivre le parcours de nos incroyables athlètes sur les médias sociaux. Nous espérons que cette campagne permettra non seulement de rehausser le profil de nos athlètes, mais aussi de favoriser un lien plus serré avec l'Équipe paralympique canadienne et d'obtenir l'appui des fans de partout au pays. »

À propos du Comité paralympique canadien :

Le Comité paralympique canadien est un organisme privé sans but lucratif qui compte 27 organismes de sport membres consacrés à consolider le pouvoir et les retombées du sport paralympique au Canada. Animé par la vision d'un monde où le sport paralympique favorise l'inclusivité, l'organisme a pour mission d'optimiser la préparation d'équipes qui visent l'excellence aux Jeux, de servir d'exemples ainsi que de promouvoir l'inclusion et l'accessibilité des personnes ayant un handicap. Le Comité paralympique canadien, qui défend les récits et les réussites des meilleures et meilleurs athlètes ayant un handicap, incite la population canadienne à favoriser l'inclusivité et à participer activement dans le sport. Pour obtenir de plus amples détails, consulter Paralympique.ca.

À propos de CBC/Radio-Canada :

CBC/Radio-Canada est le diffuseur public du Canada. Grâce à son mandat de renseigner, d'éclairer et de divertir, elle joue un rôle central pour renforcer la culture canadienne. Elle est la source d'information de confiance au pays. Ses nouvelles, affaires publiques et affaires internationales présentent un point de vue typiquement canadien. Sa programmation de divertissement, distinctive et créée par les talents d'ici, rassemble de larges auditoires partout au pays. Profondément enracinée dans les communautés, CBC/Radio-Canada offre des contenus diversifiés en français, en anglais et en huit langues autochtones. Elle offre également du contenu en espagnol, en arabe, en chinois, en pendjabi et en tagalog ainsi que dans les deux langues officielles, par l'intermédiaire de Radio Canada International (RCI). Elle demeure à l'avant-garde du changement pour satisfaire aux besoins des Canadiennes et Canadiens à l'ère numérique.

