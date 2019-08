Le Comité paralympique canadien et CBC/Radio-Canada diffuseront les Jeux parapanaméricains de Lima 2019 du 23 août au 1er septembre

- Cinq sports seront présentés sur le service GEM de CBC, sur les plateformes de CBC Sports et de Radio-Canada Sports et sur la page Facebook du CPC

- Les Jeux de Lima 2019 sont le dernier volet de la Super Série paralympique qui permet aux Canadiens de regarder en direct des compétitions de parasport

LIMA, Peru et TORONTO, le 21 août 2019 /CNW/ - Les spectateurs de partout au pays auront la possibilité de suivre l'Équipe parapanaméricaine canadienne au Pérou pendant les deux prochaines semaines ont annoncé aujourd'hui le Comité paralympique canadien et CBC/Radio-Canada en dévoilant la couverture des Jeux parapanaméricains de Lima 2019 du 23 août au 1er septembre.

En plus des cérémonies d'ouverture et de clôture, les épreuves de cinq sports, le para-athlétisme, le parabadminton, la paranatation, le basketball en fauteuil roulant et le rugby en fauteuil roulant, seront diffusées en direct.

Les spectateurs pourront suivre l'Équipe parapanaméricaine canadienne sur le service de diffusion gratuit CBC Gem, sur cbcsports.ca, sur l'application CBC Sports pour iOS et Android, sur la page Facebook du CPC, sur l'application Radio-Canada Sports et sur radio-canada.ca/sports. La couverture débute le vendredi 23 août avec le premier match de la ronde préliminaire de l'équipe canadienne de rugby en fauteuil roulant qui affrontera l'Argentine à 9 h HNE suivi à 20 h HNE par la diffusion de la cérémonie d'ouverture. Pour l'horaire complet, consultez cbcsports.ca/paralympics, radio-canada.ca/sports ou Paralympique.ca.

« Les Jeux parapanaméricains sont une compétition importante pour nos athlètes en route vers Tokyo 2020 et nous sommes très heureux d'avoir la possibilité de partager leur parcours avec tous les Canadiens. Nous sommes ravis d'offrir une couverture toujours plus grande des compétitions de parasports toute l'année avec CBC/Radio-Canada. Il s'agit d'une étape importante dans la croissance du Mouvement paralympique au Canada. L'Équipe parapanaméricaine canadienne de Lima regroupe des athlètes talentueux aux objectifs ambitieux qui promettent d'offrir des performances enlevantes. Nous sommes fiers de les partager avec tous les Canadiens », indique Martin Richard, directeur exécutif, Communications et Marque du Comité paralympique canadien.

En complément de la diffusion, le CPC présentera du contenu numérique sur ses réseaux sociaux, dont des entrevues avec des athlètes, les faits saillants de la journée et des extraits en direct pendant les compétitions. Le paralympien Benoît Huot sera sur place pour rapporter les événements pour le CPC. CBC Sports présentera aussi un résumé quotidien des performances des para-athlètes canadiens ainsi que la récolte de médailles sur cbcsports.ca et l'application CBC Sports.

« Nous sommes le réseau paralympique du Canada, et c'est une priorité de continuer à travailler avec le Comité paralympique canadien pour braquer les projecteurs sur les para-athlètes quand ils participent à des compétitions internationales majeures. Les Jeux parapanaméricains sont une étape importante sur la route de Tokyo 2020 et nous sommes heureux de donner aux Canadiens la chance d'encourager l'équipe canadienne », ajoute Chris Wilson, directeur général, Sports et Jeux olympiques de la CBC.

Le Canada envoie une équipe de 151 athlètes qui prendront part aux épreuves de 13 sports à Lima.

« Je suis ravie que tous les Canadiens aient la possibilité de voir et d'encourager l'équipe canadienne pendant les Jeux parapanaméricains. Nos athlètes ont travaillé extrêmement fort pour décrocher leur place aux Jeux et je sais que nous allons assister à des performances extraordinaires. J'invite tous les Canadiens à les suivre et à regarder les compétitions en direct. Encourageons nos athlètes ensemble! », dit Stephanie Dixon, chef de mission de l'Équipe parapanaméricaine canadienne de Lima 2019.

Les Jeux parapanaméricains de Lima 2019 font partie de la Super Série paralympique de compétitions de parasports lancée plus tôt cette année par le Comité paralympique canadien et CBC/Radio-Canada pour faire connaître les para-athlètes du Canada et les compétitions importantes autres que les Jeux paralympiques.

