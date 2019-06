Le Comité paralympique canadien et CBC/Radio-Canada dévoilent la chanson thème officielle de l'Équipe paralympique canadienne pour Tokyo 2020

« C'est toi » aidera à mettre en lumière la performance des paralympiens canadiens à Tokyo et sera utilisée tout au long des Jeux par le CPC et CBC/Radio-Canada dans le cadre de la diffusion officielle et de la couverture numérique des Jeux. Enregistrée dans le studio de CBC à Toronto, elle a été composée par Paul DeRosa et est interprétée par la chanteuse canadienne Eva Avila.

« Nous voulions braquer les projecteurs sur nos superbes athlètes aux Jeux paralympiques de façon inédite, et l'idée de la chanson thème était parfaite en ce sens », déclare Martin Richard, directeur exécutif, communications et marque, Comité paralympique canadien. « Nous voulions une chanson qui honorerait nos athlètes et symboliserait l'émotion, la détermination et l'esprit dont ils font montre en compétition. "C'est toi" est une chanson festive et exaltante, qui nous aidera non seulement à raconter l'histoire de nos athlètes, mais aussi à faire passer un message positif à tous les Canadiens, celui de nous encourager les uns les autres et de savoir que tout est possible. »

« C'est toi » a vu le jour grâce au travail du musicien et auteur-compositeur torontois Paul DeRosa. Eva Avila, originaire de Gatineau, au Québec, et gagnante de la quatrième saison de l'émission Canadian Idol, est l'interprète de la version française et de la version anglaise. Cette dernière s'intitule « Shine ». Les deux versions de la chanson ont été produites par le producteur primé, Murray Daigle.

« Notre collaboration avec CBC Music et le Comité paralympique canadien sur la nouvelle chanson thème est une façon idéale de mettre les athlètes canadiens au-devant de la scène et de sensibiliser le public à leur égard à travers nos différentes plateformes », ajoute Chris Wilson, responsable par intérim de CBC Sports. « Nous nous réjouissons déjà à l'idée de raconter l'histoire de nos athlètes, rehaussée par cet hymne enlevant, au cours de la prochaine année, jusqu'aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020. »

Il a également été annoncé aujourd'hui que « C'est toi » serait une des chansons en option du Défi des classes de musique canadiennes 2019 de CBC Music, qui encourage les élèves dans les salles de classe, partout au Canada, à enregistrer leur version de certaines musiques présélectionnées pour avoir la possibilité de gagner des milliers de dollars sous forme de prix pour leur programme de musique scolaire. De plus, les écoles qui choisissent de produire leur version de « C'est toi » seront inscrites dans un concours organisé par le CPC pour avoir la chance de recevoir la visite d'un paralympien, tandis que la meilleure version soumise sera mise en relief pendant la diffusion des Jeux paralympiques de Tokyo 2020. Les détails du Défi des classes de musique canadiennes 2019, y compris la manière de s'inscrire et les échéanciers, sont affichés ICI.

Le public aura la possibilité de télécharger les versions complètes de « C'est toi », en français et en anglais, au printemps prochain au cours de la période précédant les Jeux paralympiques. Les Jeux paralympiques de Tokyo 2020 se tiendront l'été prochain, du 25 août au 6 septembre.

