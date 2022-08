- Les courses sur route seront diffusées en continu en direct sur Paralympique.ca et les plateformes numériques de CBC Sports et de Radio-Canada

- 15 paracyclistes se préparent à représenter le Canada à domicile dans le cadre des Championnats du monde qui se dérouleront à Baie-Comeau, au Québec

- La Super série assure la diffusion continue en direct des événements de parasport

OTTAWA, ON, le 10 août 2022 /CNW/ - Le Canada accueille les meilleurs paracyclistes du monde cette semaine à l'occasion des Championnats du monde de paracyclisme sur route 2022, qui se dérouleront du 11 au 14 août à Baie-Comeau, au Québec. Le Comité paralympique canadien (CPC), CBC Sports et Radio-Canada assureront la diffusion de l'événement dans le cadre de la Super série paralympique présentée par Canadian Tire Sports Analytics.

Quinze paracyclistes représenteront le Canada aux Championnats du monde de paracyclisme sur route 2022, dont (de gauche à droite): Alex Hyndman, Keely Shaw, Marie-Claude Molnar, Joey Desjardins et Shelley Gautier. PHOTO: Comité paralympique canadien (Groupe CNW/Canadian Paralympic Committee (Sponsorships))

Les courses sur route des 13 et 14 août seront diffusées en continu en direct sur Paralympique.ca ainsi que sur les plateformes numériques de CBC Sports et de Radio-Canada, y compris le service gratuit de diffusion continue CBC Gem , cbcsports.ca , l'application CBC Sports pour les appareils iOS et Android, radio-canada.ca/sports et l'application Radio-Canada Info pour les appareils iOS et Android . Deux émissions distinctes de deux heures, comportant à la fois des segments en direct et les meilleurs moments des championnats, seront également diffusées sur la page Facebook du CPC durant les deux jours et seront intégrées à la diffusion continue en direct. Le CPC partagera également les temps forts des épreuves de contre-la-montre des 11 et 12 août.

Cyclisme Canada envoie une équipe de 15 paracyclistes à l'événement, y compris les médaillés paralympiques Keely Shaw, Shelley Gautier, Marie-Claude Molnar et Charles Moreau.

« Participer aux Championnats du monde est toujours un grand moment, et ce l'est encore plus cette année, puisque nous sommes au Canada ! » déclare Molnar, une double paralympienne originaire de Longueuil, au Québec. « Notre équipe est ravie à l'idée de concourir à Baie-Comeau cette semaine et nous sommes prêts. Nous sommes aussi très heureux du fait que les gens seront en mesure de nous suivre et de nous encourager à la maison. Nous tenons à les remercier de leur soutien ! »

La diffusion continue en direct, qui comprendra des entrevues avec les athlètes à partir de Baie-Comeau, commencera à 8 h (HE), les 13 et 14 août et se poursuivra jusqu'à la fin de la compétition, vers 18 h (HE). L'horaire complet de l'événement est affiché ici. Les émissions de deux heures sur la page Facebook du CPC seront diffusées à 8 h 30 (HE) et à 16 h (HE), samedi et à 8 h (HE) et à 15 h 45 (HE), dimanche. Encore plus de contenus seront offerts sur les plateformes numériques du CPC pendant toute la durée des Championnats du monde, soit du 11 au 14 août.

« Nous sommes très heureux d'appuyer une couverture supplémentaire des Championnats du monde de paracyclisme sur route dans le cadre de la Super Série paralympique », indique Karen O'Neill, directrice générale du Comité paralympique canadien. « Nous tenons à remercier CBC/Radio-Canada de son engagement continu à mettre en valeur le sport paralympique et Canadian Tire Sports Analytics, de son soutien à cet égard. C'est toujours spécial de participer à des championnats du monde en sol canadien, et cet événement, qui s'annonce passionnant, mettra en valeur le meilleur du paracyclisme. Nous souhaitons bonne chance à Cyclisme Canada et à tous les athlètes canadiens et nous nous réjouissons à l'idée de suivre toute la couverture de l'événement cette semaine. »

Lancée en 2019, la Super série paralympique dirige les projecteurs sur des compétitions de parasport en dehors des Jeux paralympiques par une couverture continue en direct de qualité ainsi que la présentation d'autres contenus. Elle a permis la couverture de championnats du monde et d'autres compétitions d'envergure dans des sports comme la paranatation, le paracyclisme, le basketball en fauteuil roulant, le rugby en fauteuil roulant, le para-hockey sur glace, le para-athlétisme, le ski para-alpin et le ski paranordique.

Pour en apprendre davantage sur les Championnats du monde de paracyclisme sur route 2022, visitez ParaCyclismeBaieComeau.com. Rendez-vous sur Paralympique.ca/super-serie-paralympique pour plus d'information sur la Super série et suivez @CDNParalympique pour des mises à jour en direct pendant la compétition.

