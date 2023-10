Le nouveau plan vise l'inclusion et l'excellence dans le sport

OTTAWA, ON, le 5 oct. 2023 /CNW/ - Le Comité paralympique canadien (CPC) a publié aujourd'hui son plan stratégique ambitieux sur dix ans et y propose une perspective selon laquelle l'avancement du sport paralympique est étroitement lié à l'édification d'un Canada plus inclusif.

Cette stratégie audacieuse, que le CPC mènera jusqu'en 2033, est l'aboutissement de nombreux mois de recherche, de discussion, de collaboration et de perfectionnement avec plusieurs membres et partenaires du CPC au sein de la communauté sportive.

« Nous entreprenons ce parcours avec une feuille de route précise et intéressante », déclare Marc-André Fabien, président du CPC. « Nous avons deux objectifs : promouvoir le monde du sport paralympique ainsi que profiter de son pouvoir de transformation pour solidifier les liens communautaires, célébrer la diversité et favoriser l'inclusion dans l'ensemble du Canada. »

La stratégie porte principalement sur deux volets essentiels : fournir aux athlètes ainsi qu'au personnel entraîneur et du Canada les meilleures conditions de préparation et un environnement optimal et sain afin de favoriser l'excellence aux Jeux paralympiques et mettre en valeur le pouvoir du sport paralympique pour contribuer à l'inclusion et l'accessibilité au sein de la société.

Ses principaux piliers comprennent :

Enrichir l'héritage S'appuyer sur le riche héritage paralympique du Canada pour en faire le phare de l'inclusion au Canada .

S'appuyer sur le riche héritage paralympique du pour en faire le phare de l'inclusion au . Promouvoir les athlètes paralympiques du Canada : Mettre en place un écosystème solide qui appuie les athètes sans réserve et leur permet ainsi de réaliser leur plein potentiel.

Mettre en place un écosystème solide qui appuie les athètes sans réserve et leur permet ainsi de réaliser leur plein potentiel. Un revirement culturel qui dépasse le sport : Se servir de la puissante tribune que représente le sport pour remettre en question et redéfinir les perceptions de la société à l'égard des handicaps.

Se servir de la puissante tribune que représente le sport pour remettre en question et redéfinir les perceptions de la société à l'égard des handicaps. Avoir l'esprit collaboratif et une portée mondiale : S'engager à élever le Mouvement paralympique à l'échelle internationale, et pour y parvenir, faire preuve d'unité, d'innovation et de leadership.

S'engager à élever le Mouvement paralympique à l'échelle internationale, et pour y parvenir, faire preuve d'unité, d'innovation et de leadership. Tenir ses valeurs à cœur : Respecter les valeurs fondamentales comme la collaboration, l'appartenance, la responsabilité, la joie et l'excellence.

« Notre stratégie prépare le terrain pour des changements transformateurs et accentue la portée considérable du sport sur la société », affirme Karen O'Neill, cheffe de la direction du CPC. « Notre objectif est très clair en ce qui concerne l'intersection entre le sport et les changements sociétaux pour les personnes ayant un handicap. La mise en valeur de l'inclusion, de la résilience et de l'indéniable esprit de compétition nous permet de changer la donne et de faire preuve de détermination, d'audace, de dynamisme et d'unité dans notre mission, qui est de changer le jeu. »

Avec ce plan visionnaire, le CPC invite les intervenant·e·s à tous les niveaux à s'engager activement et à promouvoir les principes de solidarité, de collaboration et d'appartenance.

Pour consulter le rapport intégral détaillé de la stratégie sur 10 ans, cliquer ICI.

