Cette nouvelle collaboration permettra de faire progresser l'accessibilité, le parasport et la conception universelle, en plus d'assurer la pérennité des legs grands événements au Canada et à l'échelle internationale

La Fondation Rick Hansen et le Comité paralympique canadien concluent un partenariat afin d’améliorer l’accessibilité au sport et au sein des communautés.

TERRITOIRE TRADITIONNEL NON CÉDÉ DE LA NATION ALGONQUINE ANISHINABE (ANISHINÀBE ALGONQUIN/ANISHINÀBEG), OTTAWA, ON, le 28 juill. 2026 /CNW/ -- La Fondation Rick Hansen (FRH) et le Comité paralympique canadien (CPC) ont annoncé un nouveau partenariat stratégique qui vise à promouvoir l'accessibilité, l'inclusion des personnes en situation de handicap, le parasport et la mise en place d'environnements accessibles partout au Canada et ailleurs.

Neuf personnes sur 10 au Canada estiment que le pays devrait être plus accessible. Pourtant, trop d'installations sportives, d'écoles, de lieux de travail, de sites événementiels, de lieux publics et communautaires continuent d'exclure certaines personnes en raison de choix architecturaux qui limitent l'accès, l'autonomie et le sentiment d'appartenance.

Ce partenariat repose sur une ambition commune aux deux organismes nationaux : éliminer les obstacles, faire évoluer les exigences et contribuer à édifier un pays où l'on intègre l'accessibilité dès la conception. Cette entente permettra à la FRH et au CPC de collaborer dans les domaines suivants : mobilisation en faveur de l'accessibilité, éducation, recherche et échange de connaissances, témoignages et sensibilisation ainsi que la mise en place conjointe de nouvelles solutions qui favorisent l'inclusion dans le sport et au sein des communautés.

« Ce partenariat vise à concrétiser nos convictions », déclare Karen O'Neill, cheffe de la direction, Comité paralympique canadien. « Le pouvoir du parasport démontre chaque jour à quel point le sport peut faire évoluer les mentalités, ouvrir des portes et changer des vies. Si l'on veut que cette influence touche davantage de personnes, les systèmes et les environnements liés au sport doivent être accessibles. Notre collaboration avec la Fondation Rick Hansen met à profit une expertise des outils et une direction commune pour contribuer à ce changement au Canada et faire progresser ce mouvement à l'échelle internationale. »

On déploie déjà des efforts considérables afin de promouvoir des normes et des pratiques plus strictes en matière d'accessibilité au sein du système sportif au Canada. La FRH et le CPC prévoient également de collaborer avec le Comité paralympique des Amériques et d'autres partenaires afin d'améliorer l'accessibilité à l'occasion des grands événements sportifs internationaux et de contribuer ainsi à élargir le Mouvement paralympique, en plus d'en favoriser l'accessibilité, l'inclusion et la préparation pour l'avenir.

Cette collaboration s'harmonise avec plan stratégique décennal du CPC, qui vise à former les équipes les mieux préparées pour exceller aux Jeux, tout en permettant aux Canadiennes et aux Canadiens de découvrir le pouvoir du parasport. Elle appuie également la mission de la FRH, qui consiste à accélérer un mouvement mondial qui vise à éliminer les obstacles à l'inclusion, pour que les personnes en situation de handicap puissent s'épanouir dans un monde accessible, inclusif et sain.

« Nous savons que les Canadiennes et les Canadiens souhaitent un pays plus accessible et plus inclusif », explique Doramy Ehling, directrice générale, Fondation Rick Hansen. « Nous savons aussi que l'environnement bâti est l'un des principaux facteurs de changement. L'accessibilité profite à tout le monde. Quand nous concevons des lieux, des événements et des systèmes qui tiennent compte des besoins des personnes, nous renforçons les communautés et offrons de meilleures expériences à tout le monde. Ce partenariat avec le Comité paralympique canadien constitue une occasion importante d'associer l'avant-gardisme en matière d'accessibilité au pouvoir du parasport et à sa portée. »

Le moment choisi est particulièrement significatif. Le 40e anniversaire de la Tournée mondiale Rick Hansen, que l'on célèbrera en 2027, et les Jeux paralympiques de Los Angeles 2028 offriront des occasions exceptionnelles de promouvoir l'accessibilité, l'inclusion et le rôle du sport comme moteur de changement social.

Ce partenariat explorera également différents moyens de sensibiliser les jeunes, le personnel éducateur, les responsables du sport, les athlètes, les partenaires et les communautés aux questions d'inclusion des personnes en situation de handicap et à l'importance d'environnements accessibles. La mise en commun de témoignages et d'activités de mobilisation mettra à l'honneur l'esprit d'initiative des personnes en situation de handicap et démontrera que la conception universelle améliore la société.

Cette entente restera en vigueur jusqu'en 2032 et correspond donc à l'échéancier du plan stratégique actuel du CPC ainsi qu'au cycle des Jeux paralympiques, compte tenu des Jeux de Brisbane 2032. La FRH et le CPC évalueront chaque année les progrès accomplis et détermineront les domaines prioritaires pour lesquels la collaboration peut générer des retombées optimales.

Ensemble, la FRH et le CPC s'efforceront d'assurer un avenir où davantage de Canadiennes et de Canadiens peuvent accéder au sport, y participer, y jouer un rôle de premier plan et s'y sentir à leur place grâce au parasport, à des communautés accessibles et à une conception inclusive.

Au sujet du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

Au sujet de la Fondation Rick Hansen : RickHansen.com/fr

SOURCE Canadian Paralympic Committee (Sponsorships)

Personnes-ressources pour les médias : Nicole Watts, Gestionnaire principale, Communications et Relations publiques, Comité paralympique canadien, [email protected] / 613-462-2700 ; Cynnamon Schreinert, Personne-ressource pour les médias à la FRH, Hartley PR, [email protected] / 604-802-2733