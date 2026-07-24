Heidi Peters et Christina Picton ont été sélectionnées pour les postes de présidente et de vice-présidente du Conseil des athlètes paralympiques canadiens

Les deux athlètes siégeront également au conseil d'administration du CPC

OTTAWA, ON, July 24, 2026 /CNW/ -- Heidi Peters (volleyball assis) a été choisie comme présidente du Conseil des athlètes paralympiques canadiens, tandis que Christina Picton (ski paranordique et parahockey sur glace) a été nommée vice-présidente, après la première réunion du groupe avec ses nouveaux membres élus.

Heidi Peters (G) a été choisie comme présidente du Conseil des athlètes paralympiques canadiens, tandis que Christina Picton (D) a été nommée vice-présidente. PHOTO : Comité paralympique canadien

Peters, qui occupait le poste de vice-présidente depuis mars 2025, et qui a assumé les fonctions de présidente par intérim après le départ de Jeremy Hall en avril 2026, a été officiellement nommée présidente du Conseil des athlètes paralympiques canadiens. La triple paralympienne est actuellement la capitaine de l'équipe canadienne féminine de volleyball assis, qui a récemment terminé au quatrième rang des championnats du monde de 2026. Elle a également fait partie de l'équipe qui a remporté la médaille de bronze aux Jeux de Paris 2024, offrant ainsi au pays sa première médaille paralympique dans ce sport.

« C'est avec une profonde gratitude que j'accueille mon élection à titre de présidente du Conseil des athlètes paralympiques canadiens », a déclaré Peters. « Au cours des derniers mois, j'ai brièvement rempli ces fonctions en qualité de présidente par intérim, et je souhaite poursuivre sur cet élan. À l'heure actuelle, mes objectifs pour le conseil sont de renforcer la rétroaction bidirectionnelle avec les représentants des para-athlètes des ONS et la population des para-athlètes dans son ensemble, de veiller à ce que les représentants des para-athlètes des ONS soient en mesure de travailler avec efficacité et soient valorisés au sein de leurs organisations respectives et de recueillir des données sur les athlètes paralympiques. »

« Je me réjouis à l'idée de travailler aux côtés de Christina Picton, la vice-présidente nouvellement élue, au niveau du conseil d'administration du CPC. C'est formidable de voir les athlètes d'été et d'hiver représentés à la table des dirigeants. Ce nouveau conseil est formé d'un groupe solide dont les membres possèdent des expériences et des compétences variées. Je suis convaincue que nous saurons représenter aux mieux les para-athlètes canadiens et faire entendre leurs voix au cours de cette période particulièrement passionnante pour le sport au Canada et pour le parasport en général. »

Double paralympienne en ski paranordique, Picton a concouru aux Jeux de Milan Cortina 2026 et de Beijing 2022. Elle est également une membre de longue date et la capitaine actuelle de l'équipe canadienne féminine de parahockey sur glace. Ses réalisations sportives incluent une médaille d'argent remportée aux tout premiers championnats du monde féminins organisés en 2025.

« Je suis extrêmement honorée et reconnaissante d'avoir été élue vice-présidente du Conseil des athlètes paralympiques canadiens », a déclaré Picton. « Je me réjouis à l'idée d'apporter mon énergie, ma passion et mon engagement dans ce rôle, alors que nous continuerons à travailler afin de porter plus haut la voix des athlètes paralympiques et de renforcer le mouvement paralympique dans son ensemble.

« J'en profite pour féliciter chaleureusement Heidi pour son élection à titre de présidente du conseil des athlètes, une nomination amplement méritée. J'ai hâte de collaborer avec elle et avec le reste du conseil sur les nombreuses initiatives à venir, alors que nous travaillerons ensemble en vue de soutenir les para-athlètes canadiens et de défendre leurs intérêts. »

Peters et Picton, qui ont toutes les deux été élues au conseil, l'année dernière, avec un mandat qui s'étend jusqu'aux Jeux paralympiques de LA28, siégeront désormais au conseil d'administration du Comité paralympique canadien en qualité de représentantes des athlètes.

Le conseil des athlètes compte sept membres, dont la durée du mandat varie :

Présidente : Heidi Peters, volleyball assis - 2025-2028

Vice-présidente : Christina Picton, ski paranordique/parahockey sur glace -- 2025-2028

Nathan Clement, paracyclisme - 2026-2030

Brianna Hennessy, paracanoë - 2026-2028

Collinda Joseph, curling en fauteuil roulant - 2026-2030

Melanie Labelle, rugby en fauteuil roulant -- 2026-2030

Marissa Papaconstantinou, para-athlétisme -- 2026-2030

Le Conseil des athlètes paralympiques canadiens est un groupe d'athlètes paralympiques actifs et retraités, élus pour défendre les intérêts des paralympiennes et des paralympiens, ainsi que du Mouvement paralympique, au Canada.

Pour en savoir plus sur le Conseil des athlètes paralympiques canadiens, veuillez consulter le site Paralympique.ca/athlètes/conseil-des-athlètes.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

SOURCE Canadian Paralympic Committee (Sponsorships)

Personne-ressource : Nicole Watts, Gestionnaire principale, Communications et Relations publiques, Comité paralympique canadien, [email protected] / 613-462-2700