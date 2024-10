Les premiers Championnats nationaux de para-escalade auront lieu les 8 et 9 février à Victoriaville, au Québec

OTTAWA, ON, le 22 oct. 2024 /CNW/ - Le Comité paralympique canadien (CPC) est ravi d'annoncer l'ajout de Climbing Escalade Canada (CEC) comme membre officiel, à la suite de l'approbation par les membres du CPC à l'assemblée générale annuelle de septembre 2024. Cela représente un moment important dans la reconnaissance et le développement de la para-escalade au sein de la communauté sportive du Canada.

Dans le cadre de sa mission plus large visant à faire progresser l'inclusion et à former les équipes les mieux préparées pour la compétition internationale, le CPC est fier de travailler en partenariat avec CEC pour faciliter le cheminement des athlètes de para-escalade du Canada dans leur préparation pour des compétitions majeures, y compris quand la para-escalade fera ses débuts historiques aux Jeux paralympiques de LA 2028.

« Nous sommes enchantés d'accueillir Climbing Escalade Canada dans notre communauté à ce moment charnière pour le sport », a déclaré Marc-André Fabien, président du Comité paralympique canadien. « Tandis que la para-escalade fera ses débuts aux Jeux paralympiques de LA 2028, ce partenariat ne fera pas qu'ouvrir des portes pour les para-athlètes du Canada, il renforcera également nos efforts collectifs visant à créer un milieu sportif plus inclusif et novateur. Ensemble, nous façonnons un avenir qui permet aux athlètes d'exceller sur la scène nationale et internationale tout en élevant l'ensemble du Mouvement paralympique au Canada et ailleurs. »

L'adhésion de CEC met en valeur l'engagement commun des deux organismes à favoriser l'accessibilité dans le sport et à accroître les occasions pour les para-athlètes du Canada d'atteindre leur plein potentiel. Le nouveau partenariat aidera le CPC à se rapprocher de son objectif : faire du sport paralympique un modèle de l'inclusion et de l'excellence, où les athlètes sont toutes et tous valorisés pour leurs capacités.

« Nous sommes honorés de nous joindre au Comité paralympique canadien et de faire partie de cette incroyable communauté d'organismes sportifs dédiés à l'habilitation des athlètes en situation de handicap », a ajouté Christiane Marceau, directrice exécutive de Climbing Escalade Canada. « Cette adhésion donnera aux athlètes de para-escalade la reconnaissance et les ressources bien méritées qui leur permettront d'atteindre de nouveaux sommets dans leur parcours athlétique. »

Dans un avenir proche, organisera les tout premiers Championnats nationaux de para-escalade les 8 et 9 février 2025, au Complexe Promutuel de Victoriaville, en partenariat avec Access Grimpe. Cet événement jouera un rôle clé dans le processus de sélection de l'équipe nationale pour 2025, tout en mettant en vedette le talent et le dévouement des athlètes de para-escalade du Canada tandis qu'elles et ils se préparent à grimper sur la scène mondiale.

Le CPC s'est engagé à travailler en étroite collaboration avec CEC et ses autres organismes membres afin de continuer à éliminer les obstacles, créer une voie pour les para-athlètes et favoriser un système de sport paralympique dynamique et inclusif au Canada.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

À propos de Climbing Escalade Canada : ClimbingCanada.ca

SOURCE Canadian Paralympic Committee (Sponsorships)

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS : Nicole Watts, Gestionnaire principale, communications et relations publiques, Comité paralympique canadien, [email protected]; Christiane Marceau, Directrice exécutive, Climbing Escalade Canada, [email protected]