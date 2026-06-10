Le comité exécutif recommande la nomination d'Alain Dufort à titre de directeur général de la Ville de Montréal

MONTRÉAL, le 10 juin 2026 /CNW/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal recommande la nomination de M. Alain Dufort à titre de directeur général de la Ville de Montréal.

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Haut gestionnaire reconnu pour son leadership rassembleur, sa rigueur de gestion et sa connaissance approfondie de l'administration municipale, Alain Dufort cumule plus de 35 années d'expérience dans le secteur municipal et le secteur des services publics, notamment à la Ville de Montréal. Au fil de sa carrière, il s'est distingué par sa capacité à mobiliser de grandes équipes, à piloter des transformations organisationnelles d'envergure et à mener à terme des projets complexes, et ce, au bénéfice de la population.

Possédant une compréhension fine des réalités de Montréal et de ses arrondissements, M. Dufort a occupé, au fil des années, des fonctions stratégiques qui l'ont amené à travailler avec un large éventail de services municipaux et de partenaires institutionnels. Son parcours témoigne d'un engagement constant envers l'amélioration de la performance organisationnelle, l'innovation dans la prestation des services publics et la recherche de solutions concrètes aux défis auxquels font face les grandes villes.

M. Dufort aura pour priorité de faire progresser la performance de l'administration municipale en simplifiant les processus, en accélérant la prise de décision et en améliorant la qualité des services offerts à la population. Son expérience de gestionnaire chevronné et sa connaissance approfondie de l'organisation sont des atouts importants pour soutenir les objectifs de l'administration visant une Ville plus efficace, plus agile et davantage axée sur les résultats.

« Montréal a l'ambition d'avoir une administration performante, moderne et entièrement tournée vers les besoins de ses citoyens. Alain Dufort possède l'expérience, le leadership et la connaissance de notre organisation nécessaires pour poursuivre cette transformation. Sa nomination s'inscrit pleinement dans notre volonté d'offrir de meilleurs services, d'améliorer l'efficacité de l'appareil municipal et de nous assurer que chaque dollar investi génère des résultats concrets pour les Montréalais », mentionne la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada.

« C'est avec beaucoup d'humilité et un profond sentiment de responsabilité que j'accepte ce mandat. Je suis fier de pouvoir poursuivre mon engagement au service de Montréal. Avec les équipes des services municipaux, les arrondissements et les partenaires de la Ville, je travaillerai à renforcer notre capacité d'agir, à améliorer en continu nos services et à faire en sorte que l'expérience des citoyens soit au cœur de chacune de nos décisions », explique Alain Dufort.

Son entrée en fonction est prévue le 17 août 2026. M. Dufort pourra compter sur la collaboration et la présence de M. Benoit Dagenais durant les deux premières semaines de son mandat, et ce, afin d'assurer une transition harmonieuse.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, [email protected]