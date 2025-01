TORONTO, le 31 janv. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, lors de la réunion du Comité du commerce intérieur (CCI), l'honorable Anita Anand, ministre des Transports et du Commerce intérieur, et ses homologues provinciaux et territoriaux ont examiné des mesures audacieuses et transformatrices visant à éliminer les obstacles réglementaires au commerce intérieur, à encourager la libre circulation de la main-d'œuvre et à normaliser la réglementation à l'échelle du Canada.

Le commerce à l'intérieur du Canada est un moteur essentiel de l'économie canadienne, car il crée des emplois, aide les entreprises à se développer et améliore l'offre aux consommateurs. L'année dernière, des biens et services d'une valeur de plus de 530 milliards de dollars ont franchi les frontières provinciales et territoriales, ce qui représente près de 20 pour cent du produit intérieur brut du Canada. L'élimination des obstacles réglementaires fera baisser les prix, augmentera la productivité et ajoutera potentiellement jusqu'à 200 milliards de dollars à l'économie canadienne. Aujourd'hui, ces avantages sont plus importants que jamais, au moment où le Canada positionne son économie nationale face à la menace d'imposition de droits tarifaires par les États-Unis.

La réunion d'aujourd'hui s'appuie sur l'élan donné par la réunion du CCI de 2024, au cours de laquelle a eu lieu le lancement d'un projet pilote sur la reconnaissance mutuelle des exigences réglementaires dans le secteur du camionnage. Dans le cadre du projet pilote sur le camionnage, les provinces et les territoires reconnaissent les exigences réglementaires des autres, même s'il existe des différences, afin de permettre aux camions et aux marchandises qu'ils transportent de se déplacer plus efficacement au Canada sans nuire aux mesures de sécurité.

Aujourd'hui, les discussions ont porté sur l'élimination des obstacles dans notre marché intérieur en travaillant ensemble dans les domaines suivants :

L'adoption de la reconnaissance mutuelle des biens et services offerts partout au Canada , de sorte qu'un bien ou un service vendu dans une province ou un territoire puisse l'être dans une autre province ou un autre territoire, sans qu'il soit nécessaire de satisfaire à des exigences supplémentaires.

, de sorte qu'un bien ou un service vendu dans une province ou un territoire puisse l'être dans une autre province ou un autre territoire, sans qu'il soit nécessaire de satisfaire à des exigences supplémentaires. Améliorer la libre mobilité de la main-d'œuvre afin qu'un travailleur en règle puisse aller travailler dans n'importe quel endroit du pays sans délai.

Améliorer l'Accord de libre-échange canadien en réduisant le nombre d'exceptions et adresser les priorités sectorielles.

Ces mesures concertées et collaboratives réduiront les obstacles au commerce intérieur et à la mobilité de la main-d'œuvre, renforçant ainsi notre économie nationale. Elles créeront de nouveaux débouchés pour les entreprises et les travailleurs canadiens, stimuleront la productivité, amélioreront la compétitivité et attireront davantage d'investissements étrangers. Ces efforts encourageront les Canadiens à acheter des produits et des services du Canada.

Les recommandations issues des discussions fructueuses d'aujourd'hui seront présentées au premier ministre et aux premiers ministres des provinces et des territoires le plus tôt possible afin de s'assurer que tous les partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux continuent de travailler à l'établissement d'une économie nationale vigoureuse, intégrée, accessible et exempte d'obstacles.

« En collaborant avec nos collègues des provinces et territoires pour éliminer les obstacles au commerce intérieur et à la mobilité de la main-d'œuvre, nous pouvons offrir de nouveaux débouchés commerciaux, attirer les investissements et stimuler la croissance économique. L'Équipe Canada continue de travailler pour le bien de notre économie, de nos entreprises et de toute la population canadienne ».

-- L'honorable Anita Anand, ministre des Transports et du Commerce intérieur

Faits en bref

Le Comité du commerce intérieur est composé de tous les ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables du commerce intérieur. Il est chargé de superviser la mise en œuvre de l'Accord de libre-échange canadien (ALEC), et notamment de superviser un certain nombre de groupes de travail de l'ALEC, d'aider au règlement des différends, d'approuver le budget annuel de fonctionnement du Secrétariat du commerce intérieur (SCI) et d'examiner toute autre question qui pourrait avoir une incidence sur l'application de l'ALEC.

