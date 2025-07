QUÉBEC, le 8 juill. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Chrystia Freeland, ministre des Transports et du Commerce intérieur, a rencontré ses homologues provinciaux et territoriaux à l'occasion de la réunion du Comité du commerce intérieur (CCI), à Québec, pour faire progresser les priorités communes et renforcer l'économie intérieure du Canada.

Au cours des six derniers mois, le gouvernement fédéral a travaillé en collaboration avec le CCI pour favoriser le commerce intérieur et la mobilité de la main-d'œuvre au pays :

en supprimant les exceptions inutiles à l'Accord de libre-échange canadien (ALEC) et en créant ainsi de nouvelles possibilités pour les entreprises canadiennes, notamment en ce qui concerne l'achat et la vente interprovinciale et la concurrence dans les marchés publics;

en parvenant à un accord de principe pour intégrer le secteur des services financiers à l'ALEC avant la fin de l'automne 2025;

en élargissant le Projet de reconnaissance mutuelle dans le secteur du camionnage afin de réduire les coûts et d'accroître l'efficience. La ministre Freeland a invité des responsables des transports ainsi que des experts en la matière à participer à une séance de travail intensive les 15 et 16 juillet à Toronto dans le but de trouver de nouvelles possibilités pour faciliter le transport de marchandises au Canada en harmonisant la réglementation dans le secteur du camionnage.

en faisant avancer la question de la reconnaissance mutuelle en ce qui a trait aux biens (sauf les produits alimentaires) d'ici décembre 2025 afin qu'il soit plus facile d'acheter et de vendre des biens canadiens à l'échelle du pays;

en s'engageant à mettre en œuvre un plan d'action sur la mobilité de la main-d'œuvre, qui visera notamment à établir une norme de service de 30 jours pour traiter les demandes de mobilité de la main-d'œuvre;

en signant un protocole d'entente pour mettre en place un régime de vente directe d'alcool aux consommateurs au plus tard en mai 2026;

en convenant de lancer des missions commerciales intérieures pour favoriser la croissance des entreprises et promouvoir le commerce au Canada .

De plus, le gouvernement fédéral a récemment annoncé la suppression de toutes les exceptions fédérales à l'ALEC. Le gouvernement a également réussi à faire adopter la Loi sur le libre-échange et la mobilité de la main-d'œuvre au Canada dans le cadre de la nouvelle Loi sur l'unité de l'économie canadienne du Canada. Cette Loi éliminera les obstacles fédéraux à la circulation des biens, des services et de la main-d'œuvre au Canada et protégera la santé, la sécurité, le bien-être social et économique des Canadiens, ainsi que l'environnement.

Le gouvernement fédéral continuera d'œuvrer à l'élimination des derniers obstacles au commerce intérieur et à la mobilité de la main-d'œuvre, afin que toutes les entreprises et tous les travailleurs canadiens aient accès à un marché intérieur harmonieux et intégré.

« Notre gouvernement prend des mesures pour lever les obstacles au commerce dans notre pays, notamment la suppression de toutes les exceptions fédérales à l'ALEC et l'élimination des obstacles fédéraux à la circulation des biens, des services, et de la main-d'œuvre au Canada. Nous veillons à ce qu'il soit plus facile pour les Canadiens d'acheter des produits fabriqués au Canada. Nous souhaitons ainsi bâtir une économie plus forte et garantir un avenir plus prospère à tous les Canadiens. »

- L'honorable Chrystia Freeland, ministre des Transports et du Commerce intérieur

Le commerce intérieur au Canada est un moteur essentiel de l'économie canadienne. L'élimination des obstacles au commerce intérieur fera baisser les prix des produits courants, offrira un meilleur choix aux Canadiens, augmentera la productivité, et injectera jusqu'à 200 milliards de dollars dans l'économie.

Le Comité du commerce intérieur est composé de tous les ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables du commerce intérieur. Il est chargé de superviser la mise en œuvre de l'Accord de libre-échange canadien (ALEC), et notamment de superviser un certain nombre de groupes de travail de l'ALEC, d'aider au règlement des différends, d'approuver le budget annuel de fonctionnement du Secrétariat du commerce intérieur (SCI), et d'examiner toute autre question qui pourrait avoir une incidence sur l'application de l'ALEC.

