OTTAWA, ON, le 8 avril 2021 /CNW/ - Aucune relation n'est plus importante pour le gouvernement du Canada que celle avec les peuples autochtones. Depuis 2017, la véritable collaboration avec les dirigeants inuits a contribué à l'avancement de la réconciliation, au renforcement du partenariat entre les Inuits et la Couronne et à la création d'un Inuit Nunangat plus prospère.

Le premier ministre Justin Trudeau, le président de l'Inuit Tapiriit Kanatami, Natan Obed, des membres du Conseil des ministres et les dirigeants inuits élus de la Société régionale inuvialuite, de la Nunavut Tunngavik Incorporated, de la Société Makivik et du gouvernement du Nunatsiavut ont tenu aujourd'hui une réunion virtuelle du Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne. Le comité s'est réuni pour faire le point sur les progrès réalisés et faire avancer les priorités communes qui ont été établies pour la cinquième année de son mandat.

La pandémie mondiale de COVID-19 a exacerbé les difficultés qui existaient déjà dans les communautés de l'Inuit Nunangat. La réunion d'aujourd'hui a porté principalement sur la poursuite de notre collaboration en vue de corriger les inégalités socioéconomiques qui rendent les communautés de l'Inuit Nunangat particulièrement vulnérables aux effets de la COVID-19.

Au cours de la réunion, le premier ministre, le président Obed et les membres du comité ont rappelé les réalisations de la dernière année, notamment la création de régions autonomes de l'Arctique au moyen du processus du Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne. Cette réalisation, de même que d'autres avancées communes comme l'élaboration conjointe d'une politique sur l'Inuit Nunangat qui se fait actuellement, sont des étapes essentielles vers la réconciliation, l'autodétermination des Inuits ainsi que l'apport de solutions concrètes aux enjeux distincts auxquels les Inuits font face, axées sur la communauté.

Le comité a également discuté des efforts en cours dans plusieurs domaines, notamment pour améliorer la sécurité alimentaire, répondre aux besoins en matière d'infrastructure dans l'Inuit Nunangat, mettre en œuvre la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis, élaborer conjointement une loi sur la santé des Autochtones fondée sur les distinctions, lutter contre la violence faite aux femmes, aux filles et aux personnes LGBTQ2 des communautés inuites, et soutenir la revitalisation, le maintien, la protection et la promotion de l'inuktut.

De plus, le comité a dressé son plan de travail de 2021 sur les mesures en faveur de la réconciliation et a présenté des moyens de créer plus d'occasions pour les Inuits pendant la relance suivant la pandémie. Il a aussi poursuivi ses discussions ciblées visant à lever les obstacles qui empêchent le financement de projets d'infrastructure en tenant compte des distinctions de l'Inuit Nunangat.

Le Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne témoigne d'un engagement commun à l'égard du renouvellement de la relation et de la réconciliation entre la Couronne et les Inuits s'appuyant sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat.

« La pandémie mondiale de COVID-19 a eu des effets disproportionnés sur la santé et le bien-être des gens de l'Inuit Nunangat. La rencontre d'aujourd'hui nous a donné une occasion importante de lutter contre ces inégalités, tout en continuant de faire avancer la réconciliation, de renforcer la relation entre les Inuits et la Couronne et d'améliorer concrètement la vie des Inuits. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Depuis la dernière réunion du Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne avec le premier ministre Justin Trudeau en mars 2020, le monde a changé. Les relations nouées au cours de ce processus de collaboration ont donc permis de mobiliser un soutien urgent pour les Inuits d'un bout à l'autre du Canada. Ce partenariat demeure essentiel à l'atteinte de nos objectifs communs qui visent à favoriser l'égalité entre les Inuits et les autres Canadiens. »

-- Natan Obed, président de l'Inuit Tapiriit Kanatami

Le Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne a été créé en février 2017. Il est fondé sur le principe voulant qu'un partenariat égal entre les Inuits et la Couronne est essentiel au processus de réconciliation.

Le comité se réunit trois fois par année. Une fois l'an, il est coprésidé par le premier ministre et le président de l'Inuit Tapiriit Kanatam.

Le comité est également composé d'observatrices, soit les présidentes du Conseil circumpolaire inuit du Canada, du Conseil national des jeunes Inuits et de Pauktuutit Inuit Women of Canada.

, du Conseil national des jeunes Inuits et de Pauktuutit Inuit Women of . Les priorités du Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne sont les suivantes :

revendications territoriales entre les Inuits et la Couronne



espace stratégique pour l'Inuit Nunangat



revitalisation, maintien et promotion de l'inuktut



mesures de réconciliation



éducation, apprentissage des jeunes enfants et formation



santé et bien-être



environnement et changements climatiques



logement et infrastructure



développement économique et approvisionnement



priorités législatives

L'Inuit Nunangat est la terre d'origine des Inuits au Canada qui englobe les terres, les eaux et les glaces de la région désignée des Inuvialuit dans les Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut , du Nunavik (Nord du Québec) et du Nunatsiavut (Nord du Labrador ).

qui englobe les terres, les eaux et les glaces de la région désignée des Inuvialuit dans les Territoires du Nord-Ouest, du , du Nunavik (Nord du Québec) et du Nunatsiavut (Nord du ). Les limites des régions de l'Arctique annoncées récemment témoignent de l'approche de collaboration dont s'inspirera le gouvernement dans ses décisions à l'avenir. Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec les organisations et les communautés inuites afin de faire progresser les priorités et de veiller à la mise en œuvre de programmes et de services qui répondent aux besoins des communautés de l'Inuit Nunangat.

continuera de travailler avec les organisations et les communautés inuites afin de faire progresser les priorités et de veiller à la mise en œuvre de programmes et de services qui répondent aux besoins des communautés de l'Inuit Nunangat. Le mois dernier, le gouvernement du Canada a réitéré son engagement à investir 42 millions de dollars sur cinq ans à l'appui des activités et de l'enseignement en langue inuktut au Nunavut .

a réitéré son engagement à investir 42 millions de dollars sur cinq ans à l'appui des activités et de l'enseignement en langue inuktut au . La Loi concernant les langues autochtones , qui a été élaborée en consultation avec les peuples autochtones et qui vise la réappropriation, la revitalisation, le maintien et le renforcement des langues autochtones au Canada , a reçu la sanction royale le 21 juin 2019.

, qui a été élaborée en consultation avec les peuples autochtones et qui vise la réappropriation, la revitalisation, le maintien et le renforcement des langues autochtones au , a reçu la sanction royale le 21 juin 2019. À l'automne 2020, le gouvernement du Canada a franchi des étapes importantes vers la mise en œuvre de la Loi concernant les langues autochtones en organisant une série de consultations virtuelles à travers le Canada .

