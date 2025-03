Le Comité consultatif des personnes handicapées de l'Agence du revenu du Canada présente 18 recommandations dans son cinquième rapport annuel

OTTAWA, ON, le 5 mars 2025 /CNW/ - Le Comité consultatif des personnes handicapées (CCPH) de l'Agence du revenu du Canada (ARC) a publié aujourd'hui son rapport annuel de 2024. Le rapport fait un suivi des recommandations émises dans les rapports annuels précédents et propose 18 nouvelles recommandations à l'ARC sur les moyens d'améliorer la façon dont elle applique et interprète les mesures fiscales pour les Canadiens et Canadiennes handicapés.

Sur la base des recommandations formulées dans les rapports précédents du CCPH, l'ARC continue de faire des progrès sur les améliorations à apporter en priorité pour offrir de meilleurs services aux personnes handicapées. Le rapport de 2024 met en évidence les progrès accomplis, dont les suivants :

la collaboration avec Statistique Canada pour analyser les renseignements tirés des données du recensement de 2021, des données fiscales T1 et de l'indice de l'éloignement, afin de mieux comprendre les besoins des communautés autochtones;

l'amélioration des statistiques du crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH) et l'élaboration d'un tableau de bord des données accessible au public;

la mise à jour des modèles de lettres du CIPH pour améliorer la clarté et permettre la transmission numérique des lettres et des documents au moyen de Mon dossier.

Les 18 recommandations du cinquième rapport annuel sont organisées selon les catégories suivantes :

Sensibilisation

Admissibilité

Procédures de demande

Oppositions et appels

Après avoir reçu le CIPH

Définition et approche à l'égard du handicap

Accessibilité

Stratégie relative aux données

L'ARC envisage de mener un examen plus approfondi de ces recommandations pour déterminer un plan d'action approprié permettant d'améliorer davantage l'administration du CIPH et des services aux personnes handicapées.

Citations

« Je remercie sincèrement les membres du Comité consultatif des personnes handicapées pour leur engagement et leurs efforts dans l'élaboration de ces recommandations. L'Agence du revenu du Canada s'engage à évaluer et à améliorer continuellement ses services pour mieux répondre aux besoins des personnes handicapées. La contribution du Comité consultatif des personnes handicapées nous aidera à offrir des services plus inclusifs et plus adaptés. »

- L'honorable Élisabeth Brière, ministre du Revenu national

Faits en bref

Le Comité consultatif des personnes handicapées (CCPH) conseille la ministre du Revenu national et l'Agence du revenu du Canada sur les moyens d'améliorer la façon dont l'Agence applique et interprète les mesures fiscales pour les personnes handicapées au Canada .

sur les moyens d'améliorer la façon dont l'Agence applique et interprète les mesures fiscales pour les personnes handicapées au . Le cinquième rapport annuel du CCPH a été rédigé par ses membres.

Le CCPH est composé de 12 membres, dont un coprésident et un vice-président du secteur privé, nommés pour une période maximale de quatre ans. Un coprésident de l'Agence fait aussi partie du Comité.

