UNE RECHERCHE INNOVANTE SUR L'IMPACT DE L'ÉCLAIRAGE DYNAMIQUE DEL SUR LA CROISSANCE ET LA QUALITÉ DES CULTURES.

MONTRÉAL, le 4 févr. 2025 /CNW/ - Le Collège Lafayette, sous la direction du Dr Robert Elliott, lance une initiative de recherche révolutionnaire visant à mesurer les effets de l'éclairage DEL avancé sur la croissance et la qualité de diverses cultures. Le laboratoire, basé à Easton, en Pennsylvanie, utilise la solution d'éclairage dynamique DEL de Sollum Technologies pour créer les conditions de croissance optimales à chaque culture.

Sous la direction du Dr Robert Elliott, le Collège Lafayette basé à Easton, en Pennsylvanie, utilisera la solution d’éclairage dynamique DEL de Sollum Technologies pour créer les conditions de croissance optimales à chaque culture. Cette initiative de recherche révolutionnaire vise à mesurer les effets de l’éclairage DEL avancé sur la croissance et la qualité de diverses cultures grâce à la flexibilité et la précision inégalées de Sollum qui en font le choix idéal pour ce projet de recherche. (Groupe CNW/Sollum Technologies)

« La flexibilité et la précision inégalées de Sollum en font le choix idéal pour notre projet de recherche », a déclaré le Dr Elliott, professeur en ingénierie environnementale au Collège Lafayette. « Ses recettes de lumière personnalisable et ses capacités de zonage nous permettent d'ajuster les conditions de culture dans plusieurs environnements indépendants, ce qui est essentiel pour produire des résultats significatifs et reproductibles qui feront progresser la science agricole et l'ingénierie écologique. »

La zone de recherche comprend 12 cellules indépendantes, chacune mesurant 1 m x 1 m, équipées de systèmes avancés de contrôle et de surveillance. Ces systèmes régulent, notamment, la température, l'humidité, le déficit de pression de vapeur (DPV), la durée de l'éclairage, les niveaux de CO₂, le volume d'irrigation et la conductivité électrique du substrat (CE). Cette configuration permet de reproduire précisément diverses conditions de culture et de tester les réponses des écosystèmes selon des gradients environnementaux, établissant une nouvelle norme pour la recherche agricole.

Ce projet est renforcé par une collaboration avec Agritecture, dont l'expertise en agriculture urbaine et en recherche en environnement contrôlé a orienté les priorités du laboratoire pour répondre aux besoins évolutifs de l'industrie. « Agritecture a joué un rôle central dans l'établissement de notre partenariat avec Sollum Technologies et continue de proposer des idées précieuses qui orientent les priorités de recherche », a ajouté le Dr Elliott.

Le Dr Elliott et son équipe travailleront en étroite collaboration avec les experts agronomiques de Sollum pour développer et mettre en œuvre des stratégies d'éclairage personnalisées tout au long du projet. « L'accès à l'équipe d'agronomie de Sollum apporte une valeur inestimable à cette collaboration », a ajouté le Dr Elliott. « Leur soutien comble le fossé entre la recherche théorique et les applications pratiques, permettant aux producteurs d'adopter des pratiques agricoles durables et efficaces. »

L'étude vise à fournir des données exploitables pour les producteurs cherchant à améliorer la qualité des cultures, la productivité et la durabilité. Le Collège Lafayette s'appuie sur l'éclairage dynamique DEL de Sollum pour mener une recherche qui répond aux défis agricoles modernes.

« Nous sommes ravis de collaborer avec le Dr Elliott et le Collège Lafayette sur ce projet ambitieux », a déclaré Matthew Bonavita, vice-président des ventes pour le marché américain chez Sollum Technologies. « Leur intérêt pour l'agriculture de précision s'aligne parfaitement avec notre mission de fournir aux producteurs les outils nécessaires pour optimiser leur production et leur durabilité. »

À propos de Sollum Technologies

Sollum Technologies propose la seule solution d'éclairage DEL 100 % dynamique qui module le spectre complet de la lumière naturelle du Soleil afin d'éclairer des environnements fermés tels que des serres, des centres de recherche et des laboratoires. La solution clé en main primée de Sollum® se compose de luminaires alimentés par l'internet des objets et l'IA, qui sont contrôlés par la plateforme infonuagique le Soleil à votre ServiceMC exclusive à Sollum. La solution unique de Sollum est une technologie propre entièrement évolutive qui s'adapte aux besoins d'affaires ainsi que la gestion de l'éclairage multizone, chaque zone bénéficiant de la gradation automatique d'un nombre illimité de recettes de lumière. C'est pourquoi notre solution offre une valeur inégalée sur le plan des économies d'énergie et, en plus pour les serriculteurs, une productivité accrue et une qualité supérieure des produits.

Fondée en 2015, l'entreprise a son siège social à Montréal (Québec, Canada), où sont concentrées ses activités de conception, de développement et de fabrication et possède un bureau de représentation à Leamington (Ontario, Canada). Pour plus d'informations, rendez-vous sur sollum.tech.

©2025 Sollum Technologies. Tous droits réservés. Le Soleil à votre Service, SOLaS, Connectés à la nature, SF-E2, SF-ONE,

SF-PRO, SF-MAX, S.E.A.R.C.H. et le logo de Sollum sont des marques enregistrées ou de commerce de Sollum Technologies

SOURCE Sollum Technologies

Sources : Sollum Technologies : Vice-présidente, Marketing et Expérience client, Jenny Zammit, +1.514.975.7308, [email protected]; Relations médias, Valérie Gonzalo, +1.514.923.1549, [email protected]