VANCOUVER, BC, le 18 oct. 2025 /CNW/ - | Territoires traditionnels des Nations xʷməθkʷəy̓əm, Sḵwx̱wú7mesh et səlilwətaɬ − Brian Grange, chef de la direction de Bridgemans Services Group et pionnier dans l'offre de solutions maritimes de premier plan pour la main-d'œuvre industrielle, a été nommé Entrepreneur de l'année d'EY 2025 du Pacifique lors d'une célébration qui s'est déroulée hier soir à Vancouver, où des entrepreneurs issus de six autres entreprises ont aussi été mis à l'honneur.

Anita Chang, Brian Grange et Lokesh Chaudhry (Groupe CNW/EY (Ernst & Young))

« Brian ne se limite pas à la construction de logements pour la main-d'œuvre en région éloignée. Il établit de nouvelles normes en matière de sécurité et de durabilité dans les logements industriels, renforçant du même coup les liens au sein des collectivités, explique Anita Chang, directrice du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY du Pacifique. Son approche comble des besoins concrets tout en ayant des effets transformateurs. »

Bridgemans a commencé avec des hôtels flottants, c'est-à-dire des navires abritant des logements pour des activités extracôtières qui fournissent des commodités complètes tout en réduisant l'incidence environnementale et le besoin d'infrastructures terrestres. Depuis, l'entreprise est devenue un leader en matière de solutions maritimes complètes, élargissant ses services pour inclure les activités liées aux navires, le soutien logistique et la construction maritime. Cette croissance stratégique, stimulée par la décennie de leadership visionnaire de Brian, reflète une compréhension approfondie des besoins complexes de la main-d'œuvre industrielle qui exerce ses activités dans des environnements éloignés.

Ce qui était au départ un plan ambitieux visant à réinventer l'hébergement à bord de navires s'est transformé en une entreprise multinationale ayant réussi à s'amarrer avec succès en Afrique, en Asie, en Amérique du Nord, en Australie et en Europe. Grâce à un solide portefeuille de projets qui s'étend jusqu'en 2028 et à des offres novatrices, y compris le navire de recherche et de sauvetage le plus avancé au Canada, Bridgemans relève la barre en matière d'excellence opérationnelle et de disruption sectorielle.

La durabilité et l'incidence sur la collectivité sont au cœur de la mission de Bridgemans. Grâce à des initiatives visant à éliminer les plastiques à usage unique et à promouvoir des systèmes écoénergétiques avancés, la stratégie Clean Oceans de la société illustre son engagement à l'égard de la gérance de l'environnement et des progrès vers une cible de carboneutralité. Les hôtels flottants de Bridgemans sont conçus pour ne laisser aucune trace − l'accostage, l'amarrage et la mise à flot ne requérant ni structures terrestres ni déforestation. En accordant la priorité à l'embauche et à la formation sur place, y compris dans le cadre de partenariats avec les communautés des Premières Nations, Bridgemans stimule la croissance économique et outille les collectivités dans lesquelles elle exerce ses activités en créant des possibilités de carrière durables.

« La façon de penser disruptive de Brian et son profond engagement à l'égard de la collectivité changent ce que signifie être un entrepreneur, ajoute Anita Chang. Il a propulsé Bridgemans vers de nouveaux sommets et établi une nouvelle norme d'excellence en matière de services maritimes. Nous sommes fiers de souligner son influence, conjointement avec celle d'autres leaders inspirants qui façonnent l'avenir de la région du Pacifique et au-delà. »

Lauréats du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY 2025 du Pacifique :

Becky Brauer, Husein Rahemtulla et Dhruv Sood | Fresh Prep

Sim Desai, Stuart Eccles, Sarah Huggins et Prab Rattan | Hiive

Kirk Homenick | Naturally Homegrown Foods

James Dean | Oxygen8

Aaron Joe | Salish Soils Inc.

Benjamin Sparrow | Saltworks Technologies

Les prochaines étapes

À titre d'Entrepreneur de l'année d'EY 2025 du Pacifique, Brian se mesurera aux Entrepreneurs de l'année des Prairies, de la région de l'Est et de l'Ontario en vue de remporter le titre d'Entrepreneur de l'année d'EY 2025 du Canada, remis à l'occasion de la célébration qui se tiendra le 26 novembre 2025 à Toronto. En mai 2026, l'Entrepreneur de l'année d'EY 2025 du Canada rivalisera sur la scène mondiale avec ses homologues de plus de 50 pays en vue de décrocher le titre d'Entrepreneur de l'année mondial d'EY à Monaco.

À propos du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY

Le Grand Prix de l'EntrepreneurMD d'EY braque les projecteurs sur des entrepreneurs de partout au Canada qui maîtrisent le délicat équilibre entre passion, détermination, caractère et compétence pour créer les entreprises qui répondent aux défis les plus complexes et contribuent à bâtir un monde meilleur. En vous inscrivant au programme, vous aurez la possibilité de souligner votre succès avec votre équipe, d'inspirer la prochaine génération d'entrepreneurs et de fréquenter un réseau exclusif mondial de participants au programme qui vous aidera à établir des liens, à favoriser la réussite et à poursuivre votre croissance à long terme.

En 2025, les membres du jury indépendant de la région du Pacifique sont : Ryan Barrington-Foote, président, Jim Pattison Group; Curtis Braber, chef de la direction, BE Power Equipment; Abi Coman-Walker, chef de l'exploitation, Acuitas Therapeutics; Peter Cowan, chef de la direction, Innovate BC; Stephen Lee, chef de la direction, Musqueam Capital Corp.; et Aisha Yang, cofondatrice et chef de la direction, Herbaland Naturals Inc.

Cette année, les commanditaires régionaux du programme sont BC Business, Cozen O'Connor, OG100 et Vaco. Les commanditaires nationaux sont Air Canada, TSX Inc., The Globe and Mail et The Printing House.

À propos d'EY

EY contribue à un monde meilleur en créant de la valeur pour ses clients, pour ses gens, pour la société et pour la planète, tout en renforçant la confiance à l'égard des marchés financiers.

Grâce aux données, à l'intelligence artificielle et aux technologies de pointe, les équipes d'EY aident les clients à façonner l'avenir en toute confiance et proposent des solutions aux enjeux les plus pressants d'aujourd'hui et de demain.

Les équipes d'EY fournissent une gamme complète de services en certification, en consultation et en fiscalité ainsi qu'en stratégie et transactions. S'appuyant sur des connaissances sectorielles, un réseau mondial multidisciplinaire et des partenaires diversifiés de l'écosystème, les équipes d'EY sont en mesure de fournir des services dans plus de 150 pays et territoires.

EY est All in pour façonner l'avenir en toute confiance.

EY désigne l'organisation mondiale des sociétés membres d'Ernst & Young Global Limited et peut désigner une ou plusieurs de ces sociétés membres, lesquelles sont toutes des entités juridiques distinctes. Ernst & Young Global Limited, société à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ne fournit aucun service aux clients. Des renseignements sur la façon dont EY collecte et utilise les données à caractère personnel ainsi qu'une description des droits individuels conférés par la réglementation en matière de protection des données sont disponibles sur le site ey.com/fr_ca/privacy-statement. Les sociétés EY ne pratiquent pas le droit là où la loi le leur interdit. Pour en savoir davantage sur notre organisation, visitez le site ey.com/ca/fr.

Le présent communiqué est publié par Ernst & Young s.r.l./s.e.n.c.r.l.

