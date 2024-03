Alors que 2024 est l'année du dragon, connue pour son pouvoir prometteur dans la culture chinoise, de nombreuses lanternes du festival symbolisent cette créature mythique. Les principales attractions du festival sont stratégiquement situées au quai récréatif d'Anping et près de la gare de train à grande vitesse de Tainan. Ces lieux ont été transformés en une mosaïque de lumières vives et ont attiré plus de 7 millions de personnes depuis le lancement du festival du lanterneau, le 24 février, ce qui témoigne de son immense popularité. Pour faciliter l'accès à ces sites enchanteurs, la Taiwan Tourism Administration (TTA) a organisé des autobus à partir de la station HSR afin d'encourager l'utilisation des transports en commun pour maintenir la durabilité et la facilité de déplacement pour tous les participants. pendant que des stationnements et des espaces de stationnement supplémentaires sont disponibles pour les conducteurs.

Pour promouvoir le festival à l'échelle internationale, la TTA a invité trois créateurs de contenu canadien à Taïwan, chacun ayant un point de vue unique sur les voyages. Isabelle ( @Va.Y ), connue pour son accent sur les belles destinations de voyage; Ryan ( @EatFamous ), un connaisseur de délicieux aliments; et Sahil ( @TravelMowgly ), un explorateur de paysages épiques, ont été choisis pour immortaliser le festival à travers leurs différentes optiques. Cette collaboration souligne l'engagement de Taïwan à mettre en valeur son patrimoine et sa beauté auprès d'un public mondial, renforçant ainsi sa position de « cœur de l'Asie ».

Les promotions de Taïwan en Amérique du Nord se poursuivront avec la participation de TTA au Bay Area Travel and Adventure Show les 16 et 17 mars 2024 au Santa Clara Convention Center.

Du 24 février au 10 mars, les voyageurs internationaux qui visiteront le Festival des lanternes de Taïwan en 2024 recevront des cadeaux de bienvenue gratuits, dont une mini-lanterne dragon en zodiac, un cadeau OhBear édition limitée et un billet d'un siège pour le spectacle son et lumière du Lantern Festival. Pour de plus amples renseignements sur le Taiwan Lantern Festival et d'autres activités à venir, veuillez consulter le site eng.taiwan.net.tw .

