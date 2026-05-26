Le gouvernement du Canada célébrera les exploits des athlètes qui ont représenté le Canada aux Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Milano Cortina 2026

OTTAWA, ON, le 25 mai 2026 /CNW/ - L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports), sera l'hôte d'une célébration mercredi, à Ottawa, qui aura pour but de souligner les exploits des athlètes canadiens aux Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Milano Cortina 2026.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le mercredi 27 mai 2026

HEURE :

12 h 30

ÉVÉNEMENT : Le secrétaire d'État van Koeverden prononcera un discours en compagnie de représentants du Comité olympique canadien et du Comité paralympique canadien, ainsi que d'athlètes.

REMARQUES :

Les médias sont priés d'arriver au plus tard à 11 h pour assister aux allocutions. Veuillez noter que l'espace réservé à la célébration ne sera pas accessible de 11 h 20 à 12 h 20.

Seuls les membres accrédités de la Tribune de la presse parlementaire peuvent assister à cette activité. Les médias qui n'en sont pas membres peuvent communiquer avec [email protected] pour obtenir un accès temporaire. Plus de renseignements leur seront fournis par la suite.

pour obtenir un accès temporaire. Plus de renseignements leur seront fournis par la suite. Les journalistes peuvent obtenir des entrevues avec des athlètes olympiques et paralympiques, et avec des membres du Comité olympique canadien (COC) et du Comité paralympique canadien (CPC). Les demandes d'entrevue doivent être adressées à Vanessa Lee du COC ( [email protected] ) ou à Nicole Watts du CPC ( [email protected] ).

) ou à Nicole Watts du CPC ( ). Les journalistes qui souhaitent assister à cette activité sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 17 h, le mardi 26 mai. Plus de renseignements leur seront fournis par la suite.

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Lauren Hadaller, Cheffe de cabinet, Cabinet du secrétaire d'État (Sports), [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]