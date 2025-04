TORONTO, le 16 avril 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le Comité olympique canadien (COC) et le Comité paralympique canadien (CPC) ont officiellement lancé une campagne conjointe intitulée « Nous sommes tous Équipe Canada ».

Dans une période d'incertitude mondiale, cette campagne vise à rappeler aux Canadiens le rôle que le sport joue dans leur vie et le pouvoir qu'il possède pour nous rassembler tous. Mettant en vedette des instants mémorables dans l'histoire sportive canadienne et s'appuyant sur l'inspiration que nous offrent les athlètes olympiques et paralympiques d'Équipe Canada, « Nous sommes tous Équipe Canada » est une célébration de l'unité et de la fierté nationale.

« Le sport a le potentiel incomparable de nous unir, affirme David Shoemaker, chef de la direction et secrétaire général du Comité olympique canadien. Nous sommes actuellement confrontés à une incertitude sans précédent. Toutefois, comme nous l'avons vu à Paris l'été dernier, le sport nous rassemble vraiment et représente le meilleur du Canada sur la scène mondiale. Nous avons besoin de cela maintenant plus que jamais. À moins d'un an des Jeux olympiques d'hiver de 2026 à Milano Cortina, le temps est venu de se rassembler derrière Équipe Canada ».

« Nous sommes tous Équipe Canada » marque aussi la première fois que le COC et le CPC collaborent sur une campagne de marque conjointe, soulignant le rôle que tous les athlètes d'Équipe Canada jouent pour unir les Canadiens par le sport.

« Les athlètes paralympiques et olympiques du Canada représentent leur pays sur la scène mondiale et 'Nous sommes tous Équipe Canada' met en vitrine comment le sport nous unit, indique Karen O'Neill, chef de la direction du Comité paralympique canadien. Le sport possède un pouvoir unique de rassembler les gens, de créer des moments nationaux importants et d'inspirer des changements positifs. C'est un moment de souligner notre identité nationale et de célébrer tout ce qui fait de nous des Canadiens ».

Les Canadiens qui ont regardé le match opposant le Canada aux États-Unis au Championnat mondial de l'IIHF au cours du weekend ont vu la version de 30 secondes de la publicité « Nous sommes tous Équipe Canada » pendant la diffusion.

D'autres phases de la campagne « Nous sommes tous Équipe Canada » seront déployées au cours des prochaines semaines, et comprendront des publications dans les médias sociaux et d'autres contenus générés par les athlètes d'Équipe Canada. »

La vidéo « Nous sommes tous Équipe Canada » peut être trouvée ici.

