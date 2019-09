Le Club des petits déjeuners et Walmart souhaitent franchir un jalon important avec la campagne « Ajoutez un petit déjeuner pour un enfant à votre panier »

Les clients accroissent leurs efforts pour éviter qu'un enfant sur quatre au Canada commence sa journée d'école avec le ventre vide.

MISSISSAUGA, ON, le 17 sept. 2019 /CNW/ - Le Club des petits déjeuners, en collaboration avec Walmart Canada, lance sa campagne annuelle de collecte de fonds pour appuyer les programmes de petits déjeuners dans les écoles, avec l'objectif d'atteindre une étape importante.

Les clients peuvent verser des dons en participant à la campagne « Ajoutez un petit déjeuner pour un enfant à votre panier » aux caisses des succursales Walmart à l'échelle du pays et en ligne à Walmart.ca jusqu'au 4 octobre. Les petits déjeuners servis dans le cadre de l'un de ces programmes coûtent en moyenne 2 $ au Club des petits déjeuners. Au cours de cette campagne, Walmart prévoit passer le cap des 50 millions de dollars amassés au profit du Club depuis le début de son partenariat, il y a de cela 17 ans.

Les fonds recueillis font une différence tangible dans la vie des enfants, puisqu'un enfant sur quatre au Canada risque de commencer sa journée à l'école avec le ventre vide. Les dons amassés permettent d'appuyer les 1 809 programmes de petits déjeuners, qui contribuent à servir globalement plus de 243 500 petits déjeuners nutritifs chaque jour d'école. Cependant, il y a encore des milliers d'écoles, de collectivités et de jeunes à l'échelle du pays qui ont besoin du soutien du Club.

« Nous avons toujours cru que chaque membre de la société civile joue un rôle crucial afin d'assurer que tous les enfants aient accès à un petit déjeuner nutritif avant de commencer leur journée à l'école », affirme Tommy Kulczyk, directeur général du Club des petits déjeuners. « Nous ne pourrons jamais assez remercier Walmart Canada et le reste de notre réseau de partenaires de confiance pour leur contribution sans faille à appuyer les collectivités et à éliminer la malnutrition des enfants. »

« Pour Walmart, il est tout naturel de soutenir des organismes, comme le Club des petits déjeuners, car il lui tient à cœur de faire la différence dans les collectivités canadiennes au sein desquelles nous avons évolué au cours des 25 dernières années », déclare Susan Muigai, vice-présidente directrice, service des ressources humaines et des affaires corporatives chez Walmart Canada. « Nous souhaitons apporter notre aide pour que les enfants puissent mieux commencer leur journée d'école, et nous croyons que le Club des petits déjeuners est le partenaire idéal pour atteindre cet objectif. »

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les activités et la mission du Club des petits déjeuners, visitez le www.breakfastclubcanada.org/fr/.

À propos du Club des petits déjeuners

Le Club des petits déjeuners est un organisme à but non lucratif dont la mission est de fournir du financement, de l'équipement, de la formation et du soutien aux programmes de petits déjeuners dans les écoles à l'échelle du pays. Le Club des petits déjeuners s'engage à s'assurer que tous les enfants ont accès à un petit déjeuner nutritif servi dans un environnement sécuritaire, avant le début des classes. Fondé au Québec en 1994, le Club des petits déjeuners offre son appui dans 1 809 établissements scolaires au pays, et contribue à nourrir plus de 243 500 enfants chaque matin des jours d'école. Pour en savoir plus, visitez le www.breakfastclubcanada.org/fr/ ou consultez notre page sur les médias sociaux.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite une chaîne de plus de 400 succursales à l'échelle nationale qui sert plus de 1,2 million de clients chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada walmart.ca est visité par plus de 750 000 clients quotidiennement. Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays. Avec plus de 85 000 associés, la Compagnie se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et, depuis 1994, Walmart a amassé et remis plus de 350 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Vous trouverez d'autres informations à walmartcanada.ca, à facebook.com/walmartcanada et à twitter.com/walmartcanada.

SOURCE Walmart Canada

