MONTRÉAL, le 11 juill. 2024 /CNW/ - Le Fonds de recherche du Québec (FRQ) et le Palais des congrès de Montréal sont heureux d'inviter la communauté scientifique à participer au concours Soutien à l'organisation de congrès internationaux 2024-2025.

Étant à sa 10e édition, ce concours, décerne annuellement trois prix de 10 000 $ chacun reconnaissant la contribution de chercheuses et de chercheurs dans l'organisation de grands congrès scientifiques internationaux se tenant au Palais des congrès. La communauté scientifique est invitée à prendre connaissance des critères d'admissibilité dès maintenant.

Les récipiendaires des prix seront annoncés à l'occasion du Forum annuel du FRQ, qui se tiendra au Palais des congrès le 28 novembre 2024.

Date limite pour déposer les demandes : 3 octobre 2024, à 16 h.

Les détails de ce concours sont disponibles dans l'appel de propositions.

« Depuis 2015, le Fonds de recherche du Québec et le Club des Ambassadeurs du Palais des congrès de Montréal s'associent pour souligner l'excellence en matière d'organisation de congrès scientifiques internationaux. Une vingtaine de ces événements de grande envergure, porteurs de retombées économiques et sociales pour la métropole, ont été récompensés au fil des ans. Les congrès scientifiques internationaux représentent certes beaucoup de travail d'organisation, mais ils contribuent à la notoriété de nos chercheurs et chercheuses. Nous invitons les organisateurs et organisatrices de ces grands rendez-vous du savoir à participer en grand nombre à ce concours cette année. » - Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec

« La collaboration avec les chercheuses et chercheurs est cruciale dans l'organisation de grands congrès scientifiques internationaux au Palais des congrès de Montréal. Rassembleurs, ces événements permettent l'avancement des connaissances et génèrent des retombées économiques et intellectuelles considérables pour le Québec. C'est un honneur pour notre Club des Ambassadeurs de souligner l'engagement de nos experts locaux en remettant ces trois bourses en collaboration avec le Fonds de recherche du Québec. » - Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal

« Le Club des Ambassadeurs du Palais des congrès de Montréal est fier de réitérer son engagement à faire rayonner la recherche. C'est grâce à la contribution de personnalités scientifiques de tous les horizons que le Palais des congrès se positionne comme un lieu d'accueil incontournable pour le tourisme d'affaires. Ces prix, décernés en collaboration avec le Fonds de recherche du Québec, sont l'occasion d'honorer nos collègues permettant l'obtention de congrès majeurs, des événements qui représentent un éventail d'opportunités pour la communauté scientifique et pour sa relève. » - Catherine Morency, présidente du Club des Ambassadeurs du Palais des congrès de Montréal

À propos du Palais des congrès de Montréal

Centre de solutions créatives, vitrine du savoir-faire et du savoir-être montréalais, le Palais des congrès de Montréal fait rayonner les événements d'envergure qu'il accueille depuis 1983. Générant d'importantes retombées économiques, sociales et intellectuelles, il encourage l'innovation et agit à titre de vecteur de progrès pour la métropole et le Québec. Le Palais se veut résolument engagé envers le développement durable et multiplie les initiatives concrètes et novatrices pour en faire un élément central de son développement des affaires. Bénéficiant d'un taux de satisfaction client parmi les plus élevés au monde, le Palais contribue activement au rayonnement international de Montréal, la ville accueillant le plus d'événements internationaux dans les Amériques pour la sixième année consécutive. congresmtl.com

À propos du Fonds de recherche du Québec

Relevant du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le Fonds de recherche du Québec a pour mission d'assurer le développement stratégique et cohérent de la recherche québécoise et de la soutenir financièrement, d'appuyer la formation des chercheuses et des chercheurs, d'établir les partenariats à la réalisation de sa mission, de soutenir la mobilisation des connaissances et de promouvoir la recherche et la science en français, et ce, dans les secteurs des sciences naturelles et du génie, des sciences de la santé, des sciences sociales et humaines, des arts et lettres. Pour en savoir plus, consultez le site Web du Fonds de recherche du Québec.

Renseignements : Mylène Gosselin, Responsable de programmes, Fonds de recherche du Québec - secteur Santé, Tél. : 514 873-2114, poste 4825; Marie-Claude Lizée, Directrice, marketing et communications, Palais des congrès de Montréal, Tél. : 514 871-5849