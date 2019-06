Le Club de lecture d'été TD récompense des bibliothèques publiques d'un bout à l'autre du pays

GATINEAU, QC, le 7 juin 2019 /CNW/ - Bibliothèque et Archives Canada, de concert avec la Bibliothèque publique de Toronto et le Groupe Banque TD, a le plaisir d'annoncer les lauréats des Prix des bibliothèques du Club de lecture d'été TD 2018.

Depuis 2007, les Prix des bibliothèques récompensent les programmes du Club les plus novateurs et efficaces mis en œuvre dans les bibliothèques publiques du pays, tant en français qu'en anglais.

Le lauréat pour 2018 du premier prix (10 000 $) est :

Carleton Place Public Library ( Ontario )

Et, ex æquo en première place :

Bibliothèque municipale de Candiac (Québec)

(Québec) Bibliothèque de Chelsea (Québec)

Le lauréat du deuxième prix (2500 $) est :

Churchill Falls Library, (Terre-Neuve-et- Labrador )

Les lauréats du troisième prix (1000 $) sont :

Burlington Public Library ( Ontario )

) Médiathèque maskoutaine, St-Hyacinthe (Québec)

Les lauréats du Prix d'accessibilité offerte par le Centre d'accès équitable aux bibliothèques sont :

Bibliothèque de Saint-Léonard (Québec)

Cochrane Public Library ( Ontario )

Pour en savoir plus sur les lauréats et les Prix des bibliothèques, ainsi que sur le programme d'été de 2019, visitez le site Web du Club de lecture d'été TD.

« Félicitations à tous les lauréats ainsi qu'aux bibliothèques qui ont participé au Club de lecture d'été TD dans l'ensemble du pays. Bibliothèque et Archives Canada appuie sans réserve les efforts du Club pour faire découvrir aux enfants les joies de la lecture. Pour nos jeunes, la lecture est la clé de la connaissance et la source de l'imagination. »



- Guy Berthiaume

Bibliothécaire et archiviste du Canada, Bibliothèque et Archives Canada

« Félicitations aux lauréats des Prix des bibliothèques de cette année pour leur créativité et enthousiasme, ainsi que pour leurs programmes à la fois novateurs et amusants. Mis en place pour encourager les enfants à entretenir leur passion pour la lecture et l'apprentissage au cours de l'été, ces programmes les aident aussi à devenir des adeptes de l'apprentissage et de la lecture tout au long de leur vie. »

- Jessica Roy

Manager, TD Summer Reading Club

Service Development & Innovation

Toronto Public Library

« Encore une fois cette année, le Groupe Banque TD est fier de parrainer le Club de lecture d'été TD dans le cadre de sa Promesse Prêts à agir. En investissant de la sorte dans l'apprentissage précoce, nous aidons les enfants à acquérir les outils dont ils auront besoin pour réussir. La lecture permet aux jeunes de renforcer leur confiance en eux, ouvrant ainsi les portes à un avenir plus inclusif. Félicitations aux lauréats de cette année, et merci aux 2 052 bibliothèques de tout le pays qui ont organisé plus de 45 522 activités pour les 831 546 enfants qui ont participé au Club. »

- Andrea Barrack

Chef mondiale, Développement durable et Responsabilité sociale

Les faits en bref

Créé et offert par plus de 2 000 bibliothèques publiques canadiennes, le Club de lecture d'été TD est un programme national bilingue dirigé par la Bibliothèque publique de Toronto en partenariat avec Bibliothèque et Archives Canada. Le soutien financier est généreusement assuré par le Groupe Banque TD.

en partenariat avec Bibliothèque et Archives Canada. Le soutien financier est généreusement assuré par le Groupe Banque TD. Les études démontrent que les enfants qui lisent durant la période estivale réussissent mieux à la rentrée scolaire. Le Club est conçu pour leur faire découvrir le plaisir de lire à leur façon, afin que l'amour de la lecture les accompagne toute leur vie.

Du samedi 15 juin au samedi 22 juin 2019, les enfants de partout au pays sont invités à se rendre à leur bibliothèque locale pour s'inscrire au Club de lecture d'été TD.

À propos de Bibliothèque et Archives Canada

Le mandat de Bibliothèque et Archives Canada consiste à préserver le patrimoine documentaire du Canada pour les générations présentes et futures et à être une source de savoir permanent accessible à tous, contribuant ainsi à l'épanouissement culturel, social et économique du Canada. En outre, Bibliothèque et Archives Canada facilite la concertation des divers milieux intéressés à l'acquisition, à la conservation et à la diffusion du savoir, en plus de servir de mémoire permanente à l'administration fédérale et à ses institutions.

Bibliothèque et Archives Canada est en ligne au www.bac-lac.gc.ca. Restez branchés par l'entremise des fils RSS, de Twitter, de Facebook, de YouTube, d'Instagram, de Flickr, des blogues et des balados pour rester au fait des dernières nouvelles de Bibliothèque et Archives Canada.

