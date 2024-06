Édition 2024 du Club de lecture d'été TD : Prêts pour le décollage!

GATINEAU, QC, le 20 juin 2024 /CNW/ - C'est aujourd'hui qu'a lieu le lancement officiel du Club de lecture d'été TD 2024! L'édition de cette année marque le 20e anniversaire de ce programme présent dans tout le Canada. Bilingue et gratuit, le Club s'adresse aux enfants de tous âges, quels que soient leurs goûts et leurs aptitudes. Créé et offert en collaboration avec plus de 2 200 bibliothèques publiques partout au pays, il est dirigé par la Bibliothèque publique de Toronto en partenariat avec Bibliothèque et Archives Canada. Le soutien financier est assuré par le Groupe Banque TD.

Deux événements sont au programme pour souligner le lancement du Club, avec des activités amusantes pour les enfants de la première à la quatrième année. À la Bibliothèque publique de Westmount, l'ancien astronaute Marc Garneau guidera les enfants tout au long du Sentier des contes. Ceux-ci pourront ensuite partir à l'aventure au Planétarium et participer à un atelier animé par Audrey Malo, l'illustratrice du Club de 2024. Quant aux enfants de la Première Nation de Garden River, ils auront l'occasion de parcourir le Sentier des contes et de participer à un atelier en compagnie de l'auteur et illustrateur jeunesse Kevin Sylvester.

Le site Web pour les enfants s'est également refait une beauté : plus interactif, il permet aux enfants de commenter les publications de leurs pairs et de former une véritable communauté de lecteurs. Les sites Web pour les parents et pour les bibliothécaires seront lancés plus tard au cours de l'été. Les bibliothèques auront notamment accès à un processus modernisé d'inscription et de commande de matériel, et pourront voir en temps réel les données sur la participation.

À propos du Club de lecture d'été TD

Le Club invite les enfants et leurs familles à découvrir le plaisir de lire pendant la belle saison. Il aide les enfants à acquérir plus d'assurance en lecture grâce à des récompenses gratuites et à des activités amusantes et accessibles offertes en bibliothèque. Tout au long de l'été, les bibliothécaires s'efforcent de nourrir la soif d'aventure et l'émerveillement des enfants, de stimuler leur imagination et de souligner leurs réussites.

À propos de Bibliothèque et Archives Canada

Le mandat de Bibliothèque et Archives Canada consiste à préserver le patrimoine documentaire du Canada pour les générations présentes et futures, et à être une source de savoir permanent accessible à tous, contribuant ainsi à l'épanouissement culturel, social et économique du Canada. En outre, Bibliothèque et Archives Canada facilite la concertation des divers milieux intéressés à l'acquisition, à la conservation et à la diffusion du savoir, et sert de mémoire permanente à l'administration fédérale et à ses institutions.

À propos de la Bibliothèque publique de Toronto

La Bibliothèque publique de Toronto est le réseau de bibliothèques publiques urbaines le plus fréquenté au monde, avec plus de 46 millions de visites chaque année dans ses succursales et en ligne. Elle aide la population torontoise à naviguer dans l'ère numérique et l'économie du savoir en lui donnant facilement accès à la technologie, à l'apprentissage en continu et à diverses expériences culturelles et récréatives, au moment, à l'endroit et de la manière qui lui convient le mieux.

Citations

« C'est fantastique de voir s'épanouir la curiosité des enfants lorsqu'ils plongent dans l'univers de la lecture et découvrent de nouvelles œuvres et de nouveaux artistes de la littérature jeunesse canadienne. À Bibliothèque et Archives Canada, nous travaillons chaque jour à recueillir et à préserver le patrimoine littéraire de notre pays, et à y donner accès. Nous sommes fiers de collaborer au Club de lecture d'été TD depuis maintenant 20 ans, un programme où les livres et la lecture sont à l'honneur, des éléments essentiels pour que les enfants aiment apprendre leur vie durant. »

- Leslie Weir, bibliothécaire et archiviste du Canada

« Depuis 20 ans, le Club de lecture d'été TD nourrit l'amour de la lecture chez les enfants en leur faisant découvrir la plume unique de nombreux artistes canadiens. Il met en lumière des histoires qui reflètent la diversité de notre pays, tout en motivant les enfants à lire pendant la belle saison. Nous sommes fiers d'appuyer des programmes comme le Club, qui offrent aux tout-petits et aux enfants des occasions d'apprentissage et leur ouvrent ainsi des portes pour le futur. »



- Alicia Rose, vice-présidente associée, Impact social, Groupe Banque TD

« Le Club de lecture d'été TD est fantastique pour motiver les enfants à lire, renforcer leur confiance et jeter les bases nécessaires pour que l'amour de la lecture les accompagne toute leur vie. À la Bibliothèque publique de Toronto, l'équipe qui conçoit le programme est fière de voir à quel point il est populaire et enrichit la vie des enfants et des familles partout au pays. »

- Vickey Bowles, bibliothécaire municipale, Ville de Toronto

Faits saillants du Club de lecture d'été TD

Le Club de lecture d'été TD collabore étroitement avec le Centre d'accès équitable aux bibliothèques et INCA pour que tous ses volets soient accessibles aux enfants, peu importe leurs capacités.

Les 800 Sentiers des contes installés au Canada comportent des codes QR donnant accès à une version audio accessible. De plus, l'histoire est retranscrite en braille sur les panneaux.

L'été dernier, 684 765 enfants se sont inscrits au Club de lecture d'été TD.

