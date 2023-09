RIMOUSKI, QC, le 27 sept. 2023 /CNW/ - Le Club de hockey L'Océanic de Rimouski, la Ville de Rimouski et la Sun Life ont profité de la journée d'ouverture de la saison 2023-2024 de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) pour faire d'importantes annonces.

Sachant que les prochaines années de hockey junior à Rimouski sont des plus importantes en raison du cycle de L'Océanic, la Sun Life, partenaire majeur de l'équipe depuis 2014, est heureuse de confirmer aujourd'hui un renouvellement du droit de dénomination du Colisée Financière Sun Life pour les trois (3) prochaines saisons (2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026). En vertu de cette nouvelle entente, la Sun Life devient le partenaire officiel santé et mieux-être de L'Océanic de Rimouski.

« Nous sommes excessivement fiers de pouvoir compter sur un partenaire comme la Sun Life. Cette entente nous permettra de continuer à rehausser nos standards d'excellences en termes d'encadrement sportif et académique fourni à nos joueurs, ici, à Rimouski. C'est grâce à des partenaires comme la Sun Life que nous pouvons diriger une organisation de hockey junior qui fait rayonner notre région dans tout le monde du sport », souligne le copropriétaire de L'Océanic, Alexandre Tanguay.

« Toute la région du Bas-Saint-Laurent carbure à l'énergie générée par sa fierté pour L'Océanic. C'est un immense privilège pour la Sun Life d'accompagner l'équipe depuis bientôt 10 ans. Nous sommes ravis de réitérer notre engagement et de devenir le partenaire officiel santé et mieux-être de l'équipe. En accompagnant les jeunes dans le sport, on leur donne les moyens de prendre leur santé en main », a déclaré Robert Dumas, président et chef de la direction de la Sun Life Québec.

Concours : Invitez vos équipes sportives à profiter gratuitement de la Zone active Sun Life

Les saines habitudes de vie sont un élément central de la raison d'être de la Sun Life. À titre de partenaire officiel santé et mieux-être, la Sun Life est heureuse de proposer aux partisans de L'Océanic de Rimouski, ainsi qu'à toute la collectivité du Bas-Saint-Laurent, une section attitrée des gradins du Colisée Financière Sun Life.

Pendant chacune des parties à domicile de L'Océanic, une équipe sportive de la région ayant remporté un concours affiché sur le site Web de L'Océanic se verra réunie dans le bas de la section 12 pour voir le match en direct de la Zone active Sun Life.

Des investissements majeurs pour un événement d'envergure

L'organisation de L'Océanic de Rimouski a officiellement posé sa candidature pour la tenue du prestigieux tournoi de la Coupe Memorial 2025 qui sera présenté par une équipe de la LHJMQ. Dans la foulée, la Ville de Rimouski et L'Océanic sont heureux d'annoncer des investissements qui permettront la mise à niveau et la réfection du Colisée Financière Sun Life. Les travaux à venir serviront à répondre aux normes de la Ligue canadienne de hockey dans le but d'accueillir un tournoi de cette envergure, d'optimiser la sécurité des joueurs, mais aussi de favoriser la pérennité du Colisée au bénéfice de tous les usagers.

Voici la liste des mises à niveau prévues :

Remplacement des bandes et de baies vitrées;

Relocalisation du banc des joueurs;

Installation d'un nouveau tableau indicateur;

Ajout de 12 nouvelles loges.

« Notre équipe est rendue là! Ça fait maintenant deux ans qu'on travaille sur des dossiers en ce sens. Tant sur la patinoire que du côté du personnel hockey et administratif, nous savons que nous pouvons accueillir et organiser cet événement national qui braquera les projecteurs sur Rimouski et sur toute notre région. L'appui de partenaires extraordinaires, la collaboration sans contredit de la Ville, l'ajustement des installations dans notre aréna et des outils au goût du jour permettront à nos partisans ainsi qu'aux visiteurs du Colisée Financière Sun Life de vivre une expérience hors du commun pour les 10 à 15 prochaines années. Nous sommes convaincus que la tenue d'un tournoi de la Coupe Memorial 2025 chez nous, à Rimouski, profitera à tous », affirme Alexandre Tanguay.

« Ces investissements importants viennent renforcer la candidature de L'Océanic pour l'accueil de la Coupe Memorial 2025. Les travaux réalisés au Colisée permettront aussi de consolider la place de Rimouski comme étant un endroit de choix pour la tenue d'événements d'envergure dans les prochaines années. Le rayonnement de L'Océanic dans la région, à travers la province et le pays est exceptionnel. Il est donc tout à fait naturel pour la Ville de soutenir ces initiatives qui résonnent dans toute la communauté », souligne Guy Caron, maire de Rimouski.

La Sun Life dans la collectivité

En tant qu'entreprise axée sur la durabilité, la Sun Life se concentre sur les volets où elle peut avoir le plus d'impact. En soutenant activement les collectivités dans lesquelles ses Clients et Clientes, employés et employées, conseillers et conseillères, et actionnaires vivent et travaillent, elle peut aider à créer un environnement favorable pour eux. Ses activités philanthropiques sont axées sur la santé physique et la santé mentale, avec un accent particulier sur le soutien des programmes et organisations qui aident les gens à atteindre un mode de vie sain, peu importe où ils en sont dans leur parcours. Les membres du personnel ainsi que les conseillers et conseillères de la Sun Life sont très fiers de rendre plus radieuse la vie d'innombrables personnes et familles partout au Canada en faisant du bénévolat et en redonnant à la collectivité. Apprenez-en plus sur la Sun Life dans la collectivité.

Renseignements: