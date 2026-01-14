TIMBERLEA, NS, le 14 janv. 2026 /CNW/ - Le club de curling Mayflower occupe un nouveau bâtiment plus écoénergétique et plus accessible que le bâtiment précédent grâce à un investissement de 4 millions de dollars du gouvernement fédéral.

Cette annonce a été faite par la ministre Lena Metlege Diab et par Kirk MacDiarmid, président du club de curling Mayflower.

Le nouvel établissement carboneutre, qui a été achevé en septembre 2025, comprend un certain nombre de caractéristiques favorisant l'efficacité énergétique, la réduction des émissions de carbone et l'accessibilité. À l'extérieur du bâtiment, de nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques ont été installées dans le stationnement. L'orientation du bâtiment a été pensée de manière à maximiser l'utilisation de la lumière naturelle, réduisant ainsi le besoin d'éclairage artificiel durant la journée. Enfin, la toiture a été conçue pour permettre l'installation d'un maximum de panneaux solaires.

À l'intérieur de l'installation, les matériaux de construction et les équipements choisis dépassent les exigences du code du bâtiment en ce qui concerne l'isolation, les systèmes de chauffage, les appareils et les dispositifs d'éclairage. De plus, on a installé un système de récupération d'énergie pour pouvoir utiliser l'énergie thermique excédentaire et réduire ainsi l'énergie nécessaire au chauffage, à la ventilation, aux chauffe-eau, au chauffage hydronique des planchers et à la déshumidification.

L'installation a été conçue pour être entièrement accessible, y compris la surface de glace, les vestiaires, les toilettes, les salles de réunion et les aires d'observation pour les spectateurs. De l'équipement de curling avec bâton d'assistance est également disponible, ce qui est idéal pour les joueurs à mobilité réduite.

Citations

« Le club de curling Mayflower, nouveau et amélioré, constitue un merveilleux ajout à notre collectivité. Le gouvernement fédéral est fier de soutenir des installations comme celle-ci, qui réduisent leur empreinte carbone en plus d'offrir un espace accueillant et accessible à tous. »

L'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et députée de Halifax-Ouest

« Le club de curling Mayflower est reconnaissant et ravi de recevoir cet important soutien de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada. Nous avons créé un centre communautaire dynamique et inclusif, et nous avons hâte de le rendre encore plus durable. Notre vision est de permettre à chacun de jouer au curling dans une installation qui n'a que des retombées positives pour la collectivité et l'environnement. »

Kirk MacDiarmid, président du club de curling Mayflower

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 4 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

Le programme BCVI a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

Le programme a été lancé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité et un investissement additionnel de 500 millions jusqu'en 2029 a été annoncé dans le budget fédéral de 2024 pour soutenir un plus grand nombre de projets sous le BCVI.

Au moins 10 % des fonds du programme sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

Le financement du projet est assujetti à la négociation et à la signature d'une entente de contribution entre le gouvernement du Canada et le ou les bénéficiaires.

