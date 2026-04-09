TORONTO, le 9 avril 2026 /CNW/ - Les institutions publiques de toute la province sont invitées à proposer leurs projets novateurs qui favorisent les données ouvertes, l'accès à l'information et la transparence dans le cadre du Défi de la transparence 3.0 du Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario (CIPVP).

Le CIPVP invite les municipalités, les ministères provinciaux, les hôpitaux, les organisations du secteur de la santé, les universités, les services de police et d'autres organisations du secteur public de l'Ontario à présenter des initiatives qui favorisent l'ouverture et la transparence. Les projets doivent être novateurs et inclusifs, présenter des avantages tangibles pour les Ontariennes et Ontariens et servir de modèles dont d'autres institutions pourront s'inspirer. Certains projets pourraient être mis en vedette l'automne prochain dans la Vitrine de la transparence du CIPVP, une galerie qui mettra en lumière des pratiques exemplaires de partout dans la province.

« L'ouverture et la transparence suscitent de la confiance dans nos institutions publiques. Nous en avons vu des exemples éloquents au cours de nos deux premiers Défis de la transparence, et nous sommes impatients de découvrir d'autres projets inspirants », a déclaré Patricia Kosseim, commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario. « Nous invitons les institutions à faire part d'initiatives qui les rendent plus ouvertes, qui favorisent l'accès à l'information et qui montrent en quoi la transparence est avantageuse pour les personnes qu'elles servent. »

Cette année, nous invitons les organisations à faire part de leurs projets dans les domaines suivants :

initiatives de données ouvertes ou de gouvernement ouvert;

moyens modernes de simplifier et d'améliorer l'accès à l'information;

projets de transparence visant à lutter contre la mésinformation;

projets axés sur l'amélioration de l'accès du public à des données environnementales;

pratiques exemplaires de divulgation concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle.

Le Défi de la transparence est l'une des initiatives que le CIPVP a lancées afin de collaborer avec les institutions pour favoriser l'ouverture et la transparence et de renforcer la confiance des Ontariennes et des Ontariens dans le respect de leur droit à l'information.

La date limite de présentation des projets est le 8 juin 2026. Visitez http://www.ipc.on.ca/fr pour obtenir des précisions sur le Défi de la transparence, les critères d'admissibilité et de présentation, des questions fréquentes et une formule de présentation en ligne.

Pour en savoir plus :

SOURCE Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée/Ontario

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