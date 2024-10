Tobyn Sowden, reconnu pour avoir donné les moyens d'innover aux entrepreneurs du secteur numérique

VANCOUVER, BC, le 26 oct. 2024 /CNW/ - | Territoires traditionnels des Nations xʷməθkʷəy̓əm, Sḵwx̱wú7mesh et səlilwətaɬ − Tobyn Sowden, chef de la direction et fondateur de Redbrick, un groupe d'entreprises de logiciels offrant des services partagés novateurs aux entrepreneurs du secteur numérique, est l'Entrepreneur de l'année d'EY 2024 du Pacifique. Il a été nommé lors d'une célébration qui s'est déroulée hier soir à Vancouver, au cours de laquelle ont été reconnues les réalisations de neuf autres entrepreneurs.

« Entrepreneur averti, Tobyn met ses connaissances à contribution pour favoriser la réussite d'autres innovateurs en leur offrant des conseils et des services stratégiques et les guider dans les étapes complexes de croissance, explique Anita Chang, directrice du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY du Pacifique. Il permet aux entrepreneurs de se doter de services complets et son approche visionnaire et son engagement témoignent véritablement d'un esprit entrepreneurial avant-gardiste. »

Redbrick compte des innovateurs passionnés dont la mission est de bâtir, d'acquérir et de faire croître des entreprises qui donnent aux entrepreneurs du secteur numérique les moyens de réussir. Grâce à sa gamme complète de services partagés, du marketing numérique aux initiatives en matière de finances et de culture, Redbrick fournit aux entrepreneurs les outils dont ils ont besoin pour évoluer à toutes les étapes de croissance. Grâce à son portefeuille d'entreprises, y compris Animoto, Delivra, Leadpages et Shift, Redbrick rationalise la gestion des ressources et élimine les plus grandes pressions qui s'exercent sur les entreprises en croissance. D'abord une agence de marketing, elle s'est depuis transformée en une puissance et a été classée au 5e rang du palmarès des entreprises à croissance rapide PROFIT 500 du Canada et est reconnue parmi les meilleurs employeurs de petite et moyenne taille au Canada.

Leader d'une entreprise certifiée B Corp, Redbrick est à l'avant-garde de l'entrepreneuriat durable et de l'innovation. Son initiative Digital Scope et sa collaboration avec le programme « INSPIRE : STEM for Social Impact » de l'Université Victoria sont centrales à la réduction de l'empreinte environnementale et à l'accentuation du virage pris vers la carboneutralité. Redbrick utilise aussi son réseau DRIVE pour promouvoir la diversité et l'inclusion et soutient les initiatives communautaires en embrassant une approche exhaustive de la responsabilité d'entreprise.

« La reconnaissance de Tobyn témoigne de son leadership pertinent et de sa vision novatrice, affirme Anita Chang. Son approche visionnaire n'a pas seulement favorisé le succès de Redbrick, mais a également établi une nouvelle norme d'excellence dans le secteur technologique. Nous sommes ravis de souligner les réalisations de Tobyn et celles d'autres entrepreneurs visionnaires qui façonnent l'avenir dans divers secteurs, y compris la fabrication, l'immobilier, la technologie et la mode. »

Lauréats du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY 2024 du Pacifique :

Michael Carlson, Amielle Lake, William Schonbrun et Barry Yates | CarboNet

Gary Lenett | Duer

Mike Maierle | ETRO Construction

Randy Wu | Fantuan

Joshua Gaglardi | Orion Construction

Yvonne Anderson | Santevia Water Systems

Mentions spéciales : Entrepreneur social d'EY Ripples 2024 du Pacifique

Niilo Edwards | First Nations Major Projects Coalition

Keith Ippel et CarolineVon Hirschberg | Spring

Les prochaines étapes

À titre d'Entrepreneur de l'année d'EY 2024 du Pacifique, Tobyn Sowden se mesurera aux Entrepreneurs de l'année des Prairies, de l'Ontario, du Québec et de l'Atlantique en vue de remporter le titre d'Entrepreneur de l'année d'EY 2024 du Canada, remis à l'occasion de la célébration qui se tiendra le 26 novembre 2024 à Toronto. En juin 2025, l'Entrepreneur de l'année d'EY 2024 du Canada rivalisera sur la scène mondiale avec ses homologues de plus de 50 pays en vue de décrocher le titre d'Entrepreneur de l'année mondial d'EY à Monaco.

