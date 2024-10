Clive Kinross, reconnu pour avoir élargi l'accès aux services financiers grâce à des solutions novatrices

TORONTO | TERRITOIRES TRADITIONNELS DES MISSISSAUGAS DE CREDIT, DES ANISHNABEG, DES CHIPPEWAS, DES HAUDENOSAUNEE ET DES WENDAT, le 25 oct. 2024 /CNW/ - Clive Kinross, chef de la direction et fondateur de Propel Holdings (TSX: PRL), une société FinTech pionnière qui a considérablement élargi les possibilités financières pour les consommateurs ayant peu d'accès aux services, est l'Entrepreneur de l'année d'EY 2024 de l'Ontario. Il a été nommé lors d'une célébration qui s'est déroulée hier soir à Toronto, au cours de laquelle ont été reconnues les réalisations de dix autres entrepreneurs.

« Clive a fait parvenir Propel en tête de l'industrie FinTech grâce à son approche avant-gardiste et à son dévouement sans faille à l'égard de l'autonomisation financière, explique Stephanie Lamont, codirectrice du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY de l'Ontario. Son utilisation stratégique de la technologie de l'IA révolutionne l'accès au crédit et présente une combinaison parfaite des solutions de pointe et d'une compréhension approfondie des besoins des consommateurs. »

Depuis 2011, Propel transforme l'inclusion financière grâce à ses marques : Fora Credit, CreditFresh et MoneyKey, ainsi qu'à ses produits de prêt en tant que service. En utilisant une IA exclusive qui analyse plus de 5 000 points de données en quelques secondes, Propel propose aux utilisateurs des produits financiers sur mesure et leur offre des taux et des montants plus avantageux. Cette innovation a transformé l'évaluation du crédit et a facilité l'octroi de plus d'un million de prêts totalisant plus d'un milliard de dollars de crédit.

Sous la direction de Clive Kinross, Propel a connu une croissance fulgurante au Canada et aux États-Unis et continue de s'étendre à de nouveaux marchés. Du statut d'immigré à celui d'entrepreneur émérite, son parcours personnel illustre son engagement à l'égard des possibilités et de la diversité. La main-d'œuvre et la clientèle de Propel témoignent de cet engagement. En effet, des initiatives telles que son programme de formation diplômante ont eu une incidence positive sur plus de 750 000 personnes défavorisées au cours des 12 dernières années.

« Le dévouement de Clive pour créer des possibilités pour tous illustre son leadership visionnaire et établit une nouvelle référence en matière d'entrepreneuriat, a déclaré Christopher Gordon, codirecteur du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY de l'Ontario. Nous sommes ravis de l'accueillir au sein de notre grand réseau d'entrepreneurs, lesquels contribuent au dynamisme de l'Ontario et au façonnement d'un avenir prometteur grâce à leurs activités novatrices. »

Lauréats du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY 2024 de l'Ontario :

Geraldine Brouwer et Robert Brouwer | Big Country Pet Co.

Lekan Olawoye | Black Professionals in Tech Network Inc.

Nicolas Mulroney | Bond Bakery Brands Limited

Luc Stang | Gincor Werx

Sarab Hans | Hans Dairy Inc.

Kurtis McBride | Miovision

Len Anderson | Renaissance Repair and Supply

Tony Giorgi | Sensi Brands Inc.

Robert Johnson | Treasure Mills Inc.

Mention spéciale : Entrepreneure émergente 2024 de l'Ontario

Helen Smith | Roo & You

Les prochaines étapes

À titre d'Entrepreneur de l'année d'EY 2024 de l'Ontario, Clive Kinross se mesurera aux Entrepreneurs de l'année du Pacifique, des Prairies, du Québec et de l'Atlantique en vue de remporter le titre d'Entrepreneur de l'année d'EY 2024 du Canada, remis à l'occasion de la célébration qui se tiendra le 26 novembre 2024 à Toronto. En juin 2025, l'Entrepreneur de l'année d'EY 2024 du Canada rivalisera sur la scène mondiale avec ses homologues de plus de 50 pays en vue de décrocher le titre d'Entrepreneur de l'année mondial d'EY à Monaco.

Pour en savoir plus

Suivez @EYCanada et #GPEOntario sur les médias sociaux pour tout savoir des actualités du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY. Visitez ey.com/ca/GPE pour tout connaître du programme et obtenir la liste complète des finalistes et des lauréats.

À propos du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY

Le Grand Prix de l'EntrepreneurMC d'EY braque les projecteurs sur des entrepreneurs de partout au Canada qui maîtrisent le délicat équilibre entre passion, détermination, caractère et compétence pour créer les entreprises qui répondent aux défis les plus complexes et contribuent à bâtir un monde meilleur. En vous inscrivant au programme, vous aurez la possibilité de souligner votre succès avec votre équipe, d'inspirer la prochaine génération d'entrepreneurs et de fréquenter un réseau exclusif mondial de participants au programme qui vous aidera à établir des liens, à favoriser la réussite et à poursuivre votre croissance à long terme.

En 2024, les membres du jury indépendant de la région de l'Ontario sont : Gavin Armstrong, fondateur et chef de la direction, Lucky Iron Life; Sandra Bosela, cochef du groupe Marchés privés, directrice générale principale et chef mondiale du capital-investissement, OPTrust; Reena Chaudhary, associée directrice, Sia Partners; Kathy Cheng, présidente, Redwood Classics Apparel; et Mat Micheli, cofondateur et cochef de la direction, Viral Nation Inc.

Cette année, les commanditaires nationaux du programme sont : TSX Inc. , Air Canada, The Printing House, The Globe and Mail, et Hillberg & Berk; et le commanditaire de l'Ontario est Ontario Global 100. Les commanditaires régionaux comprennent McCarthy Tétrault, Sterling Park Financial Group et Northwood Family Office.

