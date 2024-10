Ken Harris, reconnu pour son innovation axée sur le client dans le secteur du voyage

MONTRÉAL, TERRITOIRES TRADITIONNELS DES KANIEN'KEHÀ:KA, DE LA CONFÉDÉRATION DES HAUDENOSAUNEE, DES HURONS-WENDATS, DES ABÉNAQUIS et DES ANICHINABÉS, le 10 oct. 2024 /CNW/ - Ken Harris, chef de la direction et fondateur de Plusgrade, entreprise de développement de solutions de revenus annexes de premier plan pour le secteur mondial du voyage, est l'Entrepreneur de l'année d'EY 2024 du Québec. Il a été nommé lors d'une célébration qui s'est déroulée hier soir à Halifax, au cours de laquelle ont été reconnues les réalisations de huit autres entrepreneurs.

« Le leadership visionnaire de Ken et son engagement à offrir des expériences incomparables ont fait de Plusgrade un chef de file du secteur, affirme Luc Charbonneau, CPA et codirecteur du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY du Québec. Il a joué un rôle essentiel dans la réussite de Plusgrade, en mettant l'accent sur la capacité unique de l'entreprise de générer de nouvelles sources de revenus tout en améliorant l'expérience client. »

Fondée en 2009, Plusgrade, dont le siège social est situé à Montréal, est maintenant associée à plus de 200 entreprises des secteurs du transport aérien, de l'accueil, des croisières, du transport ferroviaire de passagers et des services financiers. Depuis sa création, l'entreprise, dont l'approche était axée sur un seul produit, est devenue un joueur dominant dans de nombreux secteurs du voyage. Grâce à d'importants investissements dans des solutions de revenus annexes novatrices, Plusgrade a lancé des produits révolutionnaires, comme Mise pour surclassement AC et Commercialisation de devise de fidélisation, qui ont révolutionné le secteur du voyage.

Guidé par la mission « Des millions de sourires et des milliards de dollars », Harris a fait en sorte que l'entreprise privilégie les expériences clients exceptionnelles tout en générant des revenus importants pour ses partenaires. Au-delà des réalisations financières, l'engagement de Plusgrade à l'égard de la diversité, de l'équité, de l'inclusion et de l'appartenance lui a valu d'être nommée comme l'un des meilleurs lieux de travail pour les femmes au Canada. Le dévouement de Ken Harris à l'égard de la responsabilité sociale se reflète aussi dans son engagement auprès de causes comme sa participation au conseil d'administration de la Fondation de l'Hôpital général juif et de la Fondation Marie-Vincent.

« Ken a une capacité remarquable à garder une longueur d'avance dans le secteur du voyage, qui évolue rapidement. Sa prévoyance et son agilité à s'adapter aux nouvelles tendances lui permet de se démarquer en tant que véritable leader, déclare Daniel Baer, FCPA, codirecteur du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY du Québec. Nous sommes ravis de souligner les réalisations de Plusgrade et celles d'entrepreneurs exceptionnels du Québec issus de divers secteurs, qui excellent tous dans la mise en œuvre de modèles d'entreprise durables et dans la création de valeur durable pour leurs parties prenantes. »

Lauréats du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY 2024 du Québec :

Serge Picard et Rémi Tremblay | Café William

Louis Tremblay | FLO

Dr Robert Bissonnette | Innovaderm Recherches

François Roberge | La Vie en Rose

Chiko Nanji | Chaîne d'approvisionnement Metro

Alex Brisson | Norda Stelo

Dr Mark Cohen | Groupe Vision

Mention spéciale : Entrepreneur en émergence 2024 du Québec

Katherine Homuth | Sheertex

Les prochaines étapes

À titre d'Entrepreneur de l'année d'EY 2024 du Québec, Ken Harris se mesurera aux Entrepreneurs de l'année du Pacifique, des Prairies, de l'Ontario et de l'Atlantique en vue de remporter le titre d'Entrepreneur de l'année d'EY 2024 du Canada, remis à l'occasion de la célébration qui se tiendra le 26 novembre 2024 à Toronto. En juin 2025, l'Entrepreneur de l'année d'EY 2024 du Canada rivalisera sur la scène mondiale avec ses homologues de plus de 50 pays en vue de décrocher le titre d'Entrepreneur de l'année mondial d'EY à Monaco.

