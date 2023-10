Graham Rosenberg est salué pour avoir transformé les soins de santé avec le réseau de cliniques dentaires qui connaît la croissance la plus rapide en Amérique du Nord

TORONTO, le 20 oct. 2023 /CNW/ - Graham Rosenberg, chef de la direction et fondateur de dentalcorp - le réseau de cliniques dentaires le plus vaste et à la croissance la plus rapide au Canada - est l'Entrepreneur de l'année d'EY 2023 de l'Ontario. Lors d'une célébration qui s'est déroulée hier soir à Toronto, il a été nommé comme lauréat de la région aux côtés de 11 autres entrepreneurs.

« Graham Rosenberg est un visionnaire qui a su saisir une occasion exceptionnelle de faire progresser le secteur des soins dentaires canadien, déclare Stephanie Lamont, codirectrice du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY de l'Ontario. Il s'est bien adapté au contexte réglementaire évolutif du secteur des soins de santé et a surmonté tous les obstacles qui se sont dressés devant lui pour faire de dentalcorp la réussite qu'elle est aujourd'hui. L'ardeur dont Graham Rosenberg a fait preuve pour établir des partenariats et pour faciliter aux populations vulnérables l'accès aux soins bucco-dentaires illustre parfaitement la culture entrepreneuriale positive qu'il apporte à l'organisation. »

Depuis 2011, dentalcorp s'est engagée à renforcer le bien-être général de la population canadienne en faisant l'acquisition de cliniques dentaires et en leur fournissant les ressources et le soutien nécessaires pour les aider à se classer parmi les meilleures de leur catégorie. L'entreprise outille les professionnels en leur offrant de la technologie et de l'expertise de pointe, leur permettant ainsi de conserver leur autonomie clinique, de donner libre cours à leur potentiel de croissance et de fournir des soins et une expérience d'exception à leurs patients. En à peine plus d'une décennie, l'entreprise est devenue un pilier dans le réseau des cliniques dentaires de l'Amérique du Nord.

La mission de Graham Rosenberg est de donner accès à des soins dentaires inclusifs à toutes les populations du Canada par l'entremise de l'engagement philanthropique pluriannuel de dentalcorp à appuyer la médecine dentaire pédiatrique dans les hôpitaux pour enfants. Grâce au programme Redonnez un sourire, des professionnels des soins dentaires des quatre coins du Canada donnent de leur temps et de leur expertise afin de fournir des soins dentaires essentiels à des personnes mal desservies.

« En prenant le temps de comprendre les besoins des professionnels des soins de santé et en accordant la priorité au bien-être des patients, Graham Rosenberg a établi de nouveaux standards pour la médecine dentaire, soutient Christopher Gordon, codirecteur du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY de l'Ontario. C'est un honneur pour nous de souligner les réalisations de Graham Rosenberg ainsi que celles de nombreux autres entrepreneurs ontariens d'exception issus des secteurs de l'énergie, du transport, de la logistique, de l'alimentation et du développement immobilier qui stimulent la croissance de façon durable et significative partout dans la province, et même au-delà. »

Les lauréats du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY 2023 de l'Ontario :

Aedan Fida, Joe Fida et Giancarlo Sessa | Blade Air

Rob Bianchin et Steve Zinger | Blendtek Ingredients

Adrian Rocca | Fitzrovia

Elias Demangos | Fortigo Freight Group of Companies

Mark Ang | GoBolt

Chetan Mathur | Next Pathway

Nicasio Co III | Stallion Express

Dr Andrew Meikle | The Fertility Partners

Lauréats de la mention spéciale Entrepreneur en émergence du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY 2023 de l'Ontario :

Anika Sawni et Niki Sawni | Grüvi

Les prochaines étapes

À titre d'Entrepreneur de l'année d'EY 2023 de l'Ontario, Graham Rosenberg se mesurera aux Entrepreneurs de l'année du Pacifique, des Prairies, du Québec et de l'Atlantique en vue de remporter le titre d'Entrepreneur de l'année d'EY 2023 du Canada, remis à l'occasion de la célébration qui se tiendra le 30 novembre 2023 à Toronto. En juin 2024, l'Entrepreneur de l'année d'EY 2023 du Canada rivalisera sur la scène mondiale avec ses homologues de plus de 50 pays en vue de décrocher le titre d'Entrepreneur de l'année mondial d'EY à Monaco.

Pour en savoir plus

Suivez @EYCanada et #EOYOntario sur X pour tout savoir des actualités du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY. Visitez ey.com/ca/GPE pour en savoir plus sur le programme et obtenir la liste des finalistes par catégorie ainsi que les dates des banquets régionaux.

À propos du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY

Le Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY braque les projecteurs sur des entrepreneurs de partout au Canada qui maîtrisent le délicat équilibre entre passion, détermination, caractère et compétence pour créer les entreprises qui répondent aux défis les plus complexes et contribuent à bâtir un monde meilleur. En vous inscrivant au programme, vous aurez la possibilité de souligner votre succès avec votre équipe, d'inspirer la prochaine génération d'entrepreneurs et de fréquenter un réseau exclusif mondial de participants au programme qui vous aidera à établir des liens, à favoriser la réussite et à poursuivre votre croissance à long terme.

En 2023, les membres du jury indépendant de la région de l'Ontario sont : Solon Angel, fondateur, MindBridge; Gavin Armstrong, président et chef de la direction, Lucky Iron Life; Sandra Bosela, directrice générale principale, chef mondiale du capital-investissement, OPTrust; Reena Chaudhary, associée directrice, Sia Partners; Somen Mondal, directeur général, Ceridian; et Michelle Scarborough, associée directrice, BDC.

Cette année, les commanditaires nationaux du programme sont TSX Inc. , Air Canada et Hillberg & Berk , tandis que le commanditaire de la région de l'Ontario est Ontario Global 100 .

