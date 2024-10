Hakan Uluer, reconnu pour avoir rehaussé la scène culinaire d'Halifax

HALIFAX, Territoire traditionnel des Mi'kmaq, le 11 oct. 2024 /CNW/ - Hakan Uluer, chef de la direction de The Bertossi Group, réputé comme étant le principal groupe du secteur de l'accueil du Canada atlantique avec ses restaurants d'inspiration italienne, est l'Entrepreneur de l'année d'EY 2024 de l'Atlantique. Il a été nommé lors d'une célébration qui s'est déroulée hier soir à Halifax, au cours de laquelle ont été reconnues les réalisations de neuf autres entrepreneurs.

« L'histoire d'Hakan témoigne de la puissance du travail acharné, de la passion culinaire et de la capacité de diriger un restaurant où l'on se sent comme à la maison, explique Gina Kinsman, codirectrice du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY de l'Atlantique. Son leadership n'a été rien de moins que transformateur pour The Bertossi Group, favorisant une croissance remarquable tout en maintenant un engagement envers l'utilisation d'ingrédients de première qualité et un service exceptionnel, offrant aux clients une expérience inoubliable et authentique. »

Malgré les défis auxquels le secteur de la restauration a été confronté pendant et après la pandémie de COVID-19, The Bertossi Group est plus fort que jamais. Sous le leadership visionnaire d'Hakan, le groupe a non seulement augmenté le nombre de clients et les ventes, mais il a également gagné une place convoitée au palmarès des 100 meilleurs restaurants du Canada. Grâce à des établissements réputés comme The Bicycle Thief, Ristorante a Mano, La Frasca et il Mercato Trattoria, The Bertossi Group a établi de nombreuses destinations incontournables pour les amateurs de gastronomie dans la municipalité régionale d'Halifax.

L'engagement de l'entreprise à l'égard du développement durable et de la valeur à long terme est démontré dans son approche holistique de la mobilisation des parties prenantes, ce qui crée une synergie harmonieuse entre les consommateurs, les employés, les fournisseurs et la collectivité. L'accent mis sur un accueil authentique a propulsé la croissance du groupe, avec des projets d'ouverture de deux cafés de luxe et de trois nouveaux restaurants d'ici la fin de 2024, ainsi que des ambitions de s'étendre à l'échelle nationale tout en maintenant un engagement à l'égard de l'approvisionnement local.

L'incidence de The Bertossi Group sur la collectivité d'Halifax va bien au-delà de l'excellence culinaire. En tant que principal contributeur à Feed NS, Hakan Uluer a fait preuve d'un dévouement remarquable pour lutter contre l'insécurité alimentaire et a activement soutenu les employés défavorisés en finançant leurs frais de scolarité et en offrant des salaires équitables. Ces initiatives soulignent l'investissement d'Hakan dans l'avenir de son équipe et de la collectivité dans son ensemble.

« L'esprit d'entreprise d'Hakan et son engagement à l'égard de la responsabilité sociale sont source d'inspiration, ajoute Mike Lutes, codirecteur du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY de l'Atlantique. Non seulement il rehausse l'environnement culinaire local, mais il défend également une culture axée sur les possibilités, la croissance et l'inclusivité. C'est un honneur pour nous de souligner ses réalisations ainsi que celles de nombreux autres entrepreneurs de l'Atlantique d'exception issus des secteurs comme celui de l'énergie, du transport, de la fabrication et de l'alimentation qui stimulent la croissance de façon durable et significative partout dans la région, et même au-delà. »

Lauréats du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY 2024 de l'Atlantique :

Amir Akbari et Farough Motasemi | ANESSA

Richard Doyle | Fivestar Bailiff & Security Services

Mike Powell | Fort Amherst Healthcare

Mina Mekhail | Freshr Sustainable Technologies Inc.

Colleen O'Toole | Lighthouse Transportation Inc.

Sheena Russell | Made with Local Snack Food Inc

Alicia MacDonald et Sonja Mills | Port Rexton Brewing Co. Ltd.

Mention spéciale : Entrepreneur en émergence 2024 de l'Atlantique

Angele Miller | Creekside RnR

Mention spéciale : Bâtisseur communautaire 2024 de l'Atlantique

Don-E Coady | Dc.

Mention spéciale : Entrepreneur social d'EY Ripples 2024 de l'Atlantique

Marcel LeBrun | 12 Neighbours

Les prochaines étapes

À titre d'Entrepreneur de l'année d'EY 2024 de l'Atlantique, Hakan Uluer se mesurera aux Entrepreneurs de l'année du Pacifique, des Prairies, de l'Ontario et du Québec en vue de remporter le titre d'Entrepreneur de l'année d'EY 2024 du Canada, remis à l'occasion de la célébration qui se tiendra le 26 novembre 2024 à Toronto. En juin 2025, l'Entrepreneur de l'année d'EY 2024 du Canada rivalisera sur la scène mondiale avec ses homologues de plus de 50 pays en vue de décrocher le titre d'Entrepreneur de l'année mondial d'EY à Monaco.

