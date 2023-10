Le chef de la direction de SACO Technologies Inc. nommé Entrepreneur de l'année d'EY 2023 du Québec

Fred Jalbout est salué pour son leadership visionnaire, son sens de l'innovation et son engagement à promouvoir la créativité.

MONTRÉAL, le 20 oct. 2023 /CNW/ - Fred Jalbout, président et chef de la direction de SACO Technologies Inc. - entreprise de développement et de fourniture de solutions d'éclairage et de médias de pointe s'appuyant sur les technologies DEL à semi-conducteurs - a remporté le titre d'Entrepreneur de l'année d'EY 2023 du Québec. Lors d'une célébration qui s'est déroulée hier soir à Montréal, il a été nommé comme lauréat de la région aux côtés de huit autres entrepreneurs.

« Sous la direction de Fred Jalbout, la vision d'entreprise, l'approche centrée sur les clients et l'engagement à promouvoir l'innovation de l'organisation ont établi durablement SACO comme chef de file mondial du secteur, confie Luc Charbonneau, codirecteur du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY du Québec. Outre sa technologie à la fine pointe, l'entreprise fait preuve d'une adaptabilité exceptionnelle dans le contexte actuel, en constante évolution, en offrant à différents segments de marché un portefeuille complet de produits et de services sur mesure. »

Au cours des dernières années, SACO a su tirer parti de sa grande expertise en recherche et développement (R&D) pour passer d'une entité de R&D en technologie personnalisée à une société de médias numériques de premier plan. Grâce à d'importants investissements dans des technologies et services de pointe pour ses solutions d'éclairage et de vidéo, SACO a rapidement mis en place des technologies et concepts novateurs reposant sur sa technologie de base à la fois adaptable et duplicable, ce qui lui a permis de réaliser des projets phares partout dans le monde, notamment de battre le record mondial du plus grand spectacle de son et lumière sur le Burj Khalifa à Dubai et d'installer le plus grand écran à DEL sur Terre sur la surface de la MSG Sphere à Las Vegas.

L'entreprise repose sur une équipe vibrante de conception et de génie architecturaux d'avant-garde qui se consacre à la création d'outils paramétriques novateurs. Cela permet à SACO de participer à des projets dès leur démarrage, d'exercer une influence sur la conception et l'intégration de solutions de médias numériques et d'encourager la collaboration créative avec la clientèle. SACO s'est révélée une ressource précieuse pour les artistes, les designers et les architectes, qui voient souvent leurs esquisses préliminaires s'intégrer le plus naturellement du monde dans les plans et les propositions de projet architectural de l'entreprise.

« Le leadership visionnaire de Fred Jalbout propulse la croissance de SACO en mettant de l'avant sa capacité unique d'offrir des solutions de bout en bout au Canada et à l'échelle mondiale, tout en faisant la promotion d'une culture d'entreprise robuste, d'un esprit d'équipe inclusif et d'une voie commune vers la réussite, affirme Daniel Baer, codirecteur du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY du Québec. Nous sommes ravis de souligner les réalisations de Fred Jalbout et des lauréats d'exception issus de divers secteurs, qui excellent tous dans leur approche d'affaires centrée sur l'humain et dans l'apport de valeur durable à leurs parties prenantes. Nous sommes extrêmement fiers de les accueillir au sein de notre réseau d'entrepreneurs en plein essor. »

Lauréats du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY 2023 du Québec :

Joël Roussin | Groupe Boiseries Raymond

Serge Harnois | Harnois Énergies

Vincent Chiara | Groupe Mach Inc.

Eugène Joannides et Henri-Charles Machalani | Mistplay

Nick Martire et Willa Martire | norda™

Steven Kramer | WorkJam Inc.

Lauréats de la mention spéciale Entrepreneur en émergence du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY 2023 du Québec :

Sam Assaf and Vita Scalia | L'INTERVALLE

Les prochaines étapes

À titre d'Entrepreneur de l'année d'EY 2023 du Québec, Fred Jalbout se mesurera aux Entrepreneurs de l'année du Pacifique, des Prairies, de l'Ontario et de l'Atlantique en vue de remporter le titre d'Entrepreneur de l'année d'EY 2023 du Canada, remis à l'occasion de la célébration qui se tiendra le 30 novembre 2023 à Toronto. En juin 2024, l'Entrepreneur de l'année d'EY 2023 du Canada rivalisera sur la scène mondiale avec ses homologues de plus de 50 pays en vue de décrocher le titre d'Entrepreneur de l'année mondial d'EY à Monaco.

Pour en savoir plus

Suivez @EYCanada et #EOYQuébec sur X pour tout savoir des actualités du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY. Visitez ey.com/ca/GPE pour en savoir plus sur le programme et obtenir la liste des finalistes ainsi que les dates des célébrations régionales.

À propos du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY



Le Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY braque les projecteurs sur des entrepreneurs de partout au Canada qui maîtrisent le délicat équilibre entre passion, détermination, caractère et compétence pour créer les entreprises qui répondent aux défis les plus complexes et contribuent à bâtir un monde meilleur. En vous inscrivant au programme, vous aurez la possibilité de souligner votre succès avec votre équipe, d'inspirer la prochaine génération d'entrepreneurs et de fréquenter un réseau exclusif mondial de participants au programme qui vous aidera à établir des liens, à favoriser la réussite et à poursuivre votre croissance à long terme.

En 2023, les membres du jury indépendant de la région du Québec sont : Andreea Crisan, présidente et chef de la direction, Andy Corp.; Martin Thériault, fondateur, chef de la direction et président, Previan; Jean-François Côté, président et chef de la direction, Sharethrough; Madeleine Paquin, présidente et chef de la direction, LOGISTEC; Isabelle Côté, chef de la direction, Coffrages Synergy Formwork; et Christian Fabi, associé, Novacap.

Cette année, les commanditaires nationaux du programme sont : TSX Inc., Air Canada et Hillberg & Berk.

À propos d'EY

La raison d'être d'EY est de bâtir un monde meilleur, de créer de la valeur à long terme pour les clients, les gens et la société, et de renforcer la confiance à l'égard des marchés financiers. S'appuyant sur les données et la technologie, les équipes diversifiées d'EY présentes dans plus de 150 pays instaurent la confiance au moyen de la certification, et aident les clients à prospérer, à se transformer et à exercer leurs activités. Que ce soit dans le cadre de leurs services de certification, de consultation, de stratégie, de fiscalité ou de transactions, ou encore de leurs services juridiques, les équipes d'EY posent de meilleures questions pour trouver de nouvelles réponses aux enjeux complexes du monde d'aujourd'hui.

EY désigne l'organisation mondiale des sociétés membres d'Ernst & Young Global Limited, et peut désigner une ou plusieurs de ces sociétés membres, lesquelles sont toutes des entités juridiques distinctes. Ernst & Young Global Limited, société à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ne fournit aucun service aux clients.

SOURCE EY (Ernst & Young)

Renseignements: Lina Sakkal, [email protected], +1 514 349 1484