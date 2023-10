Keith McIntosh est salué pour avoir établi une main-d'œuvre technologique inclusive

HALIFAX, NS, le 28 oct. 2023 /CNW/ - Keith McIntosh, chef de la direction de PLATO - la seule entreprise d'essais de logiciels et de services technologiques autochtone du Canada - est l'Entrepreneur de l'année d'EY 2023 de l'Atlantique. Lors d'une célébration qui s'est déroulée hier soir à Halifax, il a été nommé comme lauréat de la région aux côtés de cinq autres entrepreneurs.

« En tirant parti de la puissance de l'innovation technologique et de l'esprit d'entreprise, PLATO fournit des services d'essais de logiciels de qualité supérieure à ses clients, soutient Gina Kinsman, codirectrice du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY de l'Atlantique. Toutefois, sa réussite ne se mesure pas qu'à la vigueur de la croissance de ses résultats; elle se définit également par les répercussions positives qu'elle a sur la vie des gens et par les réinvestissements qu'elle a faits dans les collectivités où elle mène ses activités. L'engagement de PLATO à l'égard des Premières Nations, des Inuits et des Métis donne naissance à de nouveaux parcours professionnels et leur ouvre les portes du secteur de la technologie. »

PLATO offre un éventail complet de services d'essais de logiciels et se consacre à la création d'emplois technologiques pour les communautés autochtones. La croissance et la réussite remarquables de l'entreprise sont attribuables à sa résolution d'offrir des services exceptionnels dans le domaine des essais de logiciels, ce qui a donné lieu à une forte attraction et rétention de clientèle.

Son modèle organisationnel unique soutient la diversité. La main-d'œuvre de PLATO se compose de plus de 30 % d'employés autochtones et la représentation autochtone au sein de son conseil d'administration s'élève à 58 %. L'entreprise contribue donc de façon importante à la transformation de la société et favorise l'inclusion parmi la main-d'œuvre technologique.

En outre, la volonté de Keith McIntosh de mobiliser de manière significative les communautés autochtones a donné lieu au lancement du modèle de formation menant à l'emploi de PLATO, dans le cadre duquel les étudiants autochtones suivent une formation technique de cinq mois tout en étant rémunérés. Depuis son lancement en 2015, l'initiative a permis de former plus de 300 étudiants autochtones des quatre coins du Canada et est offerte dans 12 bureaux, de Victoria à Halifax, et l'entreprise vise à étendre sa portée à l'étranger.

« Keith McIntosh redéfinit les principes qui sous-tendent la notion d'entrepreneur socialement responsable, affirme Michael Lutes, codirecteur du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY de l'Atlantique. Nous sommes extrêmement fiers de l'accueillir au sein de notre réseau mondial d'entrepreneurs aux côtés des autres lauréats d'exception, qui partagent tous cette volonté de propulser l'économie canadienne tout en défendant l'action sociale. »

Les lauréats du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY 2023 de l'Atlantique :

John Flewelling | CBCL Limited

Jon King et Rob Forsythe | Milk Moovement

Rob Lane | MOBIA

Sheena Young | Young's Lobster Company Ltd.

Lauréats d'une mention spéciale du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY 2023 de l'Atlantique :

Wally Haas | Avalon Holographics

Hilda Broomfield Letemplier | Pressure Pipe Procurement & Management Services

Les prochaines étapes

À titre d'Entrepreneur de l'année d'EY 2023 de l'Atlantique, Keith McIntosh se mesurera aux Entrepreneurs de l'année du Pacifique, des Prairies, de l'Ontario et du Québec en vue de remporter le titre d'Entrepreneur de l'année d'EY 2023 du Canada, remis à l'occasion de la célébration qui se tiendra le 30 novembre 2023 à Toronto. En juin 2024, l'Entrepreneur de l'année d'EY 2023 du Canada rivalisera sur la scène mondiale avec ses homologues de plus de 50 pays en vue de décrocher le titre d'Entrepreneur de l'année mondial d'EY à Monaco.

Pour en savoir plus

Visitez ey.com/ca/GPE pour en savoir plus sur le programme et obtenir la liste des finalistes ainsi que les dates des célébrations régionales.

À propos du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY

Le Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY braque les projecteurs sur des entrepreneurs de partout au Canada qui maîtrisent le délicat équilibre entre passion, détermination, caractère et compétence pour créer les entreprises qui répondent aux défis les plus complexes et contribuent à bâtir un monde meilleur. En vous inscrivant au programme, vous aurez la possibilité de souligner votre succès avec votre équipe, d'inspirer la prochaine génération d'entrepreneurs et de fréquenter un réseau exclusif mondial de participants au programme qui vous aidera à établir des liens, à favoriser la réussite et à poursuivre votre croissance à long terme.

En 2023, les membres du jury indépendant de l'Atlantique sont : Shakara Joseph, chef de la direction, Junior Achievement Nova Scotia; Laurie MacKeigan, présidente, Backman Vidcom; David Savoie, chef de la direction, Construction acadienne; Peter Woodward, président et chef de la direction, Woodward Group of Companies.

Cette année, les commanditaires nationaux du programme sont TSX Inc., Air Canada et Hillberg & Berk.

À propos d'EY

La raison d'être d'EY est de bâtir un monde meilleur, de créer de la valeur à long terme pour les clients, les gens et la société, et de renforcer la confiance à l'égard des marchés financiers. S'appuyant sur les données et la technologie, les équipes diversifiées d'EY présentes dans plus de 150 pays instaurent la confiance au moyen de la certification, et aident les clients à prospérer, à se transformer et à exercer leurs activités. Que ce soit dans le cadre de leurs services de certification, de consultation, de stratégie, de fiscalité ou de transactions, ou encore de leurs services juridiques, les équipes d'EY posent de meilleures questions pour trouver de nouvelles réponses aux enjeux complexes du monde d'aujourd'hui.

EY désigne l'organisation mondiale des sociétés membres d'Ernst & Young Global Limited, et peut désigner une ou plusieurs de ces sociétés membres, lesquelles sont toutes des entités juridiques distinctes. Ernst & Young Global Limited, société à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ne fournit aucun service aux clients.

