TORONTO, le 8 sept. 2020 /CNW/ - Roy Gori, président et chef de la direction de Manuvie, prendra la parole au 21e Sommet financier de la Banque Scotia, qui aura lieu le jeudi 10 septembre 2020. La présentation devrait commencer à 8 h 30, heure de l'Est.

Les parties intéressées peuvent cliquer ici pour écouter l'exposé en direct ou à l'adresse https://www.manulife.com/fr/investors/upcoming-events.html. Il sera également possible d'écouter l'enregistrement de l'exposé à la même adresse dès le lendemain et pendant une période de trois mois.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance et de gestion de patrimoine et d'actifs à des particuliers, à des groupes et à des institutions. À la fin de 2019, elle comptait plus de 35 000 employés, plus de 98 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de près de 30 millions de clients. Au 30 juin 2020, son actif géré et administré se chiffrait à plus de 1 200 milliards de dollars canadiens (900 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients 30,6 milliards de dollars. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 155 ans. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

