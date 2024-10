Dr Denis Jones, reconnu pour le rehaussement du paysage immobilier grâce à des initiatives de développement communautaire

CALGARY, TERRITOIRES TRADITIONNELS DES TRIBUS DES PIEDS-NOIRS DE SIKSIKA, DES PIIKUNI, DES KAINAI, DES PREMIÈRES NATIONS STONEY NAKODA DE CHINIKI, DE BEARSPAW, DE GOODSTONEY ET DE LA PREMIÈRE NATION TSUUT'INA, DE LA NATION MÉTIS DU NORD-OUEST ET DE LA NATION MÉTIS DE L'ALBERTA, le 11 oct. 2024 /CNW/ - Le Dr Denis Jones, président, chef de la direction et président du conseil d'administration de Deveraux Group of Companies, une organisation immobilière de premier plan dans l'ouest du Canada, est l'Entrepreneur de l'année d'EY 2024 des Prairies. Il a été nommé lors d'une célébration qui s'est déroulée hier soir à Calgary, au cours de laquelle ont été reconnues les réalisations de 13 autres entrepreneurs.

Rob Jolley, Ivana Cvitanusic, Denis Jones, Kevin Gelsinger et Rachel Rodrigues. (Groupe CNW/EY (Ernst & Young))

« Denis a redéfini le paysage de l'immobilier dans l'ouest du Canada, et a permis de propulser Deveraux au premier rang du développement d'immeubles d'appartements multifamiliaux, explique Rob Jolley, codirecteur du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY des Prairies. Son leadership visionnaire et son engagement en faveur de modèles d'entreprise synergiques ont stimulé la croissance remarquable de l'entreprise tout en établissant de nouvelles normes de qualité et de durabilité dans l'industrie. »

Deveraux est une organisation immobilière à multiples facettes spécialisée dans le développement, la construction et la gestion de complexes d'appartements de catégorie A. En mettant l'accent sur les collectivités construites à cet effet, il conçoit judicieusement des unités et des espaces communautaires pour répondre aux besoins actuels des résidents. L'entreprise établit non seulement la norme en matière de qualité de vie en appartement, mais joue également un rôle dans la promotion de partenariats stratégiques et d'une intégration verticale au sein de l'industrie. Sous la direction du Dr Jones, Deveraux offre des solutions d'investissement exhaustives et des expériences de vie exceptionnelles, contribuant ainsi à la stabilité et à la croissance des collectivités de l'ouest du Canada.

Deveraux se consacre au développement durable et à l'engagement communautaire. Son plan environnemental, social et de gouvernance, qui s'articule autour des piliers suivants : les personnes, la planète, les principes et la prospérité, reflète son engagement en faveur de la durabilité, des pratiques éthiques et de l'engagement communautaire. Des avancées notables en matière d'efficacité énergétique, d'infrastructure de recharge des véhicules électriques, de logements abordables et d'expérience des résidents témoignent de l'engagement du Dr Jones à produire un effet considérable à tous les niveaux.

« Des entrepreneurs comme Denis, qui font preuve d'une remarquable capacité d'adaptation, sont le moteur de notre économie, déclare Ivana Cvitanusic, codirectrice du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY des Prairies. Nous sommes fiers de le compter au sein d'un groupe distingué d'innovateurs des secteurs de la technologie, de la santé, de l'alimentation et des services professionnels, qui contribuent tous à une croissance durable et ciblée dans les Prairies et ailleurs ».

Lauréats du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY 2024 des Prairies :

Usman Jutt | Chirp Foods Inc.

Terry Raymond | Fire & Flood Emergency Services Ltd.

Jeff Dirks | KBL Environmental Ltd.

Jennifer Massig | MAGNA Engineering Services

Norm Silver | QDoc Inc.

Jane Cavanagh, Oliver Kohlhammer et Donovan Nielsen | Scovan

Jan Jaffer | TREC Dental

Debbie Gust | WOW! Factor Desserts Ltd.

Jamie Ha, Tate Hackert et Darcy Tuer | ZayZoon

Les prochaines étapes

À titre d'Entrepreneur de l'année d'EY 2024 des Prairies, Dr Jones se mesurera aux Entrepreneurs de l'année du Pacifique, de l'Ontario, du Québec et de l'Atlantique en vue de remporter le titre d'Entrepreneur de l'année d'EY 2024 du Canada, remis à l'occasion de la célébration qui se tiendra le 26 novembre 2024 à Toronto. En juin 2025, l'Entrepreneur de l'année d'EY 2024 du Canada rivalisera sur la scène mondiale avec ses homologues de plus de 50 pays en vue de décrocher le titre d'Entrepreneur de l'année mondial d'EY à Monaco.

Pour en savoir plus

Suivez #GPECanada et #GPEPrairies sur les médias sociaux pour tout savoir des actualités du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY. Visitez ey.com/ca/GPE pour en savoir plus sur le programme et obtenir la liste des finalistes ainsi que les dates des célébrations régionales.

À propos du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY

Le Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY braque les projecteurs sur des entrepreneurs de partout au Canada qui maîtrisent le délicat équilibre entre passion, détermination, caractère et compétence pour créer les entreprises qui répondent aux défis les plus complexes et contribuent à bâtir un monde meilleur. En vous inscrivant au programme, vous aurez la possibilité de souligner votre succès avec votre équipe, d'inspirer la prochaine génération d'entrepreneurs et de fréquenter un réseau exclusif mondial de participants au programme qui vous aidera à établir des liens, à favoriser la réussite et à poursuivre votre croissance à long terme.

En 2024, les membres du jury indépendant des Prairies sont : Gursh Bal, cofondateur et cochef de la direction, Zeno Renewables; Frank Burdzy, chef de la direction, Homestyle Selections LP; Jennifer Carlson, fondatrice et chef de la direction, Baby Gourmet Foods Inc.; JoeAnne Hardy, présidente, WBM Technologies LP; et Tiffany Kaminsky, cofondatrice et directrice, Impact, Symend.

Cette année, les commanditaires nationaux du programme sont : TSX Inc. , Air Canada, The Printing House, The Globe and Mail et Hillberg & Berk; et le commanditaire des Prairies est : Cassels Brock & Blackwell LLP.

À propos d'EY

La raison d'être d'EY est de contribuer à un monde meilleur, en créant de la valeur à long terme pour ses clients, pour ses gens et pour la société, et en renforçant la confiance à l'égard des marchés financiers. Les équipes diversifiées d'EY, réparties dans plus de 150 pays, renforcent la confiance grâce à l'assurance que leur permettent d'offrir les données et la technologie, et aident les clients à croître, à se transformer et à exercer leurs activités. Que ce soit dans le cadre de leurs services de certification, de consultation, de stratégie, de fiscalité, ou encore de leurs services transactionnels ou juridiques, les équipes d'EY posent de meilleures questions pour trouver de nouvelles réponses aux enjeux complexes du monde d'aujourd'hui.

EY désigne l'organisation mondiale des sociétés membres d'Ernst & Young Global Limited et peut désigner une ou plusieurs de ces sociétés membres, lesquelles sont toutes des entités juridiques distinctes. Ernst & Young Global Limited, société à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ne fournit aucun service aux clients. Des renseignements sur la façon dont EY collecte et utilise les données à caractère personnel ainsi qu'une description des droits individuels conférés par la réglementation en matière de protection des données sont disponibles sur le site ey.com/fr_ca/privacy-statement. Les sociétés EY ne pratiquent pas le droit là où la loi le leur interdit. Pour en savoir davantage sur notre organisation, visitez le site ey.com. Suivez-nous sur X : @EYCanada.

Le présent communiqué est publié par Ernst & Young s.r.l./s.e.n.c.r.l.

SOURCE EY (Ernst & Young)

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Jenna Ng Liet Hing, [email protected], +1 647 684 9998